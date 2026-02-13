Θρίλερ στη Λάρνακα: Αντικρουόμενες εκδοχές για τον θάνατο 72χρονης - Τι λέει η εγγονή, τι απαντά ο ΟΚΥπΥ - Βίντεο

Η εγγονή της εκλιπούσας, μιλώντας δημόσια, παρουσίασε τη δική της εκδοχή για τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν από τη στιγμή της εισαγωγής της γιαγιάς της στο νοσοκομείο μέχρι και την ανακοίνωση του θανάτου της, κάνοντας λόγο για καθυστερήσεις, ελλιπή φροντίδα και κενά στην ενημέρωση.

Η εγγονή της 72χρονης που απεβίωσε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, μιλώντας στην εκπομπή Alpha Καλημέρα, ανέφερε ότι η οικογένεια είχε ενημερώσει το ιατρικό προσωπικό πως η γιαγιά της ήταν θετική στον κορωνοϊό και ότι γι’ αυτό αισθανόταν αδιαθεσία. Σύμφωνα με την ίδια, η ασθενής τοποθετήθηκε σε απομονωμένο δωμάτιο στις Πρώτες Βοήθειες, όπως προνοεί το πρωτόκολλο, όμως για περίπου πέντε ώρες δεν εξετάστηκε από γιατρό και παρέμεινε μόνη, χωρίς νερό ή οποιαδήποτε φροντίδα.

Υποστήριξε επίσης ότι αργότερα διαπιστώθηκε πως, πέρα από κορωνοϊό, υπήρχε λοίμωξη , συγκεκριμένα ουρολοίμωξη πο ήταν και η αιτία θανάτου παρότι η κατάσταση οδηγήθηκε σε σηψαιμία.

Ανέφερε ακόμη ότι η ασθενής μεταφέρθηκε σε θάλαμο λοιμωδών νοσημάτων, όπου, όπως είπε, ουσιαστικά την «κλείδωσαν», ενώ ο επί καθήκοντι ιατρός διαβεβαίωσε την οικογένεια ότι η κατάσταση ήταν καλή και πως όλα θα πάνε όλα καλά», καλώντας τους να μην ανησυχούν.

Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα η κατάσταση της 72χρονης επιδεινώθηκε δραματικά. Η εγγονή κατήγγειλε ότι όταν η μητέρα της επικοινώνησε με το νοσοκομείο για ενημέρωση, δεν έλαβε σαφείς απαντήσεις. Τελικά, στις 4:17 τα ξημερώματα, η οικογένεια ενημερώθηκε ότι η ηλικιωμένη είχε αποβιώσει, ενώ λίγο νωρίτερα, στις 3:51, δεν υπήρχε, κατά τους ίδιο, σαφής εικόνα για την κατάστασή της. Η εγγονή διερωτήθηκε αν είχαν πραγματοποιηθεί οι προβλεπόμενοι έλεγχοι και έκανε λόγο για κενό στην ενημέρωση.

Από την πλευρά του ΟΚΥπΥ, ο εκπρόσωπος Τύπου Πάμπος Χαριλάου ανέφερε ότι, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση που έλαβε από το νοσοκομείο και βάσει των καταγεγραμμένων στοιχείων, τα γεγονότα παρουσιάζονται διαφορετικά από όσα καταγγέλλει η οικογένεια. Όπως σημείωσε, η 72χρονη εξετάστηκε άμεσα με την άφιξή της από γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων και όλες οι ιατρικές πράξεις είναι καταγεγραμμένες, προσθέτοντας ότι από τα μέχρι στιγμής δεδομένα δεν προκύπτει καθυστέρηση στη διαχείριση του περιστατικού.