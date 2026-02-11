Themasports lifenewscy
ΔΙΕΘΝΗ

Τουρκία: Άγριο ξύλο μέσα στη Βουλή κατά τη διάρκεια της ορκωμοσίας του υπουργού Δικαιοσύνης

 11.02.2026 - 16:17
Τουρκία: Άγριο ξύλο μέσα στη Βουλή κατά τη διάρκεια της ορκωμοσίας του υπουργού Δικαιοσύνης

Σε ρινγκ μετατράπηκε η Βουλή στην Τουρκία, όταν οι βουλευτές κυβέρνησης και αντιπολίτευσης πιάστηκαν στα χέρια.

Όλο το σκηνικό, συνέβη μέσα στη Βουλή της Τουρκίας, κατά τη διάρκεια της ορκωμοσίας του υπουργού Δικαιοσύνης.

Αρκετοί βουλευτές, μεταξύ των οποίων ο Μαχμούτ Τανάλ και ο Οσμάν Γκιοκτσέκ, πιάστηκαν στα χέρια στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση. Ο καβγάς σημειώθηκε λίγο πριν από την τελετή ορκωμοσίας του Ακίν Γκιουρλέκ.

 

Όπως φαίνεται και στα βίντεο οι βουλευτές πιάστηκαν στα χέρια και έπεσαν μπουνιές ενώ κάποιοι προσπάθησαν να τους χωρίσουν. Στη συμπλοκή που ξέσπασε στη Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση τραυματίστηκαν ορισμένοι βουλευτές που όπως φαίνεται σε εικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, ο Μαχμούτ Τανάλ, αιμορραγεί από τη μύτη.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έκανε το βράδυ της Τρίτης 10.02.2026 ανασχηματισμό και διόρισε τον γενικό εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης, Ακίν Γκιουρλέκ, που είχε ασκήσει τη δίωξη κατά του Εκρέμ Ιμάμογλου, ως νέο υπουργό Δικαιοσύνης. Σύμφωνα με πληροφορίες από τουρκικά μέσα, βουλευτές της αντιπολίτευσης προσπάθησαν να εμποδίσουν τη διαδικασία.

Κυπριακό: Η συνάντηση Ερχιουρμάν–Γκουτέρες και η επαναφορά του αδιεξόδου

Κυπριακό: Η συνάντηση Ερχιουρμάν–Γκουτέρες και η επαναφορά του αδιεξόδου

Η προγραμματισμένη για σήμερα, συνάντηση του κατοχικού ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες στη Νέα Υόρκη, επαναφέρει το Κυπριακό στο προσκήνιο της διεθνούς διπλωματίας. Παρά τις δηλώσεις καλής θέλησης, το πολιτικό υπόβαθρο της συνάντησης, αποτυπώνει περισσότερο μια σύγκρουση αφηγήσεων παρά μια ουσιαστική σύγκλιση.

