Λάβρος η Annie Alexui: «Η κυπριακή Κυβέρνηση θα πληρώσει για αυτά που μου έκανε, βλέπω τον υπουργό Δικαιοσύνης και γελάω»

Η Annie μίλησε στο «Πρωτοσέλιδο», δίνοντας απάντηση στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Κωνσταντίνο Φυτιρή.

Όπως ανέφερε αρχικά «καμία Αστυνομία δεν έχει δικαίωμα να μου πάρει κατάθεση να έρθει εδώ στη Ρωσία. Ποιος τους δίνει συμβουλές σε αυτούς τους ανθρώπους;»

Έπειτα σημείωσε ότι «θέλω να σβήσουν τα εντάλματα. Δεν δέχομαι αναστολή ενταλμάτων. Τι σημαίνει αναστολή; Δηλαδή να έρθουν να κάνουν το δικό τους κομμάτι και μετά να επανενεργοποιηθούν τα εντάλματα; Με δουλεύετε; Νομίζει ο Υπουργός ότι η ζωή μου είναι παιχνίδι στα χέρια του. Ποιος νομίζει ότι είναι αυτός ο άνθρωπος; Ο Υπουργός έχει υλικό στα χέρια του για τον δήμαρχο. Δεν το έκανα με δική μου θέληση, έγινε εν αγνοία μου από ανθρώπους μου. Δεν είμαι διατεθειμένη να βοηθήσω την Αστυνομία σε τίποτα. Μπορεί να γίνει γραπτή κατάθεσή μου και να σταλεί στην Κύπρο και να ανοίξει η υπόθεση. Δεν χρειάζεται να έρθω στην Κύπρο».

Για τον Υπουργό Δικαιοσύνης είπε πως «τον βλέπω και γελάω τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Τον αποκαλώ φιρφιρή. Μπορεί τη νύχτα που κοιμάται να τα πιστεύει κιόλας. Λεπτό με λεπτό χάνουν την εμπιστοσύνη μου. Είναι κρίμα αυτό γιατί ξεκίνησε καλά ο κ. Φυτιρής. Το πήγαινε καλά στην αρχή. »

Εξήγησε ότι έτσι κι αλλιώς μπορεί να γίνει γραπτή κατάθεση και να αποσταλεί στην Αστυνομία μέσω δικηγόρου στην Κύπρο. Πρόσθεσε ότι «το σκέφτομαι, δεν έχω συμβουλευτεί τους Ρώσους, είναι μια ιδέα που μίλησε με κάποιους δικηγόρους. Αφού όμως λένε δεν μπορούν να πάνε αυτεπάγγελτα, θα τους αναγκάσω να ανοίξουν υπόθεση».

Καταληκτικά ανέφερε ότι «θα μου διορίσει ο Γενικός Εισαγγελέας ανθρώπους εμπιστοσύνης; Ο ίδιος που ενέκρινε ευρωπαϊκά μου εντάλματα; Εγώ θα συνεχίσω να κάνω το δικό μου κομμάτι στα social media και μπορεί να μου κάνουν καταγγελίες και να μου βγάζουν εντάλματα. Θέλω, ας τα κάνουν 475 τα εντάλματα Η βασική μου καταγγελία είναι για καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η Κύπρος δεν είναι ο τόπος μου. Η Ρωσία είναι η χώρα που με αγκάλιασε. Η Κύπρος είναι ένα μέρος εχθρικό που σιχαίνομαι. Να σας πω ότι με πήρε τηλέφωνο υψηλόβαθμος αστυνομικός να μου ζητήσει συγνώμη. Δεν χρειάζομαι αγάπη και κατανόηση, από ανθρώπους που δεν ευθύνονταν».