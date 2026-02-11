Άργησε ο Φυτιρής και «ρίχνει βροχή» τα βίντεο η Annie Alexui – Στο στόχαστρο νέα άτομα - Ακάλυπτα τα πρόσωπά τους

Τα βίντεο αφορούν το Πρόγραμμα Μαρτύρων της ΥΚΑΝ και παρουσιάζουν συνομιλίες με πρόσωπο που φέρεται να συμμετείχε σε αυτό, κάνοντας λόγο για παροχές και πιθανές αμοιβές σε κατηγορούμενες για καταθέσεις. Σε αντίθεση με προηγούμενη ανάρτηση, αυτή τη φορά τα πρόσωπα εμφανίζονται ακάλυπτα. Οι αναρτήσεις συνοδεύονται από αναφορά στον δικηγόρο Κρις Τριανταφυλλίδη, ο οποίος έχει ζητήσει τη διενέργεια ανεξάρτητης έρευνας για σειρά καταγγελιών.

Παράλληλα, δημοσιοποίησε ηχητικό από τηλεφωνική επικοινωνία με λοχία της Πάφου, στον οποίο αποδίδεται η θέση ότι επιχειρείται να πληγεί η αξιοπιστία της.

Η ίδια υποστηρίζει πως γίνονται ενέργειες σε βάρος της ώστε να παρουσιαστεί ως αναξιόπιστη.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Δικαιοσύνης δήλωσε ότι η απόφαση για το ποιος θα διερευνήσει τις καταγγελίες ανήκει στη Νομική Υπηρεσία, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο διορισμού ανεξάρτητου ερευνητή. Η Alexui σχολίασε ειρωνικά τη διαδικασία, εκφράζοντας επιφυλάξεις για την αντικειμενικότητά της.