Το Δικαστήριο απέρριψε προσφυγή οκτώ κοινοτήτων για μετεγκατάσταση μονάδας ασφαλτικού στο Μιτσερό
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το Δικαστήριο απέρριψε προσφυγή οκτώ κοινοτήτων για μετεγκατάσταση μονάδας ασφαλτικού στο Μιτσερό

 12.02.2026 - 21:19
Το Διοικητικό Δικαστήριο απέρριψε στις 5 Φεβρουαρίου προσφυγή οκτώ κοινοτήτων εναντίον της Δημοκρατίας, με την οποία επιδιωκόταν η ακύρωση της πολεοδομικής άδειας για μετεγκατάσταση μονάδας ασφαλτικού από την οικιστική περιοχή Δαλίου σε χώρο πλησίον της κοινότητας Μιτσερού.

Η πρωτόδικη απόφαση δικαίωνε τις κοινότητες και έβαζε φρένο στην εγκατάσταση του εργοστασίου στη συγκεκριμένη περιοχή. Το εφετείο τον Ιανουάριο του 2025 ανέτρεψε την πρωτόδικη απόφαση κρίνοντας ότι λανθασμένα είχε διαπιστωθεί παράλειψη διαβουλεύσεων, και παρέπεμψε την υπόθεση εκ νέου στο Διοικητικό Δικαστήριο για εκδίκαση των υπόλοιπων λόγων ακύρωσης.

Στην πρόσφατη απόφασή του, το Διοικητικό Δικαστήριο έκρινε ότι η απόφαση της Διοίκησης είναι ορθή και νόμιμη. Συνεπώς ανοίγει ο δρόμος για επίλυση ενός χρόνιου ζητήματος και μεταφορά του ασφαλτικού στο Μιτσερό, αν και οι κοινότητες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν νέα έφεση.

Πηγή: news.rik.cy

 

Τα είπαν Χριστοδουλίδης-Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο - Μετέφερε τη θέση για επανέναρξη διαπραγματεύσεων

 12.02.2026 - 20:55
Τραμπ για Ιράν: Μπορεί να έχουμε συμφωνία σε ένα μήνα

 12.02.2026 - 21:30
Αμετάβλητη παραμένει η θέση της Άγκυρας για λύση δυο κρατών στο Κυπριακό. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημερώθηκε για το χθεσινό τετ-α-τετ Μητσοτάκη-Ερντογάν στην Άγκυρα.

