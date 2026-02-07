Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΤο φεστιβάλ σε χωριό που σηματοδοτεί την άνοιξη - Επιστρέφει με μουσική, γεύσεις και παράδοση σε μια ολοήμερη γιορτή - Δείτε το πρόγραμμα
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το φεστιβάλ σε χωριό που σηματοδοτεί την άνοιξη - Επιστρέφει με μουσική, γεύσεις και παράδοση σε μια ολοήμερη γιορτή - Δείτε το πρόγραμμα

 07.02.2026 - 08:27
Το φεστιβάλ σε χωριό που σηματοδοτεί την άνοιξη - Επιστρέφει με μουσική, γεύσεις και παράδοση σε μια ολοήμερη γιορτή - Δείτε το πρόγραμμα

Η Γιόλου ετοιμάζεται να φορέσει τα ανοιξιάτικά της και να υποδεχθεί μικρούς και μεγάλους στο 7ο Φεστιβάλ Ανθισμένης Αμυγδαλιάς, μια γιορτή αφιερωμένη στη φύση, την παράδοση και τη χαρά της συνάντησης.

Την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, από τις 11:00 μέχρι τις 16:00, η Πλατεία καφενείων Γιόλου θα γεμίσει μουσική, χρώματα και αρώματα, με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων που αναδεικνύει τον πολιτισμό και τη ζωντάνια του χωριού.

Το φεστιβάλ ξεκινά με τραγούδια από παιδιά του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου Γιόλους, ενώ στη συνέχεια τη σκυτάλη παίρνουν χορευτικά συγκροτήματα, παραδοσιακές μουσικές παρουσιάσεις και συμμετοχές που φέρνουν κοντά γενιές και επισκέπτες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα παιδιά, με εργαστήρια, παιχνίδια και δραστηριότητες που τα φέρνουν σε επαφή με τη φύση και τις τοπικές παραδόσεις.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει τοπικά προϊόντα, γεύσεις βασισμένες στο αμύγδαλο, χειροτεχνίες και δημιουργίες από τοπικούς παραγωγούς, ενώ οι ανθισμένες αμυγδαλιές δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για βόλτες και φωτογραφίες.

Το Φεστιβάλ Ανθισμένης Αμυγδαλιάς δεν είναι απλώς μια εκδήλωση – είναι μια αφορμή να επιστρέψουμε στο χωριό, να ζήσουμε τον ρυθμό της φύσης και να μοιραστούμε στιγμές χαράς και απλότητας.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα

Πηγή: checkincyprus

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συγκλόνισε ξανά η Annie Alexui: Οι αποκαλύψεις για Φαίδωνα, οι διασυνδέσεις με Φυλακές, το βίντεο με τον βιασμό της και η σχέση με τον Αλέξη Μαυρομιχάλη
Επεισοδιακή καταδίωξη: Τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί στην προσπάθεια ανακοπής οχήματος – Χειροπέδες σε 22χρονο για ναρκωτικά
Τρόμος στη Λεμεσό: Μπούκαραν σε οικία, κυνήγησαν τους ένοικους στον δρόμο και τους «έσπασαν» στο ξύλο - Στο νοσοκομείο 39χρονος
Νέος προορισμός για τους λάτρεις του καφέ - Κάντε μία βόλτα στη Λάρνακα - Έχει και επιλογές για vegan σνακς - Δείτε φωτογραφίες
Εορτολόγιο 7 Φεβρουαρίου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα - Το «παρεξηγημένο» όνομα
Από πού θα δείτε τα ματς Νέα Σαλαμίνα-Ομόνοια 29Μ και Μαν. Γιουνάιτεντ-Τότεναμ - Όλες οι μεταδόσεις (07/02)

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Λευκός Οίκος: Σύγκληση του «Συμβουλίου Ειρήνης» για την ανοικοδόμηση της Γάζας

 07.02.2026 - 08:17
Επόμενο άρθρο

Γιατί δεν πρέπει να φοράτε εσώρουχα μετά... την «πράξη» - Υπάρχει σημαντικός λόγος υγείας

 07.02.2026 - 08:36
Έγκλημα εκτός ελέγχου; Εξαγγελίες Χριστοδουλίδη – Βαριά πυρά Λοϊζίδη για την Αστυνομία - «Ο ΠτΔ δεν ενημερώνεται σωστά»

Έγκλημα εκτός ελέγχου; Εξαγγελίες Χριστοδουλίδη – Βαριά πυρά Λοϊζίδη για την Αστυνομία - «Ο ΠτΔ δεν ενημερώνεται σωστά»

Σε μια περίοδο κατά την οποία η αύξηση της εγκληματικότητας και οι συνεχείς υποθέσεις που απασχολούν την επικαιρότητα εντείνουν το αίσθημα ανασφάλειας των πολιτών και δοκιμάζουν την εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς, η δημόσια συζήτηση για την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών ασφάλειας βρίσκεται στο επίκεντρο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Έγκλημα εκτός ελέγχου; Εξαγγελίες Χριστοδουλίδη – Βαριά πυρά Λοϊζίδη για την Αστυνομία - «Ο ΠτΔ δεν ενημερώνεται σωστά»

Έγκλημα εκτός ελέγχου; Εξαγγελίες Χριστοδουλίδη – Βαριά πυρά Λοϊζίδη για την Αστυνομία - «Ο ΠτΔ δεν ενημερώνεται σωστά»

  •  07.02.2026 - 07:54
Συγκλόνισε ξανά η Annie Alexui: Οι αποκαλύψεις για Φαίδωνα, οι διασυνδέσεις με Φυλακές, το βίντεο με τον βιασμό της και η σχέση με τον Αλέξη Μαυρομιχάλη

Συγκλόνισε ξανά η Annie Alexui: Οι αποκαλύψεις για Φαίδωνα, οι διασυνδέσεις με Φυλακές, το βίντεο με τον βιασμό της και η σχέση με τον Αλέξη Μαυρομιχάλη

  •  07.02.2026 - 07:55
Λευκός Οίκος: Σύγκληση του «Συμβουλίου Ειρήνης» για την ανοικοδόμηση της Γάζας

Λευκός Οίκος: Σύγκληση του «Συμβουλίου Ειρήνης» για την ανοικοδόμηση της Γάζας

  •  07.02.2026 - 08:17
Επεισοδιακή καταδίωξη: Τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί στην προσπάθεια ανακοπής οχήματος – Χειροπέδες σε 22χρονο για ναρκωτικά

Επεισοδιακή καταδίωξη: Τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί στην προσπάθεια ανακοπής οχήματος – Χειροπέδες σε 22χρονο για ναρκωτικά

  •  07.02.2026 - 07:50
Τρόμος στη Λεμεσό: Μπούκαραν σε οικία, κυνήγησαν τους ένοικους στον δρόμο και τους «έσπασαν» στο ξύλο - Στο νοσοκομείο 39χρονος

Τρόμος στη Λεμεσό: Μπούκαραν σε οικία, κυνήγησαν τους ένοικους στον δρόμο και τους «έσπασαν» στο ξύλο - Στο νοσοκομείο 39χρονος

  •  07.02.2026 - 08:52
Εορτολόγιο 7 Φεβρουαρίου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα - Το «παρεξηγημένο» όνομα

Εορτολόγιο 7 Φεβρουαρίου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα - Το «παρεξηγημένο» όνομα

  •  07.02.2026 - 07:31
Μάστιγα η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης – 40 καταγγελίες, κατακρατήθηκαν 15 οχήματα - Βρήκαν κλοπιμαία και αδασμολόγητα τσιγάρα

Μάστιγα η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης – 40 καταγγελίες, κατακρατήθηκαν 15 οχήματα - Βρήκαν κλοπιμαία και αδασμολόγητα τσιγάρα

  •  07.02.2026 - 07:37
Νέος προορισμός για τους λάτρεις του καφέ - Κάντε μία βόλτα στη Λάρνακα - Έχει και επιλογές για vegan σνακς - Δείτε φωτογραφίες

Νέος προορισμός για τους λάτρεις του καφέ - Κάντε μία βόλτα στη Λάρνακα - Έχει και επιλογές για vegan σνακς - Δείτε φωτογραφίες

  •  07.02.2026 - 08:15

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα