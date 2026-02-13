Ανθρωπιστικός Διάδρομος: Μεταφορά γευμάτων από την Κύπρο στη Γάζα – «Συνεργασία για να φτάσουμε σε οικογένειες» - Δείτε βίντεο

Τρεις σημαντικές αποφάσεις ενώπιον του Υπουργικού - Η προεκλογική υπόσχεση που υλοποιεί ο ΠτΔ
Στις σημαντικές αποφάσεις που αναμένεται να λάβει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.
Η παροχή 1 εκατομμυρίου γευμάτων την ημέρα ακολουθεί κάθε δυνατή διαδρομή. Από την Κύπρο, η Regina του WCK μας μεταφέρει σε ένα ανθρωπιστικό φορτηγό πλοίο καθώς εργαζόμαστε μαζί με το υπουργείο Εξωτερικών και τα ΗΑΕ και τα UNOPS για τη μεταφορά τροφίμων και βασικών προμηθειών στη Γάζα μέσω ενός θαλάσσιου διαδρόμου.
Είναι το είδος του συντονισμού, της επιμονής και της συνεργασίας που απαιτείται για να φτάσουμε σε οικογένειες σε αυτή την κλίμακα. #ChefsForGaza
Δείτε βίντεο
Cyprus ➡️ Gaza— World Central Kitchen (@WCKitchen) February 12, 2026
Serving 1 million meals a day takes every possible route. From Cyprus, WCK’s Regina takes us aboard a humanitarian cargo vessel as we work alongside @cyprusmfa, @mofauae, and @unops_official to move food and essential supplies to Gaza through a maritime corridor.… pic.twitter.com/SC1fg2Fnj5
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις