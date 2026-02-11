Αυτοί είναι οι κίνδυνοι από διακίνηση μη επιτρεπόμενων οχημάτων στο οδικό δίκτυο

Τέτοια απαγορευμένα για οδική χρήση οχήματα είναι και τα ηλεκτρικά ποδήλατα, τα χαρακτηριστικά των οποίων δεν συνάδουν με αυτά που ορίζει η σχετική νομοθεσία.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου, ηλεκτρικά ποδήλατα, των οποίων επιτρέπεται η οδική χρήση, είναι εκείνα των οποίων η μέγιστη ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 25 χιλιόμετρα την ώρα ή που η μέγιστη ισχύς τους δεν υπερβαίνει τα 0,25 κιλοβάτ (KW). Για τα οχήματα αυτά δεν υφίσταται υποχρέωση για εγγραφή. Απαγορεύεται η διακίνησή τους στους αυτοκινητόδρομους και δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, ωστόσο μπορούν να κινούνται στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο κάτω από συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται στο Νόμο.

Στο πλαίσιο της αποστολής της για πρόληψη των οδικών συγκρούσεων, η Αστυνομία προβαίνει καθημερινά σε οδικούς ελέγχους με σκοπό την αντιμετώπιση του φαινομένου της χρήσης μη επιτρεπόμενων οχημάτων στο οδικό δίκτυο. Στις περιπτώσεις που εντοπίζονται τέτοια οχήματα, αυτά κατακρατούνται από την Αστυνομία.