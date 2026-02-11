Ιστορική πτήση για Κύπρο: Απευθείας σύνδεση με αυτή τη χώρα για πρώτη φορά – Τέσσερα δρομολόγια την εβδομάδα από Ιούνιο 2026!

Όπως αναφέρεται, πρόκειται για εξέλιξη ιστορικής σημασίας, καθώς η Κύπρος συνδέεται για πρώτη φορά απευθείας με την χώρα της Κεντρικής Ασίας.

Σύμφωνα με το Υφυπουργείο, οι πτήσεις έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσουν αρχές Ιουνίου 2026 και περιλαμβάνουν σύνδεση του αεροδρομίου Λάρνακας με τις δύο σημαντικότερες πόλεις του Καζακστάν, την πρωτεύουσα Αστάνα και την μεγαλύτερη σε πληθυσμό πόλη Αλμάτι. Το δρομολόγιο θα εκτελεί η αεροπορική εταιρεία Air Astana, με δυο πτήσεις εβδομαδιαίως, κάθε Τρίτη και Σάββατο, από την Αστάνα και δυο πτήσεις εβδομαδιαίως, κάθε Πέμπτη και Κυριακή, από το Αλμάτι.

Προστίθεται ότι σε δήλωσή του, ο Υφυπουργός Τουρισμού, Κώστας Κουμής, ανέφερε πως για την Κυβέρνηση το διάνοιγμα νέων αγορών στον τομέα του τουρισμού αποτελεί δράση εξέχουσας σημασίας.

«Η έναρξη απευθείας πτήσεων από το Καζακστάν προς την χώρα μας, αποτελεί αναμφίβολα επιτυχία, και είμαι σίγουρος ότι θα αποδειχθεί ωφέλιμη για τον τομέα του τουρισμού της χώρας μας, αλλά και στην πορεία του χρόνου και για άλλους τομείς. Το αεροδρόμιο Λάρνακας, από τον ερχόμενο Ιούνιο γίνεται ένα από τα ελάχιστα Μεσογειακά αεροδρόμια που συνδέονται απευθείας με το Καζακστάν, και αυτό είναι κάτι που μας τιμά τόσο ως Κυβέρνηση, όσο και ως χώρα», σημείωσε σχετικά.

«Το Καζακστάν δεν είναι απλώς μία νέα αγορά, είναι η μεγαλύτερη οικονομία της κεντρικής Ασίας και θεωρούμε ότι δύναται να μετατραπεί σε μία καλή αγορά για τον τουρισμό της χώρας μας σε βάθος χρόνου, αλλά και ένας επιπρόσθετος προορισμός για εμάς τους Κυπρίους. Ευθύνη μας, η παροχή άριστης φιλοξενίας στους Καζάκους επισκέπτες, αλλά και η σύναψη στενότερων σχέσεων στον τομέα του τουρισμού», πρόσθεσε.

Ο κ. Κουμής συμπλήρωσε ότι το Υφυπουργείο Τουρισμού έχει ήδη προγραμματίσει συμμετοχή στην τουριστική έκθεση του Αλμάτι τον ερχόμενο Απρίλιο, «σε μία προσπάθεια να ενδυναμωθούν οι σχέσεις συνεργασίας τόσο του δημόσιου, όσο και του ιδιωτικού τομέα στον τομέα του τουρισμού μεταξύ των δύο χωρών».