ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συναγερμός για το οργανωμένο έγκλημα: Πρόταση-παρέμβαση της ΕΔΕΚ για «ειδική ομάδα κρούσης» – Στο τραπέζι και νέο σωφρονιστικό ίδρυμα!

 11.02.2026 - 19:15
Συναγερμός για το οργανωμένο έγκλημα: Πρόταση-παρέμβαση της ΕΔΕΚ για «ειδική ομάδα κρούσης» – Στο τραπέζι και νέο σωφρονιστικό ίδρυμα!

Εισηγήσεις για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος μετέφερε η ΕΔΕΚ στον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Κώστα Φυτιρή, δήλωσε ο Πρόεδρος του κόμματος Νίκος Αναστασίου, μετά από συνάντηση με τον Υπουργό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το γραφείο Τύπου της ΕΔΕΚ, ο κ. Αναστασίου είχε σήμερα, Τετάρτη συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Κώστα Φυτιρή στα γραφεία του κόμματος.

Σε δηλώσεις του μετά την συνάντηση, ο κ. Αναστασίου, ανέφερε, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, ότι έγινε ενημέρωση για τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστεί η Κυβέρνηση και το Υπουργείο, τα θέματα του οργανωμένου εγκλήματος, «κάτι το οποίο ανησυχεί όλη την κοινωνία».

«Η ΕΔΕΚ έχει μεταφέρει στον κύριο Υπουργό τις εισηγήσεις της για διάφορα θέματα, όπως είναι η αναγκαιότητα συγκρότησης ειδικής ομάδας καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος», είπε, σημειώνοντας ότι έγιναν επίσης εισηγήσεις ούτως ώστε να εξευρεθεί μία λύση σε σχέση με το θέμα που προέκυψε μεταξύ των συντεχνιών και του Αρχηγού της Αστυνομίας. «Θα πρέπει να εξευρεθεί μία λύση γύρω από αυτό το πρόβλημα», είπε ο κ. Αναστασίου, όπως αναφέρεται.

Είπε ακόμη ότι ενημερώθηκαν για την αναγκαιότητα και τις ενέργειες οι οποίες γίνονται από πλευράς του Υπουργού για την κατασκευή νέου σωφρονιστικού ιδρύματος.

Σημείωσε ότι θα είναι «σε συνεχή επαφή, ώστε να υπάρχει μία σωστή αλληλοενημέρωση στα θέματα τα οποία αγωνία η κοινωνία».

Από την πλευρά του ο Υπουργός Δικαιοσύνης δήλωσε ότι θεωρούσε εξαρχής, παραλαμβάνοντας το χαρτοφυλάκιο «ότι είναι χρέος μου να επισκεφθώ όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα και για γνωριμία και για να τους ενημερώσω για τις προτεραιότητες που έχω ως Υπουργός Δικαιοσύνης».

Σημειώνοντας ότι «ήταν μια πάρα πολύ εποικοδομητική συνάντηση», ο κ. Φυτιρής είπε ότι άκουσε τις απόψεις «και τα λαμβάνω όλα υπόψη».

Όπως αναφέρεται, είπε ότι ενημέρωσε την ηγεσία του κόμματος για τις προτεραιότητες του ως Υπουργός Δικαιοσύνης, «με βάση τις κατευθύνσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, για την καταπολέμηση του εγκλήματος, κάθε μορφής εγκλήματος, αλλά και για να δημιουργήσουμε πλέον ένα σωφρονιστικό ίδρυμα που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του 21ου αιώνα και για τη δημόσια ασφάλεια, αλλά και για να καλύψουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα των καταδίκων».

Τέλος, ευχαρίστησε «ξανά» τη Βουλή, τους βουλευτές και τα κόμματα για την συνδρομή τους και την ταχεία ανταπόκριση στην ψήφιση νομοσχεδίων που εκκρεμούσαν αρκετό καιρό «και για τα άλλα, τα οποία θα πάμε στη Βουλή για να ψηφιστούν ώστε να αποκτήσουμε τα νομικά όπλα για να πολεμήσουμε στη μάχη αυτή για το έγκλημα, την οποία αναμένει ο κόσμος για να αποκτήσει ασφάλεια».

Η προγραμματισμένη για σήμερα, συνάντηση του κατοχικού ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες στη Νέα Υόρκη, επαναφέρει το Κυπριακό στο προσκήνιο της διεθνούς διπλωματίας. Παρά τις δηλώσεις καλής θέλησης, το πολιτικό υπόβαθρο της συνάντησης, αποτυπώνει περισσότερο μια σύγκρουση αφηγήσεων παρά μια ουσιαστική σύγκλιση.

