Το φεστιβάλ σε χωριό που σηματοδοτεί την άνοιξη - Επιστρέφει με μουσική, γεύσεις και παράδοση σε μια ολοήμερη γιορτή - Δείτε το πρόγραμμα

Την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, από τις 11:00 μέχρι τις 16:00, η Πλατεία καφενείων Γιόλου θα γεμίσει μουσική, χρώματα και αρώματα, με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων που αναδεικνύει τον πολιτισμό και τη ζωντάνια του χωριού.

Το φεστιβάλ ξεκινά με τραγούδια από παιδιά του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου Γιόλους, ενώ στη συνέχεια τη σκυτάλη παίρνουν χορευτικά συγκροτήματα, παραδοσιακές μουσικές παρουσιάσεις και συμμετοχές που φέρνουν κοντά γενιές και επισκέπτες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα παιδιά, με εργαστήρια, παιχνίδια και δραστηριότητες που τα φέρνουν σε επαφή με τη φύση και τις τοπικές παραδόσεις.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει τοπικά προϊόντα, γεύσεις βασισμένες στο αμύγδαλο, χειροτεχνίες και δημιουργίες από τοπικούς παραγωγούς, ενώ οι ανθισμένες αμυγδαλιές δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για βόλτες και φωτογραφίες.

Το Φεστιβάλ Ανθισμένης Αμυγδαλιάς δεν είναι απλώς μια εκδήλωση – είναι μια αφορμή να επιστρέψουμε στο χωριό, να ζήσουμε τον ρυθμό της φύσης και να μοιραστούμε στιγμές χαράς και απλότητας.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα

Πηγή: checkincyprus