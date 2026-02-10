Συγκλονίζει η μητέρα του 38χρονου που έχασε μόσχευμα λόγω έλλειψης αεράμπουλας - «Τι θα γίνει την επόμενη φορά;»

Μιλώντας στην εκπομπή «Alpha Ενημέρωση», η μητέρα του ασθενούς, περιέγραψε με συγκλονιστικό τρόπο τις δραματικές στιγμές που έζησε η οικογένεια.

Όπως ανέφερε, ο 38χρονος είχε ενταχθεί στη λίστα αναμονής για μεταμόσχευση έπειτα από σειρά εξετάσεων, με την οικογένεια να βρίσκεται σε ετοιμότητα για άμεση μεταφορά στην Ελλάδα. Το βράδυ της 2ας Φεβρουαρίου, στις 10:45, δέχθηκαν τηλεφώνημα από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, ενημερώνοντάς τους ότι είχε εντοπιστεί μόσχευμα.

«Μετά από περίπου 15 λεπτά μας πήραν τηλέφωνο από την Ελλάδα και μας είπαν ότι μέσα σε μία ώρα θα γινόταν η μεταφορά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, η κρίσιμη αυτή ώρα πέρασε χωρίς να φτάσει το ασθενοφόρο. Σύμφωνα με όσα τους γνωστοποιήθηκαν, δεν κατέστη δυνατό να εξευρεθεί αεράμπουλα για την αεροδιακομιδή του ασθενούς, με αποτέλεσμα το μόσχευμα να χαθεί και μαζί του η μοναδική – προς το παρόν – ευκαιρία ζωής για τον 38χρονο.

«Ο γιος μου ίσως να φάνηκε “τυχερός” γιατί άντεξε, άλλοι όμως μπορεί να μην αντέξουν», σημείωσε με πόνο η μητέρα του.

Η ίδια ξεκαθάρισε πως η οικογένεια δεν ζητά απολογίες, αλλά ουσιαστικές λύσεις.

«Δεν μας χρειάζεται η απολογία. Μακάρι να μπορούσαν να βρουν λύση, γιατί υπάρχουν κι άλλα άτομα, νέοι άνθρωποι σαν εμάς, που περιμένουν. Τι θα γίνει την επόμενη φορά;», διερωτήθηκε, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα προς τους αρμόδιους φορείς.

