Θα πάτε Αθήνα για τον Άγιο Βαλεντίνο; - 10 τρόποι να ζήσετε τη βραδιά αλλιώς

Ακολουθούν προτάσεις που δείχνουν πως ο ρομαντισμός, όταν συνδυάζεται με ποιότητα και το κατάλληλο περιβάλλον, αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο.

Hotel Grande Bretagne, King George Hotel

Με αφορμή την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, τα ιστορικά ξενοδοχεία Hotel Grande Bretagne και King George Hotel προτείνουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία διαμονής και γαστρονομίας στο κέντρο της πόλης. Τα ειδικά πακέτα συνδυάζουν δείπνα στα GB Roof Garden και Tudor Hall, όπου η θέα στην Ακρόπολη και η προσεγμένη κουζίνα δημιουργούν το σκηνικό της βραδιάς. Την εμπειρία συμπληρώνει το GB Spa, για όσους θέλουν να προσθέσουν και λίγη χαλάρωση στο πρόγραμμα. Μια πρόταση που βασίζεται στη συνέπεια, στη φιλοξενία και στην ποιότητα.

Vezené

Το εστιατόριο Vezené αντιμετωπίζει την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου χωρίς θεματικά concept. Αντί για προκαθορισμένο μενού, στηρίζεται στο à la carte της ημέρας και στην ποιότητα των πρώτων υλών. Διακριτικά πιάτα για μοίρασμα, σωστός φωτισμός, προσεγμένο σέρβις και εκλεκτική λίστα κρασιών συνθέτουν μια βραδιά ουσίας. Δεκαπέντε χρόνια μετά το άνοιγμά του, παραμένει πιστό στις ίδιες αξίες: καλό φαγητό, σωστή ατμόσφαιρα και ανθρώπινη επαφή.

Vezené

Hotel Grande Bretagne, King George Hotel

The Dolli

Για τον φετινό Άγιο Βαλεντίνο, το The Dolli του ομίλου Grecotel παρουσιάζει το concept «K.I.S.S. at First Sight», μια πρόταση που εστιάζει στην άμεση έλξη και στη δύναμη της πρώτης στιγμής. Από τις 10 έως τις 16 Φεβρουαρίου, το ξενοδοχείο διαμορφώνει ένα ολοκληρωμένο σκηνικό εμπειριών, από τη ρομαντική pâtisserie στο Le Salon μέχρι το ειδικά σχεδιασμένο δείπνο στο The Dolli·s Rooftop Restaurant, με θέα την Ακρόπολη. Παράλληλα, το Champagne Supernova K.I.S.S., στο Le Bar Secret, προσφέρει μια πιο χαλαρή, αλλά εξίσου ατμοσφαιρική εναλλακτική. Το concept ολοκληρώνεται με ειδικά πακέτα διαμονής και διακριτικές εκπλήξεις στο δωμάτιο.

The Dolli

Sense

Στον πιο εμβληματικό περίπατο της Αθήνας, στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου, το Sense Restaurant Athens παρουσιάζει το pop-up μενού γευσιγνωσίας «EROS», μια εμπειρία αφιερωμένη στον έρωτα μέσα από τη γαστρονομία. Υπό την καθοδήγηση του σεφ Αλέξανδρου Χαραλαμπόπουλου, το μενού λειτουργεί σαν αφήγηση, όπου κάθε πιάτο συνδέεται με το συναίσθημα, τη μνήμη και την αισθητική. Παντζάρι, γαρίδα, γλώσσα, σιγομαγειρεμένο μοσχάρι και δημιουργικά επιδόρπια συνθέτουν μια πολυεπίπεδη εμπειρία. Με θέα που δύσκολα ανταγωνίζεται, το «EROS» απευθύνεται σε όσους βλέπουν το δείπνο ως εμπειρία και όχι μόνο ως έξοδο.

Sense

Divani Collection

Τα Divani Collection Hotels παρουσιάζουν το «Fall Divinely in Love», μια καμπάνια που απλώνεται σε όλο τον Φεβρουάριο και σε διαφορετικά σημεία της πρωτεύουσας και της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Από θεραπείες spa και προτάσεις για κοκτέιλ μέχρι ειδικά σχεδιασμένα δείπνα στα Divani Caravel, Divani Palace Acropolis και Divani Apollon Palace & Thalasso, ο ρομαντισμός ξετυλίγεται σε διαφορετικά επίπεδα. Η συγκεκριμένη φιλοσοφία δεν περιορίζεται στη μία βραδιά, αλλά επενδύει στη διάρκεια, στη φροντίδα και στη συνολική εμπειρία.

Divani Collection

Geco Athens

Το Σαββατοκύριακο του Αγίου Βαλεντίνου, το Geco Athens προτείνει μια διαφορετική εκδοχή της γιορτής, ανοιχτή τόσο στα ζευγάρια όσο και στις παρέες. Με κόκκινες λεπτομέρειες στη διακόσμηση, ανοιχτή κουζίνα και έντονο παλμό, ο χώρος κινείται σε ρυθμούς χαλαρής διασκέδασης και ανεπιτήδευτης απόλαυσης. Το μενού βασίζεται στο μοίρασμα και στην έννοια του street food, είτε για δείπνο είτε για ποτό στη μπάρα με φίλους. Η βραδιά της 14ης Φεβρουαρίου θα συνοδεύεται από ζωντανή μουσική με βιολί, προσθέτοντας ατμόσφαιρα. Η εμπειρία, μπορεί να συνδυαστεί με διαμονή στο Gatsby Athens Hotel, μετατρέποντας το σαββατοκύριακο σε μικρή αστική απόδραση. Και την Κυριακή, το brunch και τα κοκτέιλ κρατούν τη διάθεση ζωντανή μέχρι αργά.

Geco Athens

Athenaeum Hotels

Τα Athenaeum Hotels προτείνουν δύο rooftop εμπειρίες για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Στο The Athenaeum Luxury Hotel, το Pasithea και ο σεφ Βαγγέλης Νίκας παρουσιάζουν ένα ειδικό μενού έξι πιάτων με θέα την Ακρόπολη και τους Στύλους του Ολυμπίου Διός. Στο Athenaeum Eridanus, ο Ιωάννης Ντούρος και το Eridanus Rooftop κινούνται σε πιο οικείο ύφος, με φόντο τη φωτισμένη πόλη. Και στις δύο περιπτώσεις, το φαγητό και το περιβάλλον λειτουργούν συμπληρωματικά, δημιουργώντας μια καθαρή, καλοδουλεμένη εμπειρία.

The Athenaeum Luxury Hotel, Athenaeum Eridanus

MooCasa

Το MooCasa Steak & Lobster υποδέχεται την ημέρα με τη γνώριμη φιλοσοφία του: καλές πρώτες ύλες, σωστά ψησίματα και χαλαρή κομψότητα. Το à la carte μενού εμπλουτίζεται με ειδικές προτάσεις, όπως ο πύργος θαλασσινών «Lovers on Ice» και το Steak & Lobster Risotto, ενώ το δείπνο κλείνει με δύο θεματικά επιδόρπια. Σε φωτεινό χώρο, με προσεγμένο σέρβις και καλή λίστα κρασιών, το MooCasa προτείνει έναν απλό και ουσιαστικό τρόπο να γιορτάσει κανείς τη βραδιά του Αγίου Βαλεντίνου γύρω από το τραπέζι.

MooCasa

Botoxe

Στις 14 Φεβρουαρίου, το Botoxe Athens θα φιλοξενήσει το Venue Sensations με ένα Masquerade Valentine’s Party. Η βραδιά ξεκινά στις 21:00 με δείπνο και ειδικό μενού, ενώ τη μουσική επιμέλεια του πρώτου μέρους θα αναλάβει ο Architech. Από τα μεσάνυχτα έως τις 03:00 θα παίζει ο Βασίλης Τσιλιχρήστος και στη συνέχεια οι Tourist ATH και Chris Child θα οδηγήσουν το πρόγραμμα μέχρι το πρωί. Μια επιλογή για όσους θέλουν να ζήσουν τον Άγιο Βαλεντίνο πιο έντονα και τολμηρά.

Botoxe

New Hotel

Το New Hotel προτείνει μια πιο σύγχρονη, αστική εκδοχή για τον Άγιο Βαλεντίνο. Ο executive chef Μπάμπης Κουντούρης έχει σχεδιάσει το ειδικό μενού, με πιάτα όπως ψητή καραβίδα, καρπάτσιο παντζαριού, φιλέτο γάλακτος και το επιδόρπιο Black Forest. Το δείπνο εκτυλίσσεται σε περιβάλλον σύγχρονης τέχνης, με θέα την πόλη, ενώ η εμπειρία μπορεί να συνεχιστεί με staycation και κυριακάτικο brunch. Μια επιλογή για ζευγάρια που συνδυάζουν ρομαντισμό με αστικό χαρακτήρα.

New Hotel

Πηγή: newmoney.gr