Τουρκία: Άγριο ξύλο μέσα στη Βουλή κατά τη διάρκεια της ορκωμοσίας του υπουργού Δικαιοσύνης

Όλο το σκηνικό, συνέβη μέσα στη Βουλή της Τουρκίας, κατά τη διάρκεια της ορκωμοσίας του υπουργού Δικαιοσύνης.

Αρκετοί βουλευτές, μεταξύ των οποίων ο Μαχμούτ Τανάλ και ο Οσμάν Γκιοκτσέκ, πιάστηκαν στα χέρια στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση. Ο καβγάς σημειώθηκε λίγο πριν από την τελετή ορκωμοσίας του Ακίν Γκιουρλέκ.

🔴#SONDAKİKA | TBMM'de Mahmut Tanal ile Osman Gökçek dahil birçok milletvekili yumruklaştı.



Kavga Akın Gürlek'in yemin töreni öncesi yaşandı. (Video: Tamer Arda Erşin) https://t.co/nwaokYK4T7 pic.twitter.com/n2i25xoACW — ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) February 11, 2026

🔴#SONDAKİKA | TBMM'de CHP ve AK Parti milletvekilleri arasında büyük bir kavga çıktı.



Kavga, Adalet Bakanlığı görevine getirilen Akın Gürlek'in yemin etme sürecinde yaşandı. (Video: Tamer Arda Erşin)pic.twitter.com/BeOCYb3SNC https://t.co/V4VAw7WeST — ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) February 11, 2026

Όπως φαίνεται και στα βίντεο οι βουλευτές πιάστηκαν στα χέρια και έπεσαν μπουνιές ενώ κάποιοι προσπάθησαν να τους χωρίσουν. Στη συμπλοκή που ξέσπασε στη Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση τραυματίστηκαν ορισμένοι βουλευτές που όπως φαίνεται σε εικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, ο Μαχμούτ Τανάλ, αιμορραγεί από τη μύτη.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έκανε το βράδυ της Τρίτης 10.02.2026 ανασχηματισμό και διόρισε τον γενικό εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης, Ακίν Γκιουρλέκ, που είχε ασκήσει τη δίωξη κατά του Εκρέμ Ιμάμογλου, ως νέο υπουργό Δικαιοσύνης. Σύμφωνα με πληροφορίες από τουρκικά μέσα, βουλευτές της αντιπολίτευσης προσπάθησαν να εμποδίσουν τη διαδικασία.