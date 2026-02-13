Χειροπέδες σε Ελληνοκύπριο και Ελλαδίτη πέρασε η Αστυνομία των Βάσεων για κλοπή εξαρτημάτων λεωφορείων - Προορίζονταν για πώληση ως παλιοσίδερα

Πρόκειται για έναν Ελληνοκύπριο και έναν Ελλαδίτη, οι οποίοι οδηγήθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου την Τετάρτη, μετά τη σύλληψη τους στις 3 Φεβρουαρίου. Μέλη της Αστυνομίας, κατά τη διάρκεια περιπολίας, τους εντόπισαν έξω από περιφραγμένο χώρο όπου βρίσκονταν λεωφορεία που έχουν αποσυρθεί από την κυκλοφορία.



Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι στο όχημα τους μετέφεραν εξαρτήματα τα οποία είχαν αφαιρεθεί από τα λεωφορεία. Σύμφωνα με την Αστυνομία, η εκτιμώμενη αξία των εξαρτημάτων ανέρχεται στις €10.000, ενώ φαίνεται πως προορίζονταν για πώληση ως παλιοσίδερα.



Ο Αναπληρωτής Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Δεκέλειας, Αστυνόμος Μάρκος Πέτρου, ανέφερε: «Η σύλληψη κατέστη δυνατή χάρη στην άμεση και αποτελεσματική αντίδραση των μελών μας κατά τη διάρκεια περιπολίας. Η κλοπή μετάλλων αποτελεί υπαρκτό πρόβλημα και στη συγκεκριμένη περίπτωση η αξία των κλοπιμαίων ήταν ιδιαίτερα σημαντική.



«Αντιμετωπίζουμε την υπόθεση με τη δέουσα σοβαρότητα και οι κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.



«Καθήκον μας είναι να διασφαλίζουμε την ασφάλεια των πολιτών και την τήρηση του νόμου. Τέτοιες υποθέσεις στέλνουν ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Αστυνομία βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας».



Κατά τη σύλληψη τους, στην κατοχή των δύο ανδρών εντοπίστηκε επίσης μικρή ποσότητα ναρκωτικών ουσιών Τάξης Α, η οποία εκτιμάται ότι προοριζόταν για προσωπική χρήση.