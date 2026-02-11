Themasports lifenewscy
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Αυτοί είναι οι κίνδυνοι από διακίνηση μη επιτρεπόμενων οχημάτων στο οδικό δίκτυο

 11.02.2026 - 16:04
Η διακίνηση στο οδικό δίκτυο οχημάτων των οποίων δεν επιτρέπεται η οδική χρήση, αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο πρόκλησης οδικών συγκρούσεων, που έχουν ως συνέπεια θανάσιμους ή σοβαρούς τραυματισμούς. Είναι γι’ αυτό το λόγο που στη νομοθεσία περιέχεται διάταξη, η οποία απαγορεύει την κυκλοφορία σε δημόσιο δρόμο, σε οχήματα που κινούνται με μηχανική, ηλεκτρική ή άλλη ενέργεια, τα οποία δεν πληρούν τις απαιτήσεις του Νόμου.

Τέτοια απαγορευμένα για οδική χρήση οχήματα είναι και τα ηλεκτρικά ποδήλατα, τα χαρακτηριστικά των οποίων δεν συνάδουν με αυτά που ορίζει η σχετική νομοθεσία.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου, ηλεκτρικά ποδήλατα, των οποίων επιτρέπεται η οδική χρήση, είναι εκείνα των οποίων η μέγιστη ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 25 χιλιόμετρα την ώρα ή που η μέγιστη ισχύς τους δεν υπερβαίνει τα 0,25 κιλοβάτ (KW). Για τα οχήματα αυτά δεν υφίσταται υποχρέωση για εγγραφή. Απαγορεύεται η διακίνησή τους στους αυτοκινητόδρομους και δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, ωστόσο μπορούν να κινούνται στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο κάτω από συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται στο Νόμο.

Στο πλαίσιο της αποστολής της για πρόληψη των οδικών συγκρούσεων, η Αστυνομία προβαίνει καθημερινά σε οδικούς ελέγχους με σκοπό την αντιμετώπιση του φαινομένου της χρήσης μη επιτρεπόμενων οχημάτων στο οδικό δίκτυο. Στις περιπτώσεις που εντοπίζονται τέτοια οχήματα, αυτά κατακρατούνται από την Αστυνομία.

