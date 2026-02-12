Themasports lifenewscy
Γιατί τα ποτήρια και τα φλυτζάνια πρέπει να αποθηκεύονται ανάποδα: Να το θυμάστε σε όλη σας τη ζωή

 12.02.2026 - 23:41
Γιατί τα ποτήρια και τα φλυτζάνια πρέπει να αποθηκεύονται ανάποδα: Να το θυμάστε σε όλη σας τη ζωή

Υπάρχουν κάποια ερωτήματα για τα οποία δεν γνωρίζουμε την απάντηση. Όπως για παράδειγμα, τα ποτήρια και τις κούπες πρέπει να τις αποθηκεύουμε με το χείλος προς τα πάνω ή ανάποδα;

Η αλήθεια είναι πως αυτή η λεπτομέρεια επηρεάζει την υγιεινή, την πρακτικότητα και ακόμη και τη διάρκεια ζωής των γυάλινων σκευών. Με δύο απλές κινήσεις, μπορούμε να αποφύγουμε τη σκόνη αλλά και την ενοχλητική αίσθηση ότι πρέπει να τα ξαναπλύνουμε όλα.

Ας δούμε, λοιπόν, για ποιον λόγο πρέπει να τα αποθηκεύουμε ανάποδα.

1. Σκόνη, ψίχουλα και έντομα: Τι καταλήγει πραγματικά μέσα
Στην Ελλάδα είθισται να μαγειρεύουμε με ανοιχτά παράθυρα, με τον απορροφητήρα να δουλεύει πού και πού και λίγη σκόνη που έτσι κι αλλιώς κατακάθεται: είναι φυσιολογικό. Αν, όμως, αφήσουμε τα σκεύη με το χείλος προς τα πάνω, μέσα μπορεί να πέσουν μικροψίχουλα, και το καλοκαίρι κάποιο περαστικό έντομο.

Το να γυρίζουμε, λοιπόν, ανάποδα ποτήρια και κούπες δημιουργεί ένα απλό φυσικό φράγμα: το εσωτερικό παραμένει πιο προστατευμένο. Από την άλλη, το να ακουμπά το χείλος απευθείας στο ράφι σημαίνει ότι μεταφέρουμε στο σημείο απ’ όπου πίνουμε ό,τι υπάρχει στην επιφάνεια, ακόμη κι αν την καθαρίζουμε συχνά.

2. Υπολειπόμενη υγρασία: Κρίσιμο σημείο
Εδώ βρίσκεται το κρίσιμο σημείο: Αν το ποτήρι δεν είναι απολύτως στεγνό, το να το τοποθετήσουμε ανάποδα μπορεί να παγιδεύσει υπολειπόμενη υγρασία και να δημιουργήσει συμπύκνωση. Και η υγρασία στο σπίτι είναι το «καύσιμο» για τις δυσάρεστες οσμές και τη μούχλα. Το CDC συνδέει την ανάπτυξη μούχλας με την παρουσία υγρασίας και συμπύκνωσης, με πιθανές ενοχλήσεις για τα ευαίσθητα άτομα. Με λίγα λόγια: πρώτα στεγνώνουμε καλά και μετά αποφασίζουμε τον προσανατολισμό.

3. Ευαίσθητο χείλος και σπασίματα: Ένας υποτιμημένος κίνδυνος
Δεν είναι όλα τα ποτήρια ίδια. Τα λεπτά (ποτήρια κρασιού) έχουν πιο ευάλωτο χείλος. Αν τα ακουμπήσουμε στο ράφι, ιδίως σε σκληρή επιφάνεια ή πάνω σε ένα αόρατο ψίχουλο, αυξάνεται η πιθανότητα για μικροφθορές ή σπασίματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το «χείλος προς τα πάνω» είναι συχνά πιο φιλικό για το γυαλί.

Αντίθετα, αν χρησιμοποιούμε ανθεκτικές κούπες ή καθημερινά ποτήρια, το να τα τοποθετούμε ανάποδα δεν δημιουργεί πρόβλημα… αρκεί το ντουλάπι να είναι καθαρό και στεγνό. Ένα πρακτικό κόλπο: Ένα αντιολισθητικό χαλάκι ραφιού βοηθά τόσο στην υγιεινή όσο και στη σταθερότητα.

Πηγή: iefimerida.gr

Δήμαρχος Λευκωσίας: Κοντά σε αποφάσεις για μέλλον Κρατικής Έκθεσης - Σοπάζ

 12.02.2026 - 23:20

 12.02.2026 - 23:20
Πώς το άγχος για την ηλικία επιταχύνει τη βιολογική γήρανση στις γυναίκες

 12.02.2026 - 23:57

 12.02.2026 - 23:57
