ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Προσποιήθηκαν τεχνικό της ΑΗΚ και έκλεψαν πολίτη - Στα χέρια της Αστυνομίας δύο πρόσωπα

 07.02.2026 - 14:30
Δύο πρόσωπα, ηλικίας 49 και 25 ετών, συνέλαβε χθες η Αστυνομία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με υπόθεση κλοπής με τέχνασμα, που διαπράχθηκε στην επαρχία Λευκωσίας.

Η υπόθεση καταγγέλθηκε στην Αστυνομία, την 31η Ιανουαρίου 2026 από κάτοικο της επαρχίας Λευκωσίας. Σύμφωνα με τον παραπονούμενο, το απόγευμα της ίδιας μέρας επικοινώνησε μαζί του, τηλεφωνικώς, άγνωστο του πρόσωπο, το οποίο του παρουσιάστηκε ως τεχνικός της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου. Ο άγνωστος φέρεται να ανέφερε στον παραπονούμενο, ότι σκοπό της επικοινωνίας του μαζί του, ήταν ο έλεγχος της τάσης του ρεύματος της οικίας του.

Με πρόφαση ότι τα χρυσαφικά, που είχε ο παραπονούμενος στο σπίτι, θα μπορούσαν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα της μέτρησης ή και να προκαλέσουν μεγαλύτερη βλάβη, ο υποτιθέμενος τεχνικός ζήτησε από τον παραπονούμενο, να μαζέψει τα χρυσαφικά του, να τα τοποθετήσει σε ένα μπολ και να τα τοποθετήσει στο δρόμο έξω από την οικία του. Ακολούθως, συμφωνα με τις οδηγίες του «τεχνικού» ο παραπονούμενος θα έπρεπε να επεστρέψει στο σπίτι, για να συνεχιστεί ο έλεγχος.

Ο παραπονούμενος ακολούθησε τις οδηγίες και μετά την πάροδο πέντε λεπτών, όταν βγήκε για να ελέγξει τα χρυσαφικά, διαπίστωσε ότι αυτά είχαν κλαπεί.

Από τις εξετάσεις της Αστυνομίας, εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον δύο προσώπων, ηλικίας 49 και 25 ετών. Εναντίον τους εκδόθηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης, δυνάμει των οποίων συνελήφθησαν για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Σήμερα οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, το οποίο εξέδωσε εναντίον τους διάταγμα οκταήμερης κράτησης.

Το Κλιμάκιο Διαρρήξεων του ΤΑΕ Λευκωσίας διερευνά την υπόθεση.

