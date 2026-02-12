Το Δικαστήριο απέρριψε προσφυγή οκτώ κοινοτήτων για μετεγκατάσταση μονάδας ασφαλτικού στο Μιτσερό

Η πρωτόδικη απόφαση δικαίωνε τις κοινότητες και έβαζε φρένο στην εγκατάσταση του εργοστασίου στη συγκεκριμένη περιοχή. Το εφετείο τον Ιανουάριο του 2025 ανέτρεψε την πρωτόδικη απόφαση κρίνοντας ότι λανθασμένα είχε διαπιστωθεί παράλειψη διαβουλεύσεων, και παρέπεμψε την υπόθεση εκ νέου στο Διοικητικό Δικαστήριο για εκδίκαση των υπόλοιπων λόγων ακύρωσης.

Στην πρόσφατη απόφασή του, το Διοικητικό Δικαστήριο έκρινε ότι η απόφαση της Διοίκησης είναι ορθή και νόμιμη. Συνεπώς ανοίγει ο δρόμος για επίλυση ενός χρόνιου ζητήματος και μεταφορά του ασφαλτικού στο Μιτσερό, αν και οι κοινότητες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν νέα έφεση.

