Άργησε ο Φυτιρής και «ρίχνει βροχή» τα βίντεο η Annie Alexui – Στο στόχαστρο νέα άτομα - Ακάλυπτα τα πρόσωπά τους
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Άργησε ο Φυτιρής και «ρίχνει βροχή» τα βίντεο η Annie Alexui – Στο στόχαστρο νέα άτομα - Ακάλυπτα τα πρόσωπά τους

 11.02.2026 - 11:43
Άργησε ο Φυτιρής και «ρίχνει βροχή» τα βίντεο η Annie Alexui – Στο στόχαστρο νέα άτομα - Ακάλυπτα τα πρόσωπά τους

Ασταμάτητη η Annie Alexui η οποία επανήλθε με σειρά νέων βίντεο και ηχογραφημένη συνομιλία, την ώρα που ο υπουργός Δικαιοσύνης προανήγγειλε εξελίξεις σχετικά με τις καταγγελίες της.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Σάλος με νέο βίντεο από Annie Alexui: Αναφορές σε στέρηση αδειών τζόγου - «Η αγιοσύνη πάει χεράκι χεράκι με παιδεραστίες και πορνεία...»

Τα βίντεο αφορούν το Πρόγραμμα Μαρτύρων της ΥΚΑΝ και παρουσιάζουν συνομιλίες με πρόσωπο που φέρεται να συμμετείχε σε αυτό, κάνοντας λόγο για παροχές και πιθανές αμοιβές σε κατηγορούμενες για καταθέσεις. Σε αντίθεση με προηγούμενη ανάρτηση, αυτή τη φορά τα πρόσωπα εμφανίζονται ακάλυπτα. Οι αναρτήσεις συνοδεύονται από αναφορά στον δικηγόρο Κρις Τριανταφυλλίδη, ο οποίος έχει ζητήσει τη διενέργεια ανεξάρτητης έρευνας για σειρά καταγγελιών.

Παράλληλα, δημοσιοποίησε ηχητικό από τηλεφωνική επικοινωνία με λοχία της Πάφου, στον οποίο αποδίδεται η θέση ότι επιχειρείται να πληγεί η αξιοπιστία της.

Η ίδια υποστηρίζει πως γίνονται ενέργειες σε βάρος της ώστε να παρουσιαστεί ως αναξιόπιστη.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Κωνσταντίνος Φυτιρής: Θα πάρει τελικά τηλέφωνο την Annie Alexui; «Θα υπάρξουν σύντομα εξελίξεις»

Από την πλευρά του, ο υπουργός Δικαιοσύνης δήλωσε ότι η απόφαση για το ποιος θα διερευνήσει τις καταγγελίες ανήκει στη Νομική Υπηρεσία, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο διορισμού ανεξάρτητου ερευνητή. Η Alexui σχολίασε ειρωνικά τη διαδικασία, εκφράζοντας επιφυλάξεις για την αντικειμενικότητά της.

Κυπριακό: Η συνάντηση Ερχιουρμάν–Γκουτέρες και η επαναφορά του αδιεξόδου

Κυπριακό: Η συνάντηση Ερχιουρμάν–Γκουτέρες και η επαναφορά του αδιεξόδου

Η προγραμματισμένη για σήμερα, συνάντηση του κατοχικού ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες στη Νέα Υόρκη, επαναφέρει το Κυπριακό στο προσκήνιο της διεθνούς διπλωματίας. Παρά τις δηλώσεις καλής θέλησης, το πολιτικό υπόβαθρο της συνάντησης, αποτυπώνει περισσότερο μια σύγκρουση αφηγήσεων παρά μια ουσιαστική σύγκλιση.

