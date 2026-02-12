Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγείαΠώς το άγχος για την ηλικία επιταχύνει τη βιολογική γήρανση στις γυναίκες
ΥΓΕΙΑ

Πώς το άγχος για την ηλικία επιταχύνει τη βιολογική γήρανση στις γυναίκες

 12.02.2026 - 23:57
Πώς το άγχος για την ηλικία επιταχύνει τη βιολογική γήρανση στις γυναίκες

Oι γυναίκες που αγχώνονται για την ηλικία τους παρουσιάζουν επιταχυνόμενη γήρανση σε κυτταρικό επίπεδο, σύμφωνα με μελέτη ερευνητών από τη Σχολή Παγκόσμιας Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης.

«Η έρευνά μας υποδηλώνει ότι οι υποκειμενικές εμπειρίες μπορεί να επηρεάζουν τις αντικειμενικές μετρήσεις της γήρανσης», εξηγεί η Μαριάνα Ροντρίγκες, διδακτορική φοιτήτρια στο πανεπιστήμιο και πρώτη συγγραφέας της μελέτης που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Psychoneuroendocrinology.

«Το άγχος που σχετίζεται με τη γήρανση δεν είναι απλώς ψυχολογικό ζήτημα, καθώς μπορεί να αφήσει το αποτύπωμά του στο σώμα, με πραγματικές συνέπειες για την υγεία» τονίζει.

Επιπλέον, η έρευνα δείχνει ότι η ψυχολογική πίεση μπορεί να συμβάλει στη βιολογική γήρανση μέσω επιγενετικών αλλαγών, δηλαδή αλλαγών στον τρόπο έκφρασης των γονιδίων.

«Γνωρίζουμε από προηγούμενες μελέτες ότι το άγχος, η κατάθλιψη και η ψυχική υγεία γενικότερα, σχετίζονται με διάφορες επιπτώσεις στο σώμα, αλλά μέχρι τώρα οι ερευνητές δεν είχαν επικεντρωθεί στη συσχέτιση μεταξύ του άγχους για τη γήρανση και της ίδιας της διαδικασίας γήρανσης», επισημαίνει η Ροντρίγκες.

Οι γυναίκες μπορεί να ανησυχούν ιδιαίτερα για τη γήρανση λόγω των πολιτισμικών προτύπων που δίνουν έμφαση στη νεότητα και την ομορφιά.

«Οι γυναίκες στη μέση ηλικία συχνά έχουν πολλούς ρόλους, όπως τη φροντίδα των ηλικιωμένων γονιών τους. Καθώς βλέπουν τα μεγαλύτερα μέλη της οικογένειάς τους να γερνούν και να αρρωσταίνουν, μπορεί να ανησυχούν μήπως τους συμβεί το ίδιο», προσθέτει η ερευνήτρια.

Τα ευρήματα της μελέτης

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από 726 γυναίκες που συμμετείχαν στη μελέτη Midlife in the United States (MIDUS). Οι γυναίκες ρωτήθηκαν για το πόσο ανησυχούσαν για το ενδεχόμενο να γίνουν λιγότερο ελκυστικές με την ηλικία, να έχουν περισσότερα προβλήματα υγείας και να είναι πολύ μεγάλες για να κάνουν παιδιά.

Η ομάδα συνέλεξε επίσης δείγματα αίματος για τη μέτρηση της γήρανσης χρησιμοποιώντας δύο «επιγενετικά ρολόγια»: ένα που καταγράφει τον ρυθμό της βιολογικής γήρανσης (DunedinPACE) και ένα που εκτιμά τη συσσωρευμένη βιολογική ζημία (GrimAge2).

Η αυξημένη ανησυχία για τη γήρανση συνδέθηκε με επιταχυνόμενη επιγενετική γήρανση, όπως μετρήθηκε από το επιγενετικό ρολόι DunedinPACE. Αυτές οι βιολογικές αλλαγές θα μπορούσαν να συμβάλουν σε σωματική παρακμή και αυξημένη ευπάθεια σε ασθένειες που σχετίζονται με τη γήρανση.

Το άγχος για την επιδείνωση της υγείας παρουσίασε τη στενότερη σχέση με την επιγενετική γήρανση. Αντίθετα, το άγχος για την απώλεια ελκυστικότητας και γονιμότητας δεν συσχετίστηκε σημαντικά με την επιγενετική γήρανση. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι οι ανησυχίες για την υγεία είναι πιο κοινές και επίμονες με την πάροδο του χρόνου, ενώ οι ανησυχίες για την ομορφιά και τη γονιμότητα μπορεί να μειώνονται με την ηλικία.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η μελέτη υπενθυμίζει ότι η ψυχική και η σωματική υγεία κατά τη διάρκεια της ζωής συνδέονται στενά, παρά το γεγονός ότι συχνά αντιμετωπίζονται ως ξεχωριστές οντότητες.

«Η έρευνά μας αναδεικνύει την ανησυχία για τη γήρανση ως μετρήσιμο και τροποποιήσιμο ψυχολογικό παράγοντα που φαίνεται να διαμορφώνει τη βιολογία της γήρανσης», δήλωσε ο Άντολφο Κουέβας, αναπληρωτής καθηγητής κοινωνικών και συμπεριφορικών επιστημών στη Σχολή Παγκόσμιας Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης και ανώτερος συγγραφέας της μελέτης.

Οι ερευνητές σημειώνουν επίσης ότι η μελέτη παρέχει μόνο στιγμιότυπο της ανησυχίας για τη γήρανση και των βιοδεικτών σε μία χρονική στιγμή και δεν αποκλείει την επίδραση άλλων παραγόντων στις βιολογικές αυτές αλλαγές. Επιβλαβείς συνήθειες υγείας που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση του άγχους μπορεί να εξηγούν τη σύνδεση μεταξύ ανησυχίας για τη γήρανση και επιταχυνόμενης γήρανσης. Όταν οι αναλύσεις προσαρμόστηκαν για συμπεριφορές όπως το κάπνισμα και η κατανάλωση αλκοόλ, η συσχέτιση μεταξύ άγχους για τη γήρανση και επιγενετικής γήρανσης μειώθηκε και δεν ήταν πλέον στατιστικά σημαντική.

Ωστόσο, απαιτούνται περισσότερες μελέτες για να διευκρινιστεί πώς αυτός ο τύπος άγχους επηρεάζει τη γήρανση με την πάροδο του χρόνου, κάτι που θα μπορούσε να βοηθήσει τους επαγγελματίες υγείας να υποστηρίξουν καλύτερα όσες βιώνουν άγχος και να μειώσουν τις σχετικές επιπτώσεις.

«Η γήρανση είναι μια παγκόσμια εμπειρία», δήλωσε η Ροντρίγκες. «Πρέπει να ξεκινήσουμε έναν διάλογο για το πώς η κοινωνία μας- μέσω των προτύπων, των δομών και των διαπροσωπικών σχέσεων- αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της γήρανσης» καταλήγει η ερευνήτρια.

Πηγή: ertnews.gr/NYU

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΤΖΟΚΕΡ: Ίσως να πληρώσεις όσα έφαγες σήμερα συν... μία σπιταρόνα - Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για το 1 εκατ. ευρώ - Δες αν κέρδισες
Φρικιαστική υπόθεση στη Γαλλία: Εντοπίστηκαν δύο βρέφη μέσα σε καταψύκτη – Συνελήφθη 50χρονη μητέρα 9 παιδιών
Εγκρίθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο ο Κανονισμός για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές - Τι αλλάζει
Αυτοί είναι οι αντίπαλοι της Εθνικής Κύπρου στη League C του Nations League
Αποκαλύψεις ΣΟΚ: Ιδιωτικές εταιρίες αγοράζουν μεταχειρισμένα ασθενοφόρα από την Βρετανία χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό
Αεροπορική εταιρεία συνδέει την Πάφο με νέο προορισμό - Πότε αρχίζουν τα δρομολόγια - Όλες οι λεπτομέρειες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Γιατί τα ποτήρια και τα φλυτζάνια πρέπει να αποθηκεύονται ανάποδα: Να το θυμάστε σε όλη σας τη ζωή

 12.02.2026 - 23:41
Τα είπαν Χριστοδουλίδης-Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο - Μετέφερε τη θέση για επανέναρξη διαπραγματεύσεων

Τα είπαν Χριστοδουλίδης-Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο - Μετέφερε τη θέση για επανέναρξη διαπραγματεύσεων

Αμετάβλητη παραμένει η θέση της Άγκυρας για λύση δυο κρατών στο Κυπριακό. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημερώθηκε για το χθεσινό τετ-α-τετ Μητσοτάκη-Ερντογάν στην Άγκυρα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Τα είπαν Χριστοδουλίδης-Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο - Μετέφερε τη θέση για επανέναρξη διαπραγματεύσεων

Τα είπαν Χριστοδουλίδης-Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο - Μετέφερε τη θέση για επανέναρξη διαπραγματεύσεων

  •  12.02.2026 - 20:55
Σοβαρές καταγγελίες για τα έργα στο Μακάρειο: Σε κίνδυνο η Παιδοογκολογική Κλινική - Πέφτουν χώματα και τρέχει νερό σε κλίνες

Σοβαρές καταγγελίες για τα έργα στο Μακάρειο: Σε κίνδυνο η Παιδοογκολογική Κλινική - Πέφτουν χώματα και τρέχει νερό σε κλίνες

  •  12.02.2026 - 19:30
Απέρριψε αίτημα Φαίδωνος το δικαστήριο για ακύρωση της αργίας του - Οι λόγοι της απόφασής του

Απέρριψε αίτημα Φαίδωνος το δικαστήριο για ακύρωση της αργίας του - Οι λόγοι της απόφασής του

  •  12.02.2026 - 17:50
Αποκαλύψεις ΣΟΚ: Ιδιωτικές εταιρίες αγοράζουν μεταχειρισμένα ασθενοφόρα από την Βρετανία χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό

Αποκαλύψεις ΣΟΚ: Ιδιωτικές εταιρίες αγοράζουν μεταχειρισμένα ασθενοφόρα από την Βρετανία χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό

  •  12.02.2026 - 18:19
ΤΖΟΚΕΡ: Ίσως να πληρώσεις όσα έφαγες σήμερα συν... μία σπιταρόνα - Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για το 1 εκατ. ευρώ - Δες αν κέρδισες

ΤΖΟΚΕΡ: Ίσως να πληρώσεις όσα έφαγες σήμερα συν... μία σπιταρόνα - Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για το 1 εκατ. ευρώ - Δες αν κέρδισες

  •  12.02.2026 - 22:05
«Μπήκε» στην πόλη η Βασίλισσα του Λεμεσιανού Καρναβαλιού – Η λουλουδένια στολή – Δείτε βίντεο

«Μπήκε» στην πόλη η Βασίλισσα του Λεμεσιανού Καρναβαλιού – Η λουλουδένια στολή – Δείτε βίντεο

  •  12.02.2026 - 20:23
Θα χειρουργηθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης - Η ανακοίνωση του νοσοκομείου, τι εντόπισαν

Θα χειρουργηθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης - Η ανακοίνωση του νοσοκομείου, τι εντόπισαν

  •  12.02.2026 - 23:00
Αυτοί είναι οι αντίπαλοι της Εθνικής Κύπρου στη League C του Nations League

Αυτοί είναι οι αντίπαλοι της Εθνικής Κύπρου στη League C του Nations League

  •  12.02.2026 - 20:00

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα