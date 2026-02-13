Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΛάβρος η Annie Alexui: «Η κυπριακή Κυβέρνηση θα πληρώσει για αυτά που μου έκανε, βλέπω τον υπουργό Δικαιοσύνης και γελάω»
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Λάβρος η Annie Alexui: «Η κυπριακή Κυβέρνηση θα πληρώσει για αυτά που μου έκανε, βλέπω τον υπουργό Δικαιοσύνης και γελάω»

 13.02.2026 - 08:38
Λάβρος η Annie Alexui: «Η κυπριακή Κυβέρνηση θα πληρώσει για αυτά που μου έκανε, βλέπω τον υπουργό Δικαιοσύνης και γελάω»

Την απόφαση όπως προβεί σε καταγγελίες στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γνωστοποίησε η Ιωάννα Φωτίου, γνωστή ως Annie Alexui.

Η Annie μίλησε στο «Πρωτοσέλιδο», δίνοντας απάντηση στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Κωνσταντίνο Φυτιρή.

Όπως ανέφερε αρχικά «καμία Αστυνομία δεν έχει δικαίωμα να μου πάρει κατάθεση να έρθει εδώ στη Ρωσία. Ποιος τους δίνει συμβουλές σε αυτούς τους ανθρώπους;»

Έπειτα σημείωσε ότι «θέλω να σβήσουν τα εντάλματα. Δεν δέχομαι αναστολή ενταλμάτων. Τι σημαίνει αναστολή; Δηλαδή να έρθουν να κάνουν το δικό τους κομμάτι και μετά να επανενεργοποιηθούν τα εντάλματα; Με δουλεύετε; Νομίζει ο Υπουργός ότι η ζωή μου είναι παιχνίδι στα χέρια του. Ποιος νομίζει ότι είναι αυτός ο άνθρωπος; Ο Υπουργός έχει υλικό στα χέρια του για τον δήμαρχο. Δεν το έκανα με δική μου θέληση, έγινε εν αγνοία μου από ανθρώπους μου. Δεν είμαι διατεθειμένη να βοηθήσω την Αστυνομία σε τίποτα. Μπορεί να γίνει γραπτή κατάθεσή μου και να σταλεί στην Κύπρο και να ανοίξει η υπόθεση. Δεν χρειάζεται να έρθω στην Κύπρο».

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Annie Alexui: Το Υπ.Δικαιοσύνης ζητά αποδείξεις από τη Ρωσία - Aπό το «Δεν γίνονται υποθέσεις μέσω Facebook» ... η μπάλα στη Νομική Υπηρεσία

Για τον Υπουργό Δικαιοσύνης είπε πως «τον βλέπω και γελάω τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Τον αποκαλώ φιρφιρή. Μπορεί τη νύχτα που κοιμάται να τα πιστεύει κιόλας. Λεπτό με λεπτό χάνουν την εμπιστοσύνη μου. Είναι κρίμα αυτό γιατί ξεκίνησε καλά ο κ. Φυτιρής. Το πήγαινε καλά στην αρχή. »

Εξήγησε ότι έτσι κι αλλιώς μπορεί να γίνει γραπτή κατάθεση και να αποσταλεί στην Αστυνομία μέσω δικηγόρου στην Κύπρο. Πρόσθεσε ότι «το σκέφτομαι, δεν έχω συμβουλευτεί τους Ρώσους, είναι μια ιδέα που μίλησε με κάποιους δικηγόρους. Αφού όμως λένε δεν μπορούν να πάνε αυτεπάγγελτα, θα τους αναγκάσω να ανοίξουν υπόθεση».

Καταληκτικά ανέφερε ότι «θα μου διορίσει ο Γενικός Εισαγγελέας ανθρώπους εμπιστοσύνης; Ο ίδιος που ενέκρινε ευρωπαϊκά μου εντάλματα; Εγώ θα συνεχίσω να κάνω το δικό μου κομμάτι στα social media και μπορεί να μου κάνουν καταγγελίες και να μου βγάζουν εντάλματα. Θέλω, ας τα κάνουν 475 τα εντάλματα Η βασική μου καταγγελία είναι για καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η Κύπρος δεν είναι ο τόπος μου. Η Ρωσία είναι η χώρα που με αγκάλιασε. Η Κύπρος είναι ένα μέρος εχθρικό που σιχαίνομαι. Να σας πω ότι με πήρε τηλέφωνο υψηλόβαθμος αστυνομικός να μου ζητήσει συγνώμη. Δεν χρειάζομαι αγάπη και κατανόηση, από ανθρώπους που δεν ευθύνονταν».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πιάστηκαν μεθυσμένοι και... φτιαγμένοι οδηγοί το βράδυ - Φόρεσε χειροπέδες ένα πρόσωπο
Καθηγήτρια αγγλικών έμεινε έγκυος από μαθητή της και στη συνέχεια έκανε έκτρωση: Καταδικάστηκε σε 10 χρόνια φυλάκιση
Στα χέρια της Αστυνομίας 20χρονος για υπόθεση κλοπής και απαίτησης χρημάτων με απειλές
Εορτολόγιο: Το σπάνιο όνομα που γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου
Σε ισχύ Κίτρινη Προειδοποίηση για βροχές, καταιγίδες και χαλάζι - Ποιες περιοχές επηρεάζονται - Τι έρχεται στο καιρικό... μενού
Από τα φθηνά clicks… στις χρεώσεις; Τι ετοιμάζει η Ευρώπη για τα μικρά πακέτα Shein και Temu – Έτσι θα επηρεαστεί ο καταναλωτής
Annie Alexui: Το Υπ.Δικαιοσύνης ζητά αποδείξεις από τη Ρωσία - Aπό το «Δεν γίνονται υποθέσεις μέσω Facebook» ... η μπάλα στη Νομική Υπηρεσία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Eurovision Ελλάδα: Σήμερα ο Β’ Ημιτελικός – Για πρώτη φορά θα ακούσουμε live το "Jalla" από την Αντιγόνη

 13.02.2026 - 08:29
Επόμενο άρθρο

Βούλγαρη: «Έπαθα την επιληπτική κρίση, με πήγαν στο νοσοκομείο, δεν θυμόμουν τίποτα»

 13.02.2026 - 08:48
Δεύτερες σκέψεις Λευκωσίας για το Συμβούλιο Ειρήνης -Διπλωματικός γρίφος με φόντο τη Γάζα

Δεύτερες σκέψεις Λευκωσίας για το Συμβούλιο Ειρήνης -Διπλωματικός γρίφος με φόντο τη Γάζα

Σε ένα ιδιαίτερα ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον, η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται ενώπιον μιας κρίσιμης απόφασης: να αποδεχθεί ή όχι την πρόσκληση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για συμμετοχή στην πρώτη Σύνοδο του λεγόμενου «Συμβουλίου Ειρήνης» για τη Γάζα, που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Φεβρουαρίου στην Ουάσιγκτον.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Δεύτερες σκέψεις Λευκωσίας για το Συμβούλιο Ειρήνης -Διπλωματικός γρίφος με φόντο τη Γάζα

Δεύτερες σκέψεις Λευκωσίας για το Συμβούλιο Ειρήνης -Διπλωματικός γρίφος με φόντο τη Γάζα

  •  13.02.2026 - 06:24
Λάβρος η Annie Alexui: «Η κυπριακή Κυβέρνηση θα πληρώσει για αυτά που μου έκανε, βλέπω τον υπουργό Δικαιοσύνης και γελάω»

Λάβρος η Annie Alexui: «Η κυπριακή Κυβέρνηση θα πληρώσει για αυτά που μου έκανε, βλέπω τον υπουργό Δικαιοσύνης και γελάω»

  •  13.02.2026 - 08:38
Θρίλερ στη Λάρνακα: Αντικρουόμενες εκδοχές για τον θάνατο 72χρονης - Τι λέει η εγγονή, τι απαντά ο ΟΚΥπΥ - Βίντεο

Θρίλερ στη Λάρνακα: Αντικρουόμενες εκδοχές για τον θάνατο 72χρονης - Τι λέει η εγγονή, τι απαντά ο ΟΚΥπΥ - Βίντεο

  •  13.02.2026 - 09:30
Σφοδρή σύγκρουση με δύο οχήματα στη Λευκωσία - Στο Νοσοκομείο δύο πρόσωπα -Δείτε φωτογραφίες

Σφοδρή σύγκρουση με δύο οχήματα στη Λευκωσία - Στο Νοσοκομείο δύο πρόσωπα -Δείτε φωτογραφίες

  •  13.02.2026 - 09:15
Από τα φθηνά clicks… στις χρεώσεις; Τι ετοιμάζει η Ευρώπη για τα μικρά πακέτα Shein και Temu – Έτσι θα επηρεαστεί ο καταναλωτής

Από τα φθηνά clicks… στις χρεώσεις; Τι ετοιμάζει η Ευρώπη για τα μικρά πακέτα Shein και Temu – Έτσι θα επηρεαστεί ο καταναλωτής

  •  13.02.2026 - 06:33
Καθηγήτρια αγγλικών έμεινε έγκυος από μαθητή της και στη συνέχεια έκανε έκτρωση: Καταδικάστηκε σε 10 χρόνια φυλάκιση

Καθηγήτρια αγγλικών έμεινε έγκυος από μαθητή της και στη συνέχεια έκανε έκτρωση: Καταδικάστηκε σε 10 χρόνια φυλάκιση

  •  13.02.2026 - 06:53
Πιάστηκαν μεθυσμένοι και... φτιαγμένοι οδηγοί το βράδυ - Φόρεσε χειροπέδες ένα πρόσωπο

Πιάστηκαν μεθυσμένοι και... φτιαγμένοι οδηγοί το βράδυ - Φόρεσε χειροπέδες ένα πρόσωπο

  •  13.02.2026 - 06:59
Εορτολόγιο: Το σπάνιο όνομα που γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου

Εορτολόγιο: Το σπάνιο όνομα που γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου

  •  13.02.2026 - 06:43

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα