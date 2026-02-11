Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δραματική η κατάσταση στα φράγματα: Μόλις στο 13,8% η πληρότητα νερού

 11.02.2026 - 12:12
Δραματική η κατάσταση στα φράγματα: Μόλις στο 13,8% η πληρότητα νερού

Στο 13,8% ανέρχεται η συνολική ποσότητα νερού στα φράγματα σήμερα σε σχέση με 26% που ήταν πέρσι τέτοια περίοδο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων.

Συγκεκριμένα, η συνολική ποσότητα στα φράγματα ανέρχεται στα 40,078 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού (ΕΚΜ) με τη συνολική χωρητικότητα να ανέρχεται στα 290,804 ΕΚΜ. Πέρσι τέτοια εποχή η συνολική ποσότητα ανερχόταν στα 75,709 ΕΚΜ.

Στο μεγαλύτερο φράγμα της Κύπρου, αυτό του Κούρη με συνολική χωρητικότητα 115 ΕΚΜ, η συνολική πληρότητα ανέρχεται στο 12,3% ή 14,095 ΕΚΜ. Η αντίστοιχη περσινή πληρότητα ήταν στο 21,7%.

Την ίδια η εικόνα  παρουσιάζει και το δεύτερο σε μέγεθος φράγμα της Κύπρου, του Ασπρόκρεμμου. Συγκεκριμένα, η συνολική πληρότητα ανέρχεται σήμερα στο 12,5% με 6,556 ΕΚΜ από τα 52,375 ΕΚΜ που συνολικά έχει ως χωρητικότητα, ενώ πέρσι η πληρότητα ανερχόταν στο 27,8%.

Στο φράγμα της Ευρέτου, το οποίο αποτελεί το τρίτο σε μέγεθος φράγμα της χώρας με συνολική χωρητικότητα 24,000 ΕΚΜ, η πληρότητα σήμερα βρίσκεται στο 18% σε σχέση με 25,2% που ήταν πέρσι τέτοια μέρα.

Την καλύτερη κατάσταση παρουσιάζει το μικρό φράγμα του Καλοπαναγιώτη με χωρητικότητα 0,363 ΕΚΜ, το οποίο είναι σήμερα πλήρες (100%) ενώ πέρσι ήταν στο 72,2%, καθώς και το φράγμα του Πωμού (χωρητικότητας 0,860 ΕΚΜ) το οποίο σήμερα βρίσκεται στο 94,7% σε σχέση με πέρσι που ήταν 35,5%.

Στον αντίποδα, στη χειρότερη κατάσταση βρίσκονται τρία φράγματα του Νότιου Αγωγού. Πρόκειται για το φράγμα της Άχνας, της Γερμασόγειας και της Καλαβασού με πληρότητα 1,8%, 3,3% και 8% αντίστοιχα. Το φράγμα της Άχνας έχει χωρητικότητα  6,800 ΕΚΜ, της Γερμασόγειας 13,500 ΕΚΜ και της Καλαβασού 17,100 ΕΚΜ.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Η προγραμματισμένη για σήμερα, συνάντηση του κατοχικού ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες στη Νέα Υόρκη, επαναφέρει το Κυπριακό στο προσκήνιο της διεθνούς διπλωματίας. Παρά τις δηλώσεις καλής θέλησης, το πολιτικό υπόβαθρο της συνάντησης, αποτυπώνει περισσότερο μια σύγκρουση αφηγήσεων παρά μια ουσιαστική σύγκλιση.

