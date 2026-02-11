Έρχιουρμαν στον Γκουτέρες με σχέδιο τεσσάρων σημείων – Τι αλλάζει στο Κυπριακό

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, ο κ. Ερχιουρμάν παρουσίασε στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ τη μεθοδολογία τεσσάρων σημείων σχετικά με τη διαδικασία επίλυσης, την οποία είχε προηγουμένως δημοσιοποιήσει, ενώ ενημέρωσε τον κ. Γκουτέρες σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις όσον αφορά τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.

Συμπληρώνεται ότι ο Τ/κ ηγέτης επανέλαβε επίσης τη μακροχρόνια θέση του ότι "η άδικη και παράνομη απομόνωση που επιβάλλεται στον τουρκοκυπριακό λαό πρέπει να αρθεί χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση".

Μετά τις συναντήσεις του, ο κ. Ερχιουρμάν θα επιστρέψει στην Κύπρο την Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου, στις 8.30 μ.μ., και θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου όπου θα παρουσιάσει την αξιολόγησή του για τη συνάντηση, καταλήγει η ανακοίνωση