Αποχωρεί από τον ΚΟΑΓ η πρόεδρος του ΔΣ του οργανισμού

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου καθώς και τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ του οργανισμού.

Η απερχόμενη πρόεδρος του ΚΟΑΓ ευχαρίστησε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και το Υπουργικό Συμβούλιο και το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο για τον επαναδιορισμό της στη θέση της προέδρου του οργανισμού. Ευχαρίστησε επίσης και τον Δημοκρατικό Συναγερμό, ο οποίος όπως ανέφερε «συναίνεσε στην κατάθεση της αίτησης με τις δύο πλευρές να επιδεικνύουν πολιτική σοβαρότητα και να αποδεικνύουν ότι θέτουν την κοινωνία πιο πάνω από όλα».

Ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον κ. Ιωάννου για την στήριξη στο έργο του Οργανισμού. «Η στήριξή σας και η πίεση σας προς τον Οργανισμό, αλλά και η στήριξή σας σε μερικές από τις προσωπικές μου εισηγήσεις, παρόλο που είχαμε κάποιες διαφωνίες, δεν ήταν μόνο σημαντική, αλλά ήταν και καθοριστική και σας ευχαριστώ πάρα πολύ» ανέφερε.

Ευχαρίστησε τέλος τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίζει το έργο με γνώμονα το καλό της κοινωνίας. «Να ξέρετε ότι δεν θα σταματήσουμε και θα συνεχίσουμε και είμαι σίγουρη ότι ακόμα και μετά την αποχώρησή μου θα έχετε και από τον Υπουργό και από το Διοικητικό Συμβούλιο κι άλλες ανακοινώσεις για το καλό της κοινωνίας», σημείωσε.

Εξηγώντας το σκεπτικό της απόφασής να αποχωρήσει από την ηγεσία του οργανισμού, ανέφερε ότι «ο οργανισμός χρειάζεται άτομα σαν και αυτά που βλέπετε σε αυτό το τραπέζι που θα είναι απόλυτα παρόντες στον οργανισμό και θα δώσουν όλο τους το είναι στον οργανισμό, κάτι που προσπάθησα να κάνω καθόλη τη διάρκεια των θητειών μου».

Υπενθυμίζεται ότι η Έλενα Κούσιου- Χατζηδημητρίου ανακοίνωσε τον Σεπτέμβριο την απόφαση να θέσει υποψηφιότητα στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές με τον Δημοκρατικό Συναγερμό.

Είχε διοριστεί ως πρόεδρος του ΔΣ του ΚΟΑΓ από το 2021, ενώ τον Φεβρουάριο του 2024 επαναδιορίστηκε στην ίδια θέση.

Πηγή: ΚΥΠΕ