Ανθρωπιστικός Διάδρομος: Μεταφορά γευμάτων από την Κύπρο στη Γάζα – «Συνεργασία για να φτάσουμε σε οικογένειες» - Δείτε βίντεο

Η παροχή 1 εκατομμυρίου γευμάτων την ημέρα ακολουθεί κάθε δυνατή διαδρομή. Από την Κύπρο, η Regina του WCK μας μεταφέρει σε ένα ανθρωπιστικό φορτηγό πλοίο καθώς εργαζόμαστε μαζί με το υπουργείο Εξωτερικών και τα ΗΑΕ και τα UNOPS για τη μεταφορά τροφίμων και βασικών προμηθειών στη Γάζα μέσω ενός θαλάσσιου διαδρόμου.

Είναι το είδος του συντονισμού, της επιμονής και της συνεργασίας που απαιτείται για να φτάσουμε σε οικογένειες σε αυτή την κλίμακα. #ChefsForGaza

Δείτε βίντεο