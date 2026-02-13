Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σε ισχύ Κίτρινη Προειδοποίηση για βροχές, καταιγίδες και χαλάζι - Ποιες περιοχές επηρεάζονται - Τι έρχεται στο καιρικό... μενού

 13.02.2026 - 06:35
Σε ισχύ Κίτρινη Προειδοποίηση για βροχές, καταιγίδες και χαλάζι - Ποιες περιοχές επηρεάζονται - Τι έρχεται στο καιρικό... μενού

Σε ισχύ βρίσκεται η Kίτρινη Προειδοποίηση που εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας από τις 6 ή ώρα σήμερα το πρωί μέχρι τις 6 το πρωί του Σαββάτου.

Συνδυασμός βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων θα επηρεάζουν κατά διαστήματα το νησί. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει χαλάζι και οι άνεμοι να ενισχύονται. Η συνολική βροχόπτωση κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού, δυνατό να ξεπεράσει τα 55 χιλιοστά το 24ωρο και η ένταση της βροχής τα 35 χιλιοστά ανά ώρα.

Σήμερα ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με βροχές και κατά διαστήματα τοπικές καταιγίδες. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους, αργά το απόγευμα, δεν αποκλείεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους πιθανό να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Στις περιοχές των καταιγίδων πιθανό να πέσει και χαλάζι

Αυτούσια η πρόγνωση:

Χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται σκόνη μέχρι και το βράδυ.

Σήμερα ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με βροχές και κατά διαστήματα τοπικές καταιγίδες. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους, αργά το απόγευμα, δεν αποκλείεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Στις περιοχές των καταιγίδων πιθανό να πέσει και χαλάζι και τα φαινόμενα παροδικά θα είναι παρατεταμένα ή και έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι ως νοτιοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί 4 με 5 μποφόρ και παροδικά πολύ ισχυροί, 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ταραγμένη και στα προσήνεμα κυματώδης. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.Το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες,

Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους πιθανό να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Στις περιοχές των καταιγίδων πιθανό να πέσει και χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, στο εσωτερικό και τα ορεινά μέτριοι μέχρι ισχυροί 4 με 5 μποφόρ, αλλά στα παράλια πολύ ισχυροί 6 μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα, μέχρι σφοδροί 7 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι κυματώδης μέχρι πολύ κυματώδης. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 12 στα παράλια και στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι αρχικά μερικώς συννεφιασμένος και αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και μεμονωμένες καταιγίδες αλλά σύντομα τα φαινόμενα θα εξασθενίσουν.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά άνοδο για να κυμανθεί πιο πάνω από τους κλιματικούς μέσους όρους.

Σε ένα ιδιαίτερα ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον, η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται ενώπιον μιας κρίσιμης απόφασης: να αποδεχθεί ή όχι την πρόσκληση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για συμμετοχή στην πρώτη Σύνοδο του λεγόμενου «Συμβουλίου Ειρήνης» για τη Γάζα, που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Φεβρουαρίου στην Ουάσιγκτον.

