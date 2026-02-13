Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΘρίλερ στη Λάρνακα: Αντικρουόμενες εκδοχές για τον θάνατο 72χρονης - Τι λέει η εγγονή, τι απαντά ο ΟΚΥπΥ - Βίντεο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θρίλερ στη Λάρνακα: Αντικρουόμενες εκδοχές για τον θάνατο 72χρονης - Τι λέει η εγγονή, τι απαντά ο ΟΚΥπΥ - Βίντεο

 13.02.2026 - 09:30
Θρίλερ στη Λάρνακα: Αντικρουόμενες εκδοχές για τον θάνατο 72χρονης - Τι λέει η εγγονή, τι απαντά ο ΟΚΥπΥ - Βίντεο

Έντονα ερωτήματα για τις συνθήκες νοσηλείας και την ενημέρωση των συγγενών εγείρει ο θάνατος 72χρονης γυναίκας στη Λάρνακα, με την οικογένειά της να προχωρά σε σοβαρές καταγγελίες.

Η εγγονή της εκλιπούσας, μιλώντας δημόσια, παρουσίασε τη δική της εκδοχή για τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν από τη στιγμή της εισαγωγής της γιαγιάς της στο νοσοκομείο μέχρι και την ανακοίνωση του θανάτου της, κάνοντας λόγο για καθυστερήσεις, ελλιπή φροντίδα και κενά στην ενημέρωση.

Η εγγονή της 72χρονης που απεβίωσε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, μιλώντας στην εκπομπή Alpha Καλημέρα, ανέφερε ότι η οικογένεια είχε ενημερώσει το ιατρικό προσωπικό πως η γιαγιά της ήταν θετική στον κορωνοϊό και ότι γι’ αυτό αισθανόταν αδιαθεσία. Σύμφωνα με την ίδια, η ασθενής τοποθετήθηκε σε απομονωμένο δωμάτιο στις Πρώτες Βοήθειες, όπως προνοεί το πρωτόκολλο, όμως για περίπου πέντε ώρες δεν εξετάστηκε από γιατρό και παρέμεινε μόνη, χωρίς νερό ή οποιαδήποτε φροντίδα.

Υποστήριξε επίσης ότι αργότερα διαπιστώθηκε πως, πέρα από κορωνοϊό, υπήρχε λοίμωξη , συγκεκριμένα ουρολοίμωξη πο ήταν και η αιτία θανάτου παρότι η κατάσταση οδηγήθηκε σε σηψαιμία.

Ανέφερε ακόμη ότι η ασθενής μεταφέρθηκε σε θάλαμο λοιμωδών νοσημάτων, όπου, όπως είπε, ουσιαστικά την «κλείδωσαν», ενώ ο επί καθήκοντι ιατρός διαβεβαίωσε την οικογένεια ότι η κατάσταση ήταν καλή και πως όλα θα πάνε όλα καλά», καλώντας τους να μην ανησυχούν.

Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα η κατάσταση της 72χρονης επιδεινώθηκε δραματικά. Η εγγονή κατήγγειλε ότι όταν η μητέρα της επικοινώνησε με το νοσοκομείο για ενημέρωση, δεν έλαβε σαφείς απαντήσεις. Τελικά, στις 4:17 τα ξημερώματα, η οικογένεια ενημερώθηκε ότι η ηλικιωμένη είχε αποβιώσει, ενώ λίγο νωρίτερα, στις 3:51, δεν υπήρχε, κατά τους ίδιο, σαφής εικόνα για την κατάστασή της. Η εγγονή διερωτήθηκε αν είχαν πραγματοποιηθεί οι προβλεπόμενοι έλεγχοι και έκανε λόγο για κενό στην ενημέρωση.

 

Από την πλευρά του ΟΚΥπΥ, ο εκπρόσωπος Τύπου Πάμπος Χαριλάου ανέφερε ότι, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση που έλαβε από το νοσοκομείο και βάσει των καταγεγραμμένων στοιχείων, τα γεγονότα παρουσιάζονται διαφορετικά από όσα καταγγέλλει η οικογένεια. Όπως σημείωσε, η 72χρονη εξετάστηκε άμεσα με την άφιξή της από γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων και όλες οι ιατρικές πράξεις είναι καταγεγραμμένες, προσθέτοντας ότι από τα μέχρι στιγμής δεδομένα δεν προκύπτει καθυστέρηση στη διαχείριση του περιστατικού.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πιάστηκαν μεθυσμένοι και... φτιαγμένοι οδηγοί το βράδυ - Φόρεσε χειροπέδες ένα πρόσωπο
Καθηγήτρια αγγλικών έμεινε έγκυος από μαθητή της και στη συνέχεια έκανε έκτρωση: Καταδικάστηκε σε 10 χρόνια φυλάκιση
Στα χέρια της Αστυνομίας 20χρονος για υπόθεση κλοπής και απαίτησης χρημάτων με απειλές
Εορτολόγιο: Το σπάνιο όνομα που γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου
Σε ισχύ Κίτρινη Προειδοποίηση για βροχές, καταιγίδες και χαλάζι - Ποιες περιοχές επηρεάζονται - Τι έρχεται στο καιρικό... μενού
Από τα φθηνά clicks… στις χρεώσεις; Τι ετοιμάζει η Ευρώπη για τα μικρά πακέτα Shein και Temu – Έτσι θα επηρεαστεί ο καταναλωτής
Annie Alexui: Το Υπ.Δικαιοσύνης ζητά αποδείξεις από τη Ρωσία - Aπό το «Δεν γίνονται υποθέσεις μέσω Facebook» ... η μπάλα στη Νομική Υπηρεσία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Χειροπέδες σε Ελληνοκύπριο και Ελλαδίτη πέρασε η Αστυνομία των Βάσεων για κλοπή εξαρτημάτων λεωφορείων - Προορίζονταν για πώληση ως παλιοσίδερα

 13.02.2026 - 09:27
Δεύτερες σκέψεις Λευκωσίας για το Συμβούλιο Ειρήνης -Διπλωματικός γρίφος με φόντο τη Γάζα

Δεύτερες σκέψεις Λευκωσίας για το Συμβούλιο Ειρήνης -Διπλωματικός γρίφος με φόντο τη Γάζα

Σε ένα ιδιαίτερα ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον, η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται ενώπιον μιας κρίσιμης απόφασης: να αποδεχθεί ή όχι την πρόσκληση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για συμμετοχή στην πρώτη Σύνοδο του λεγόμενου «Συμβουλίου Ειρήνης» για τη Γάζα, που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Φεβρουαρίου στην Ουάσιγκτον.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Δεύτερες σκέψεις Λευκωσίας για το Συμβούλιο Ειρήνης -Διπλωματικός γρίφος με φόντο τη Γάζα

Δεύτερες σκέψεις Λευκωσίας για το Συμβούλιο Ειρήνης -Διπλωματικός γρίφος με φόντο τη Γάζα

  •  13.02.2026 - 06:24
Λάβρος η Annie Alexui: «Η κυπριακή Κυβέρνηση θα πληρώσει για αυτά που μου έκανε, βλέπω τον υπουργό Δικαιοσύνης και γελάω»

Λάβρος η Annie Alexui: «Η κυπριακή Κυβέρνηση θα πληρώσει για αυτά που μου έκανε, βλέπω τον υπουργό Δικαιοσύνης και γελάω»

  •  13.02.2026 - 08:38
Θρίλερ στη Λάρνακα: Αντικρουόμενες εκδοχές για τον θάνατο 72χρονης - Τι λέει η εγγονή, τι απαντά ο ΟΚΥπΥ - Βίντεο

Θρίλερ στη Λάρνακα: Αντικρουόμενες εκδοχές για τον θάνατο 72χρονης - Τι λέει η εγγονή, τι απαντά ο ΟΚΥπΥ - Βίντεο

  •  13.02.2026 - 09:30
Σφοδρή σύγκρουση με δύο οχήματα στη Λευκωσία - Στο Νοσοκομείο δύο πρόσωπα -Δείτε φωτογραφίες

Σφοδρή σύγκρουση με δύο οχήματα στη Λευκωσία - Στο Νοσοκομείο δύο πρόσωπα -Δείτε φωτογραφίες

  •  13.02.2026 - 09:15
Από τα φθηνά clicks… στις χρεώσεις; Τι ετοιμάζει η Ευρώπη για τα μικρά πακέτα Shein και Temu – Έτσι θα επηρεαστεί ο καταναλωτής

Από τα φθηνά clicks… στις χρεώσεις; Τι ετοιμάζει η Ευρώπη για τα μικρά πακέτα Shein και Temu – Έτσι θα επηρεαστεί ο καταναλωτής

  •  13.02.2026 - 06:33
Το απόλυτο φεστιβάλ για τους λάτρεις τις μπίρας επιστρέφει μαζί με street food και ζωντανή μουσική - Δείτε τις ημερομηνίες

Το απόλυτο φεστιβάλ για τους λάτρεις τις μπίρας επιστρέφει μαζί με street food και ζωντανή μουσική - Δείτε τις ημερομηνίες

  •  13.02.2026 - 09:13
Τρόμος σε πτήση: Κινητήρας εξερράγη στον αέρα, το αεροπλάνο έκανε αναγκαστική προσγείωση, δείτε βίντεο

Τρόμος σε πτήση: Κινητήρας εξερράγη στον αέρα, το αεροπλάνο έκανε αναγκαστική προσγείωση, δείτε βίντεο

  •  13.02.2026 - 07:14
Πρόδρομος Πετρίδης: Θα παραιτηθεί ή θα τοποθετηθεί για τα τρέχοντα ζητήματα;

Πρόδρομος Πετρίδης: Θα παραιτηθεί ή θα τοποθετηθεί για τα τρέχοντα ζητήματα;

  •  13.02.2026 - 09:25

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα