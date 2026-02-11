Themasports lifenewscy
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 11.02.2026 - 09:16
Ξεκάθαρη θέση για τον τρόπο διαχείρισης των στοιχείων που ισχυρίζεται ότι κατέχει η Annie Alexui (Ιωάννα Φωτίου) έλαβε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κωνσταντίνος Φυτιρής.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Σάλος με νέο βίντεο από Annie Alexui: Αναφορές σε στέρηση αδειών τζόγου - «Η αγιοσύνη πάει χεράκι χεράκι με παιδεραστίες και πορνεία...»

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρώτη Ενημέρωση», ο κ. Φυτιρής, ερωτηθείς εάν και με ποιον τρόπο προτίθεται να παραλάβει το υλικό που η ίδια δηλώνει ότι βρίσκεται στη διάθεσή της, τόνισε ότι οι θεσμοί δεν μπορούν να λειτουργούν μέσω των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης.

«Η απάντησή μου είναι ότι οι θεσμοί δεν μπορούν μέσω των ΜΚΔ να λαμβάνουν στοιχεία και καταθέσεις δημόσια. Θα βρεθεί η λύση και σύντομα θα έχουμε νεότερα για αυτή την περίπτωση, αλλά θα γίνει με τρόπο θεσμικό και όχι μέσω ΜΚΔ. Ήδη γίνονται κάποιες ενέργειες, αλλά δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί υπόθεση μέσω ΜΚΔ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: VIDEO: Στο ακουστικό η Annie Alexoui μετά το τελεσίγραφο σε Φυτιρή - Ποιες οι επόμενες κινήσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης

Υπενθυμίζεται ότι η Annie Alexui, κατά κόσμον Ιωάννα Φωτίου, η οποία διαμένει στη Ρωσία έχοντας εξασφαλίσει άσυλο, είχε καλέσει δημόσια τον Υπουργό να επικοινωνήσει απευθείας μαζί της.

Σε σχετική της δήλωση, ανέφερε πως βρίσκεται στη διάθεση των Αρχών και πως μπορεί να παραδώσει υλικό που, όπως υποστηρίζει, τεκμηριώνει τις σοβαρές καταγγελίες της.

«Μπορείς να με πάρεις εσύ προσωπικά τηλέφωνο, αν θέλεις, στο ρωσικό μου νούμερο και θα σου στείλω προσωπικά βίντεο, ηχογραφήσεις και συζητήσεις που αποδεικνύουν την πλήρη αδιαφορία, ανικανότητα και βία», σημείωσε μεταξύ άλλων.

Κωνσταντίνος Φυτιρής: Θα πάρει τελικά τηλέφωνο την Annie Alexui; «Θα υπάρξουν σύντομα εξελίξεις»
Κυπριακό: Η συνάντηση Ερχιουρμάν–Γκουτέρες και η επαναφορά του αδιεξόδου

Κυπριακό: Η συνάντηση Ερχιουρμάν–Γκουτέρες και η επαναφορά του αδιεξόδου

Η προγραμματισμένη για σήμερα, συνάντηση του κατοχικού ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες στη Νέα Υόρκη, επαναφέρει το Κυπριακό στο προσκήνιο της διεθνούς διπλωματίας. Παρά τις δηλώσεις καλής θέλησης, το πολιτικό υπόβαθρο της συνάντησης, αποτυπώνει περισσότερο μια σύγκρουση αφηγήσεων παρά μια ουσιαστική σύγκλιση.

