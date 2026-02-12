Τα είπαν Χριστοδουλίδης-Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο - Μετέφερε τη θέση για επανέναρξη διαπραγματεύσεων

Ο Έλληνας πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Νίκο Χριστοδουλίδη στο περιθώριο της άτυπης συνόδου των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Άλντεν Μπίσεν του Βελγίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ανταποκρίτριας του κρατικού καναλιού, Μαρίας Ψαρά από κυβερνητική πηγή, ο Έλληνας Πρωθυπουργός επανέλαβε στον Τούρκο Πρόεδρο τη σταθερή και δημόσια διατυπωμένη θέση για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων εντός του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών, από το σημείο στο οποίο διακόπηκαν το 2017 στο Κραν Μοντανά.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο Κυριάκος Μητσοτάκης άκουσε τον Ερντογάν να επαναλαμβάνει τις πάγιες προκλητικές τουρκικές θέσεις, χωρίς καμία διαφοροποίηση.



Πηγή: Ραδιόφωνο ΡΙΚ