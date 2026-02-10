Έξω από τον ΚΟΑΠ οι αγρότες με τα τρακτέρ τους τη Δευτέρα - «Αντιμέτωποι με σοβαρά ζητήματα»

Στην ανακοίνωση αναφέρεται πως "σε κοινή συνεδρία που πραγματοποιήθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 2026 στη Λάρνακα, αποφάσισαν ομόφωνα να πραγματοποιήσουν δυναμική εκδήλωση διαμαρτυρίας με τρακτέρ τη Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2026 στις 11:30, έξω από τα κεντρικά γραφεία του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) στη Λευκωσία".

Στην ανακοίνωση σημειώνεται πως "οι αγρότες της Κύπρου βρίσκονται για ακόμη μία φορά αντιμέτωποι με επαναλαμβανόμενα και ιδιαίτερα σοβαρά ζητήματα, τα οποία επηρεάζουν άμεσα το εισόδημά τους, την παραγωγική τους δραστηριότητα και κατ’ επέκταση, τη βιωσιμότητα ολόκληρου του αγροτικού τομέα".

Ακόμη αναφέρεται πως "παρά τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών ότι οι αγρότες θα πληρώνονταν τις επιδοτήσεις τους (εκταρικές και ειδικά μέτρα) εντός Δεκεμβρίου, εντούτοις μεγάλος αριθμός γεωργών δεν έχει μέχρι σήμερα πληρωθεί ενώ πολλοί από όσους πληρώθηκαν διαπίστωσαν αδικαιολόγητες σημαντικές αποκοπές στα καταβληθέντα ποσά".

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, "ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους έχουν προχωρήσει στις απαραίτητες διευθετήσεις, οι οποίες έχουν ζητηθεί από τον ΚΟΑΠ για άμεση πληρωμή των αγροτών, αναγνωρίζοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας λόγω της τουρκικής κατοχής και του πολυτεμαχισμού της γης στις ελεύθερες περιοχές, τα συνεχώς προβαλλόμενα προσκόμματα από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών και απαιτήσεις που δεν μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη, εντείνουν τα προβλήματα και καθυστερούν σημαντικά την καταβολή όλων των επιδοτήσεων".

Οι διοργανωτές "απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα σε όλους τους αγρότες να ενώσουν τις φωνές τους και να συμμετάσχουν δυναμικά στην κινητοποίηση με τρακτέρ στις 16, Φεβρουαρίου 2026, διεκδικώντας άμεσες και ουσιαστικές λύσεις για τα σοβαρά προβλήματα που πλήττουν τον αγροτικό τομέα", όπως αναφέρουν.