Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΘα πάτε Αθήνα για τον Άγιο Βαλεντίνο; - 10 τρόποι να ζήσετε τη βραδιά αλλιώς
LIKE ONLINE

Θα πάτε Αθήνα για τον Άγιο Βαλεντίνο; - 10 τρόποι να ζήσετε τη βραδιά αλλιώς

 07.02.2026 - 16:05
Θα πάτε Αθήνα για τον Άγιο Βαλεντίνο; - 10 τρόποι να ζήσετε τη βραδιά αλλιώς

Η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου δεν περιορίζεται πλέον σε λουλούδια και τυπικά δείπνα. Στην Αθήνα, ξενοδοχεία, εστιατόρια και χώροι διασκέδασης προτείνουν διαφορετικές εκδοχές της γιορτής, από δείπνα σε ταράτσες με θέα και καλαίσθητες αποδράσεις εντός πόλης, μέχρι εμπειρίες με εκλεκτές κοπές κρέατος και αστακό, καθώς και βραδιές διασκέδασης με ιδιαίτερο χαρακτήρα.

Ακολουθούν προτάσεις που δείχνουν πως ο ρομαντισμός, όταν συνδυάζεται με ποιότητα και το κατάλληλο περιβάλλον, αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο.

Ο Άγιος Βαλεντίνος στην Αθήνα: 10 τρόποι να ζήσετε τη βραδιά αλλιώς

Ο Άγιος Βαλεντίνος στην Αθήνα: 10 τρόποι να ζήσετε τη βραδιά αλλιώς

Hotel Grande Bretagne, King George Hotel 
Με αφορμή την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, τα ιστορικά ξενοδοχεία Hotel Grande Bretagne και King George Hotel προτείνουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία διαμονής και γαστρονομίας στο κέντρο της πόλης. Τα ειδικά πακέτα συνδυάζουν δείπνα στα GB Roof Garden και Tudor Hall, όπου η θέα στην Ακρόπολη και η προσεγμένη κουζίνα δημιουργούν το σκηνικό της βραδιάς. Την εμπειρία συμπληρώνει το GB Spa, για όσους θέλουν να προσθέσουν και λίγη χαλάρωση στο πρόγραμμα. Μια πρόταση που βασίζεται στη συνέπεια, στη φιλοξενία και στην ποιότητα.

Ο Άγιος Βαλεντίνος στην Αθήνα: 10 τρόποι να ζήσετε τη βραδιά αλλιώς
 

Vezené 
Το εστιατόριο Vezené αντιμετωπίζει την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου χωρίς θεματικά concept. Αντί για προκαθορισμένο μενού, στηρίζεται στο à la carte της ημέρας και στην ποιότητα των πρώτων υλών. Διακριτικά πιάτα για μοίρασμα, σωστός φωτισμός, προσεγμένο σέρβις και εκλεκτική λίστα κρασιών συνθέτουν μια βραδιά ουσίας. Δεκαπέντε χρόνια μετά το άνοιγμά του, παραμένει πιστό στις ίδιες αξίες: καλό φαγητό, σωστή ατμόσφαιρα και ανθρώπινη επαφή.
Vezené

Hotel Grande BretagneKing George Hotel 

Ο Άγιος Βαλεντίνος στην Αθήνα: 10 τρόποι να ζήσετε τη βραδιά αλλιώς
 
Ο Άγιος Βαλεντίνος στην Αθήνα: 10 τρόποι να ζήσετε τη βραδιά αλλιώς
 

The Dolli 
Για τον φετινό Άγιο Βαλεντίνο, το The Dolli του ομίλου Grecotel παρουσιάζει το concept «K.I.S.S. at First Sight», μια πρόταση που εστιάζει στην άμεση έλξη και στη δύναμη της πρώτης στιγμής. Από τις 10 έως τις 16 Φεβρουαρίου, το ξενοδοχείο διαμορφώνει ένα ολοκληρωμένο σκηνικό εμπειριών, από τη ρομαντική pâtisserie στο Le Salon μέχρι το ειδικά σχεδιασμένο δείπνο στο The Dolli·s Rooftop Restaurant, με θέα την Ακρόπολη. Παράλληλα, το Champagne Supernova K.I.S.S., στο Le Bar Secret, προσφέρει μια πιο χαλαρή, αλλά εξίσου ατμοσφαιρική εναλλακτική. Το concept ολοκληρώνεται με ειδικά πακέτα διαμονής και διακριτικές εκπλήξεις στο δωμάτιο.
The Dolli 

Ο Άγιος Βαλεντίνος στην Αθήνα: 10 τρόποι να ζήσετε τη βραδιά αλλιώς
 
Ο Άγιος Βαλεντίνος στην Αθήνα: 10 τρόποι να ζήσετε τη βραδιά αλλιώς
 

Sense 
Στον πιο εμβληματικό περίπατο της Αθήνας, στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου, το Sense Restaurant Athens παρουσιάζει το pop-up μενού γευσιγνωσίας «EROS», μια εμπειρία αφιερωμένη στον έρωτα μέσα από τη γαστρονομία. Υπό την καθοδήγηση του σεφ Αλέξανδρου Χαραλαμπόπουλου, το μενού λειτουργεί σαν αφήγηση, όπου κάθε πιάτο συνδέεται με το συναίσθημα, τη μνήμη και την αισθητική. Παντζάρι, γαρίδα, γλώσσα, σιγομαγειρεμένο μοσχάρι και δημιουργικά επιδόρπια συνθέτουν μια πολυεπίπεδη εμπειρία. Με θέα που δύσκολα ανταγωνίζεται, το «EROS» απευθύνεται σε όσους βλέπουν το δείπνο ως εμπειρία και όχι μόνο ως έξοδο.
Sense

 

 

Ο Άγιος Βαλεντίνος στην Αθήνα: 10 τρόποι να ζήσετε τη βραδιά αλλιώς
 
Ο Άγιος Βαλεντίνος στην Αθήνα: 10 τρόποι να ζήσετε τη βραδιά αλλιώς
 

Divani Collection 
Τα Divani Collection Hotels παρουσιάζουν το «Fall Divinely in Love», μια καμπάνια που απλώνεται σε όλο τον Φεβρουάριο και σε διαφορετικά σημεία της πρωτεύουσας και της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Από θεραπείες spa και προτάσεις για κοκτέιλ μέχρι ειδικά σχεδιασμένα δείπνα στα Divani Caravel, Divani Palace Acropolis και Divani Apollon Palace & Thalasso, ο ρομαντισμός ξετυλίγεται σε διαφορετικά επίπεδα. Η συγκεκριμένη φιλοσοφία δεν περιορίζεται στη μία βραδιά, αλλά επενδύει στη διάρκεια, στη φροντίδα και στη συνολική εμπειρία. 
Divani Collection 

Ο Άγιος Βαλεντίνος στην Αθήνα: 10 τρόποι να ζήσετε τη βραδιά αλλιώς
 
Ο Άγιος Βαλεντίνος στην Αθήνα: 10 τρόποι να ζήσετε τη βραδιά αλλιώς
 

Geco Athens 
Το Σαββατοκύριακο του Αγίου Βαλεντίνου, το Geco Athens προτείνει μια διαφορετική εκδοχή της γιορτής, ανοιχτή τόσο στα ζευγάρια όσο και στις παρέες. Με κόκκινες λεπτομέρειες στη διακόσμηση, ανοιχτή κουζίνα και έντονο παλμό, ο χώρος κινείται σε ρυθμούς χαλαρής διασκέδασης και ανεπιτήδευτης απόλαυσης. Το μενού βασίζεται στο μοίρασμα και στην έννοια του street food, είτε για δείπνο είτε για ποτό στη μπάρα με φίλους. Η βραδιά της 14ης Φεβρουαρίου θα συνοδεύεται από ζωντανή μουσική με βιολί, προσθέτοντας ατμόσφαιρα. Η εμπειρία, μπορεί να συνδυαστεί με διαμονή στο Gatsby Athens Hotel, μετατρέποντας το σαββατοκύριακο σε μικρή αστική απόδραση. Και την Κυριακή, το brunch και τα κοκτέιλ κρατούν τη διάθεση ζωντανή μέχρι αργά.  
Geco Athens 

Ο Άγιος Βαλεντίνος στην Αθήνα: 10 τρόποι να ζήσετε τη βραδιά αλλιώς
 
Ο Άγιος Βαλεντίνος στην Αθήνα: 10 τρόποι να ζήσετε τη βραδιά αλλιώς
 

Athenaeum Hotels 
Τα Athenaeum Hotels προτείνουν δύο rooftop εμπειρίες για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Στο The Athenaeum Luxury Hotel, το Pasithea και ο σεφ Βαγγέλης Νίκας παρουσιάζουν ένα ειδικό μενού έξι πιάτων με θέα την Ακρόπολη και τους Στύλους του Ολυμπίου Διός. Στο Athenaeum Eridanus, ο Ιωάννης Ντούρος και το Eridanus Rooftop κινούνται σε πιο οικείο ύφος, με φόντο τη φωτισμένη πόλη. Και στις δύο περιπτώσεις, το φαγητό και το περιβάλλον λειτουργούν συμπληρωματικά, δημιουργώντας μια καθαρή, καλοδουλεμένη εμπειρία.
The Athenaeum Luxury HotelAthenaeum Eridanus

Ο Άγιος Βαλεντίνος στην Αθήνα: 10 τρόποι να ζήσετε τη βραδιά αλλιώς
 
Ο Άγιος Βαλεντίνος στην Αθήνα: 10 τρόποι να ζήσετε τη βραδιά αλλιώς
 

MooCasa 
Το MooCasa Steak & Lobster υποδέχεται την ημέρα με τη γνώριμη φιλοσοφία του: καλές πρώτες ύλες, σωστά ψησίματα και χαλαρή κομψότητα. Το à la carte μενού εμπλουτίζεται με ειδικές προτάσεις, όπως ο πύργος θαλασσινών «Lovers on Ice» και το Steak & Lobster Risotto, ενώ το δείπνο κλείνει με δύο θεματικά επιδόρπια. Σε φωτεινό χώρο, με προσεγμένο σέρβις και καλή λίστα κρασιών, το MooCasa προτείνει έναν απλό και ουσιαστικό τρόπο να γιορτάσει κανείς τη βραδιά του Αγίου Βαλεντίνου γύρω από το τραπέζι.
MooCasa

Ο Άγιος Βαλεντίνος στην Αθήνα: 10 τρόποι να ζήσετε τη βραδιά αλλιώς
 
Ο Άγιος Βαλεντίνος στην Αθήνα: 10 τρόποι να ζήσετε τη βραδιά αλλιώς
 

Botoxe 
Στις 14 Φεβρουαρίου, το Botoxe Athens θα φιλοξενήσει το Venue Sensations με ένα Masquerade Valentine’s Party. Η βραδιά ξεκινά στις 21:00 με δείπνο και ειδικό μενού, ενώ τη μουσική επιμέλεια του πρώτου μέρους θα αναλάβει ο Architech. Από τα μεσάνυχτα έως τις 03:00 θα παίζει ο Βασίλης Τσιλιχρήστος και στη συνέχεια οι Tourist ATH και Chris Child θα οδηγήσουν το πρόγραμμα μέχρι το πρωί. Μια επιλογή για όσους θέλουν να ζήσουν τον Άγιο Βαλεντίνο πιο έντονα και τολμηρά.
Botoxe

Ο Άγιος Βαλεντίνος στην Αθήνα: 10 τρόποι να ζήσετε τη βραδιά αλλιώς
 
Ο Άγιος Βαλεντίνος στην Αθήνα: 10 τρόποι να ζήσετε τη βραδιά αλλιώς
 

New Hotel 
Το New Hotel προτείνει μια πιο σύγχρονη, αστική εκδοχή για τον Άγιο Βαλεντίνο. Ο executive chef Μπάμπης Κουντούρης έχει σχεδιάσει το ειδικό μενού, με πιάτα όπως ψητή καραβίδα, καρπάτσιο παντζαριού, φιλέτο γάλακτος και το επιδόρπιο Black Forest. Το δείπνο εκτυλίσσεται σε περιβάλλον σύγχρονης τέχνης, με θέα την πόλη, ενώ η εμπειρία μπορεί να συνεχιστεί με staycation και κυριακάτικο brunch. Μια επιλογή για ζευγάρια που συνδυάζουν ρομαντισμό με αστικό χαρακτήρα.
New Hotel

Πηγή: newmoney.gr 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Οργανωμένο έγκλημα στη Λάρνακα - Σοκαριστικές αποκαλύψεις: Βίντεο καταγράφει στιγμές βασανιστηρίων και απειλών
Καταδίωξη στη Λάρνακα: 23χρονος συγκρούστηκε επανειλημμένα με περιπολικά - Η κατάσταση υγείας των δύο αστυνομικών που τραυματίστηκαν
Τρόμος στη Λεμεσό: Μπούκαραν σε οικία, κυνήγησαν τους ένοικους στον δρόμο και τους «έσπασαν» στο ξύλο - Στο νοσοκομείο 39χρονος
Νέος προορισμός για τους λάτρεις του καφέ - Κάντε μία βόλτα στη Λάρνακα - Έχει και επιλογές για vegan σνακς - Δείτε φωτογραφίες
J2US: Αυτά είναι τα πρώτα 4 ζευγάρια που θα τραγουδήσουν στο τηλεοπτικό show - Η μεγάλη έκπληξη
Σε αυτό το cocktail bar θα... φας καλά - Νέες γεύσεις για την παρέα σε ένα μοναδικό χώρο στη Λεμεσό - Δείτε φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Μην τα χρησιμοποιήσετε: Νέες ανακλήσεις σε βρεφικά προϊόντα στην κυπριακή αγορά - Δείτε φωτογραφίες

 07.02.2026 - 15:44
Επόμενο άρθρο

ΚΟΠ για περιστατικό βίας: «Τέτοιες συμπεριφορές είναι απολύτως απαράδεκτες» - Αναφορά για απουσία γιατρού

 07.02.2026 - 16:07
ΠτΔ για αναβάθμιση από Scope: «Συνεχίζουμε με την ίδια υπευθυνότητα» - Εξαιρετικά ισχυρή δημοσιονομική επίδοση τα τελευταία έτη

ΠτΔ για αναβάθμιση από Scope: «Συνεχίζουμε με την ίδια υπευθυνότητα» - Εξαιρετικά ισχυρή δημοσιονομική επίδοση τα τελευταία έτη

Σε αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της Κύπρου προχώρησε ο γερμανικός οίκος αξιολόγησης Scope Ratings, ανεβάζοντας τη βαθμολογία σε A από A-, ενώ παράλληλα αναθεώρησε το outlook σε σταθερό (από θετικό).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ για αναβάθμιση από Scope: «Συνεχίζουμε με την ίδια υπευθυνότητα» - Εξαιρετικά ισχυρή δημοσιονομική επίδοση τα τελευταία έτη

ΠτΔ για αναβάθμιση από Scope: «Συνεχίζουμε με την ίδια υπευθυνότητα» - Εξαιρετικά ισχυρή δημοσιονομική επίδοση τα τελευταία έτη

  •  07.02.2026 - 10:00
Οργανωμένο έγκλημα στη Λάρνακα - Σοκαριστικές αποκαλύψεις: Βίντεο καταγράφει στιγμές βασανιστηρίων και απειλών

Οργανωμένο έγκλημα στη Λάρνακα - Σοκαριστικές αποκαλύψεις: Βίντεο καταγράφει στιγμές βασανιστηρίων και απειλών

  •  07.02.2026 - 13:03
Ανησυχεί η Βρετανία για στρατιωτική επέμβαση ΗΠΑ στο Ιράν και έστειλε έξι μαχητικά F-35 στις Βάσεις στην Κύπρο

Ανησυχεί η Βρετανία για στρατιωτική επέμβαση ΗΠΑ στο Ιράν και έστειλε έξι μαχητικά F-35 στις Βάσεις στην Κύπρο

  •  07.02.2026 - 14:15
«Πράσινο φως» Υπουργικού για την Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη Μεταναστών 2026-2029 - Τι περιλαμβάνει

«Πράσινο φως» Υπουργικού για την Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη Μεταναστών 2026-2029 - Τι περιλαμβάνει

  •  07.02.2026 - 14:51
ΚΟΠ για περιστατικό βίας: «Τέτοιες συμπεριφορές είναι απολύτως απαράδεκτες» - Αναφορά για απουσία γιατρού

ΚΟΠ για περιστατικό βίας: «Τέτοιες συμπεριφορές είναι απολύτως απαράδεκτες» - Αναφορά για απουσία γιατρού

  •  07.02.2026 - 16:07
Κεντρικές Φυλακές: Ολοκληρώθηκε η νεκροτομή στη σορό του 63χρονου ισοβίτη - Όσα κατέδειξε

Κεντρικές Φυλακές: Ολοκληρώθηκε η νεκροτομή στη σορό του 63χρονου ισοβίτη - Όσα κατέδειξε

  •  07.02.2026 - 15:08
Σοκάρουν τα στατιστικά: 4 χιλ. νέα περιστατικά καρκίνου κάθε χρόνο - 1.600 θάνατοι ετησίως στην Κύπρο

Σοκάρουν τα στατιστικά: 4 χιλ. νέα περιστατικά καρκίνου κάθε χρόνο - 1.600 θάνατοι ετησίως στην Κύπρο

  •  07.02.2026 - 14:46
Σε αυτό το cocktail bar θα... φας καλά - Νέες γεύσεις για την παρέα σε ένα μοναδικό χώρο στη Λεμεσό - Δείτε φωτογραφίες

Σε αυτό το cocktail bar θα... φας καλά - Νέες γεύσεις για την παρέα σε ένα μοναδικό χώρο στη Λεμεσό - Δείτε φωτογραφίες

  •  07.02.2026 - 12:51

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα