Εγκρίθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο ο Κανονισμός για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές - Τι αλλάζει

Ο Κανονισμός προβλέπει τη θέσπιση μηχανισμών αμοιβαίας συνδρομής και συντονισμού μεταξύ των εθνικών αρχών. Κεντρικό στοιχείο της νομοθεσίας αποτελεί η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, μέσω της εισαγωγής υποχρέωσης για τις εθνικές αρχές να παρεμβαίνουν αυτεπάγγελτα, προκειμένου να τερματίζουν διασυνοριακές αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που λαμβάνουν χώρα στην επικράτειά τους.

Παράλληλα, τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν αυστηρότερο πλαίσιο για την αντιμετώπιση των αθέμιτων πρακτικών θα μπορούν να αξιοποιούν τους νέους κανόνες για τη διερεύνηση και παύση πρακτικών που απαγορεύονται από το εθνικό τους δίκαιο, ακόμη και εάν υπερβαίνουν τις αθέμιτες πρακτικές που προβλέπει η σχετική Οδηγία του 2019, ιδίως σε περιπτώσεις που εμπλέκονται διατάξεις αναγκαστικού δικαίου.

Ο Κανονισμός προβλέπει επίσης την ενίσχυση της διαφάνειας στην αλυσίδα εφοδιασμού, μέσω της δημιουργίας συστήματος ταχείας προειδοποίησης, βασισμένου στο Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (IMI). Το σύστημα θα επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις εθνικές αρχές να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη ή τον κίνδυνο διασυνοριακών αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, καθώς και για τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπισή τους. Οι πληροφορίες αυτές θα περιλαμβάνονται σε ετήσια έκθεση που θα καταρτίζει κάθε κράτος μέλος, με στόχο την παρακολούθηση των συχνότερων μορφών αθέμιτης συμπεριφοράς.

Σε διεθνές επίπεδο, ο Κανονισμός εισάγει ρήτρες προστασίας και συνεργασίας για περιπτώσεις που αφορούν πρακτικές εις βάρος παραγωγών σε τρίτες χώρες ή που επιβάλλονται από αγοραστές εγκατεστημένους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προβλέπεται η εφαρμογή των ίδιων μηχανισμών συνεργασίας και σε αυτές τις περιπτώσεις, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας έναντι αθέμιτων πρακτικών που εφαρμόζονται από αγοραστικές συμμαχίες εκτός ΕΕ.

Επιπλέον, θεσπίζεται υποχρέωση για αγοραστές εκτός ΕΕ, κατά των οποίων κινείται έρευνα, να ορίζουν «υπεύθυνο επικοινωνίας στην ΕΕ». Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, θα χαρακτηρίζονται ως μη συνεργάσιμοι έναντι των 27 εθνικών αρχών. Ο εν λόγω υπεύθυνος θα έχει την ευθύνη διευκόλυνσης των ερευνών, παρέχοντας τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τις εξεταζόμενες εμπορικές πρακτικές.

Ο εισηγητής της έκθεσης, Stefano Bonaccini (Σοσιαλιστές, Ιταλία), δήλωσε ότι η πρόταση δεν περιορίστηκε σε «έναν απλό φάκελο διοικητικής φύσης», αλλά εξελίχθηκε σε «ισχυρή νομοθετική πράξη οικονομικής και κοινωνικής δικαιοσύνης». Όπως ανέφερε, με την έγκριση του κανονισμού αποστέλλεται το μήνυμα ότι οι αγρότες δεν θα είναι πλέον αναγκασμένοι να υποκύπτουν σε αθέμιτες απαιτήσεις μεγάλων αγοραστών και λιανεμπόρων, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι η ενίσχυση της προστασίας των μικρών παραγωγών και η διασφάλιση μιας δίκαιης και διαφανούς αγροδιατροφικής αλυσίδας εφοδιασμού.