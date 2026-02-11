Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΈρχιουρμαν στον Γκουτέρες με σχέδιο τεσσάρων σημείων – Τι αλλάζει στο Κυπριακό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχιουρμαν στον Γκουτέρες με σχέδιο τεσσάρων σημείων – Τι αλλάζει στο Κυπριακό

 11.02.2026 - 21:26
Έρχιουρμαν στον Γκουτέρες με σχέδιο τεσσάρων σημείων – Τι αλλάζει στο Κυπριακό

Σε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις τρέχουσες περιφερειακές εξελίξεις και ιδίως το Κυπριακό προέβησαν ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τούφαν Έρχιουρμαν και ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες, στη συνάντησή τους στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών, στη Νέα Υόρκη, την Τετάρτη, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του κ. Έρχιουρμαν. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε θετικό κλίμα, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, ο κ. Ερχιουρμάν παρουσίασε στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ τη μεθοδολογία τεσσάρων σημείων σχετικά με τη διαδικασία επίλυσης, την οποία είχε προηγουμένως δημοσιοποιήσει, ενώ ενημέρωσε τον κ. Γκουτέρες σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις όσον αφορά τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.

Συμπληρώνεται ότι ο Τ/κ ηγέτης επανέλαβε επίσης τη μακροχρόνια θέση του ότι "η άδικη και παράνομη απομόνωση που επιβάλλεται στον τουρκοκυπριακό λαό πρέπει να αρθεί χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση".

Μετά τις συναντήσεις του, ο κ. Ερχιουρμάν θα επιστρέψει στην Κύπρο την Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου, στις 8.30 μ.μ., και θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου όπου θα παρουσιάσει την αξιολόγησή του για τη συνάντηση, καταλήγει η ανακοίνωση

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πένθος στο ΤΕΠΑΚ: Έφυγε πρόωρα από τη ζωή η Χριστίνα Βασιλείου - «Αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό» - Δείτε φωτογραφία
Ραγδαίες εξελίξεις με την υπόθεση Φ. Φαίδωνα - Στο φως νέες καταγγελίες δημοτών
Νέο βίντεο του Φειδία Παναγιώτου – Το challenge για ταξίδι στις Βρυξέλλες
Νέα άφιξη στη Λάρνακα με αυθεντικό ιταλικό καφέ – Μια εμπειρία που θα σε συναρπάσει
Εποχικές λοιμώξεις: Πιθανό δεύτερο κύμα τον Μάρτιο - «Διαχειρίσιμη η κατάσταση στα νοσοκομεία»
Κλάπηκε μονοκάμπινο από αποθήκη τα ξημερώματα - Άρπαξαν και εργαλεία - Έκκληση για πληροφορίες - Φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΠΔΣ: Πώς η Κύπρος θα ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών

 11.02.2026 - 21:47
Επόμενο άρθρο

Στεφάνου: «Η εκδήλωση στην Πάφο είναι εκδήλωση νίκης» – Στις 24 Μαΐου θα κερδίσουμε

 11.02.2026 - 22:09

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Έρχιουρμαν στον Γκουτέρες με σχέδιο τεσσάρων σημείων – Τι αλλάζει στο Κυπριακό

Έρχιουρμαν στον Γκουτέρες με σχέδιο τεσσάρων σημείων – Τι αλλάζει στο Κυπριακό

  •  11.02.2026 - 21:26
Ερντογάν: Συμφωνούμε με τον φίλο Κυριάκο να λύσουμε τα προβλήματα με βάση το διεθνές δίκαιο

Ερντογάν: Συμφωνούμε με τον φίλο Κυριάκο να λύσουμε τα προβλήματα με βάση το διεθνές δίκαιο

  •  11.02.2026 - 18:17
Πράσινο φως από την ΕΕ: Εγκρίθηκε το αμυντικό σχέδιο της Κύπρου στο πλαίσιο του SAFE – Έρχονται δάνεια δισεκατομμυρίων!

Πράσινο φως από την ΕΕ: Εγκρίθηκε το αμυντικό σχέδιο της Κύπρου στο πλαίσιο του SAFE – Έρχονται δάνεια δισεκατομμυρίων!

  •  11.02.2026 - 18:50
Άργησε ο Φυτιρής και «ρίχνει βροχή» τα βίντεο η Annie Alexui – Στο στόχαστρο νέα άτομα - Ακάλυπτα τα πρόσωπά τους

Άργησε ο Φυτιρής και «ρίχνει βροχή» τα βίντεο η Annie Alexui – Στο στόχαστρο νέα άτομα - Ακάλυπτα τα πρόσωπά τους

  •  11.02.2026 - 11:43
Ραγδαίες εξελίξεις με την υπόθεση Φ. Φαίδωνα - Στο φως νέες καταγγελίες δημοτών

Ραγδαίες εξελίξεις με την υπόθεση Φ. Φαίδωνα - Στο φως νέες καταγγελίες δημοτών

  •  11.02.2026 - 11:54
Υπόθεση με μόσχευμα: Η επίσημη θέση του ΟΑΥ - «Άμεση η αντίδραση» - Τι συνέβη με την air ambulance

Υπόθεση με μόσχευμα: Η επίσημη θέση του ΟΑΥ - «Άμεση η αντίδραση» - Τι συνέβη με την air ambulance

  •  11.02.2026 - 15:00
Υπάρχει ένα βίντεο που ρεζιλεύει την Κύπρο διεθνώς και ΔΕΝ είναι εκείνο του Jalla!

Υπάρχει ένα βίντεο που ρεζιλεύει την Κύπρο διεθνώς και ΔΕΝ είναι εκείνο του Jalla!

  •  11.02.2026 - 20:21
Νέο βίντεο του Φειδία Παναγιώτου – Το challenge για ταξίδι στις Βρυξέλλες

Νέο βίντεο του Φειδία Παναγιώτου – Το challenge για ταξίδι στις Βρυξέλλες

  •  11.02.2026 - 09:47

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα