Θα χειρουργηθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης - Η ανακοίνωση του νοσοκομείου, τι εντόπισαν

 12.02.2026 - 23:00
Σε χειρουργείο θα υποβληθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Μαζωνάκης: Στο νοσοκομείο και η μητέρα του - H αποκάλυψη και η κατάσταση της υγείας του τραγουδιστή

Σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου Metropolitan:

«Ο κ. Γεώργιος Μαζωνάκης εισήχθη στις 10/02/2026 στο Metropolitan Hospital στο Φάληρο, με συμπτώματα εμπύρετου ίωσης και κοιλιακού άλγους. Κατά τον κλινικό εργαστηριακό έλεγχο, διεπιστώθη τυχαίο εύρυμα χολολιθίασης. Θα αντιμετωπιστεί χειρουργικά το Σάββατο 14/02/2026.

Ο θεράπων ιατρός κ. Χρήστος Ζαφειρίου».

Η εισαγωγή Μαζωνάκη στο νοσοκομείο

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά ο Γιώργος Μαζωνάκης εισήχθη στο νοσοκομείο την περασμένη Τρίτη μετά από έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα και πυρετό.

Οι πρώτες πληροφορίες μιλούσαν για κάποια ιογενή λοίμωξη στην κοιλιακή χώρα, δηλαδή κάποια γαστρεντερίτιδα, αλλά όπως αποκαλύπτεται από την ιατρική ανακοίνωση η αιτία των πόνων ήταν διαφορετική καθώς υπήρχε πέτρα στη χολή και για αυτό τον λόγο θα χειρουργηθεί.

Αμετάβλητη παραμένει η θέση της Άγκυρας για λύση δυο κρατών στο Κυπριακό. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημερώθηκε για το χθεσινό τετ-α-τετ Μητσοτάκη-Ερντογάν στην Άγκυρα.

