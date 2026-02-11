Στο Υπουργικό οδηγείται πρόταση για νέο φόρο ταφής αποβλήτων – «Μας ανακοίνωσαν ότι αν δεν γίνει, θα χαθούν 23 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης»

Μιλώντας στην εκπομπή «ALPHA Καλημέρα», ο Δήμαρχος Αμαθούντας και Μέλος της Ένωσης Δήμων, Κυριάκος Ξυδιάς, εξήγησε ότι έχουμε ένα Κράτος που ανάλαβε δεσμεύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχει δεσμεύσει τη χώρα, ότι θα προχωρήσει σε ένα σύστημα διαλογής της πηγής και σωστής διαχείρισης των αποβλήτων.

«Αυτός ο σχεδιασμός είναι γνωστός εδώ και μια δεκαετία. Τίποτα όμως που σχεδιάστηκε δεν λειτουργεί σωστά. Με αποτέλεσμα, αντί να ανακτούμε υλικά, ενέργεια ή οτιδήποτε άλλο και να έχουμε όφελος από τα απόβλητα, προχωρούμε ουσιαστικά σε ταφή. Και έρχεται αυτό το κράτος, ενώ δεν έχει φτιάξει τις υποδομές, ενώ δεν έχει εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση για να προμηθευτούμε τους εξοπλισμούς που χρειάζεται, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε τη διαλογή στην πηγή και να μειώσουμε αυτά που θάβονται, να έχει βάλει ως προαπαιτούμενο στο Ταμείο Ανάκαμψής την επιβολή του φόρου ταφής».

Έδωσε μάλιστα και ένα παράδειγμα για να γίνει πιο κατανοητό το ζήτημα. «Εμείς αυτή τη στιγμή στη Λεμεσό μαζεύουμε τα σκουπίδια, τα παίρνουμε στο Πεντάκωμο το οποίο διαχειρίζεται το Υπουργείο Γεωργίας. Το Υπουργείο Γεωργίας δεν έχει ολοκληρωμένη μονάδα διαχείρισης, καμία διαχείριση, οπότε γίνεται ταφή, περίπου του 80% των αποβλήτων».

«Κληθήκαμε την προηγουμένη εβδομάδα, ενώ υπάρχουν άπειρες εκκρεμότητες να εφαρμοστεί ένα σωστό σύστημα, και ευθύνη βαραίνει το Τμήμα Περιβάλλοντος και το αρμόδιο Υπουργείο. Και δεν προχωρά τίποτε. Μιλούμε για ενδιάμεσες λύσεις, οι οποίες θα είναι σε δύο χρόνια στην καλύτερη, η τελική λύση να είναι μετά το 2030, και βρήκαμε από όλες τις δεσμεύσεις που δεν κάναμε τίποτα, να πάμε να επιβάλλουμε τον φόρο υγειονομικής ταφής. Ε σε αυτό δεν συναινούμε».

«Να αναλάβουν τις ευθύνες τους, να επιλύσουν τα άλλα προβλήματα, και αν θέλουν να την επιβάλλουν, να την επιβάλλουν μόνοι τους. Εμείς δεν πρόκειται να συναινέσουμε».

Κλήθηκε η Ομάδα Εργασίας την προηγουμένη Πέμπτη στο Υπουργείο. Μας ανακοινώθηκε ότι η φορολογία πρέπει να προχωρήσει, γιατί θα χαθούν 23 εκατομμύρια από το κανείς, αν δεν επιβληθεί αυτή η φορολογία. Και εγώ εκτιμώ ότι αυτή η σύσκεψη κλήθηκε, όχι για να αντιμετωπίσουμε το πρόγραμμα, αλλά για να μπορούν κάποιοι μετά να λένε ότι η Ένωση Δήμων και η Ένωση Κοινοτήτων ενημερώθηκαν. Αυτά τα 23 εκατομμύρια, υποτίθεται θα δαπανούνταν για τους αναγκαίους εξοπλισμούς που χρειάζονται, που δεν είναι αρκετά, για να πάμε στη μετάβαση από το σημερινό σύστημα, στη διαλογή στην πηγή.

Με επίκληση ότι θα χάσουμε 23 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης προχωρούμε σε σπασμωδικές κινήσεις για να πάρουμε τα 23 εκατομμύρια και μπορεί το σύστημα που θα εφαρμόζουμε αύριο να μας στοιχίσει 100 – 200 εκατ.

