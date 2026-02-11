Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υπ. Υγείας για θάνατο 42χρονης: «Να αναμένουμε το τελικό πόρισμα Αστυνομίας»

 11.02.2026 - 13:13
Υπ. Υγείας για θάνατο 42χρονης: «Να αναμένουμε το τελικό πόρισμα Αστυνομίας»

Αναμονή του τελικού πορίσματος της Αστυνομίας, για την υπόθεση θανάτου της 42χρονης, που κατέληξε δύο εβδομάδες έπειτα από υστερεκτομή στην οποία υποβλήθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, συστήνει ο Υπουργός Υγείας, Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, επιβεβαιώνοντας ότι έχει ήδη διαταχθεί διοικητική έρευνα από τον ΟΚΥπΥ, ενώ η υπόθεση πλέον διερευνάται και ποινικά ύστερα από καταγγελία της οικογένειας.

Σε δηλώσεις του, έπειτα από επίσκεψη που πραγματοποίησε την Τετάρτη στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, ο κ. Χαραλαμπίδης είπε αναφερόμενος στην εν λόγω υπόθεση ότι «από την πρώτη στιγμή έχει διαταχθεί από τη δική μας πλευρά έρευνα», για να σημειώσει ότι «έχει επιβεβαιωθεί από την πλευρά του ΟΚΥπΥ ότι ξεκίνησε έρευνα με διορισμό ερευνώντων λειτουργών».

Ο κ. Χαραλαμπίδης είπε πως κατόπιν της καταγγελίας που έγινε στην Αστυνομία, θα πρέπει να αναμένουμε το τελικό πόρισμα και το αποτέλεσμα της αστυνομικής έρευνας.

Υπενθυμίζεται ότι η 42χρονη νοσηλευόταν έπειτα από χειρουργική επέμβαση υστερεκτομής στην οποία υποβλήθηκε στις 16 Ιανουαρίου και κατέληξε δύο εβδομάδες μετά τη νοσηλεία της αφού περιήλθε σε κωματώδη και μη αναστρέψιμη κατάσταση

Η οικογένεια της 42χρονης ζητά πλήρη και εις βάθος διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ έχει ήδη προβεί σε καταγγελία στην Αστυνομία και παράλληλα με τη διοικητική έρευνα που έχει διαταχθεί, σε εξέλιξη βρίσκεται και η αστυνομική διερεύνηση.

