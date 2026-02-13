Themasports lifenewscy
Εντυπωσιακές εικόνες από την είσοδο του βασιλιά καρνάβαλου στην Πάφο υπό βροχή - Το άρμα με το μαγεμένο δάσος - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εντυπωσιακές εικόνες από την είσοδο του βασιλιά καρνάβαλου στην Πάφο υπό βροχή - Το άρμα με το μαγεμένο δάσος - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

 13.02.2026 - 11:10
Εντυπωσιακές εικόνες από την είσοδο του βασιλιά καρνάβαλου στην Πάφο υπό βροχή - Το άρμα με το μαγεμένο δάσος - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Με μεγάλη συμμετοχή δημοτών και επισκεπτών πραγματοποιήθηκε την χθές, Τσικνοπέμπτη 12 Φεβρουαρίου η πανηγυρική Είσοδος του Βασιλιά Καρνάβαλου, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη του Παφίτικου Καρναβαλιού 2026.

Το άρμα του «Βασιλιά του Μαγεμένου Δάσους» εντυπωσίασε με την παραμυθένια του αισθητική, εμπνευσμένη από έναν φανταστικό κόσμο γεμάτο χρώμα και δημιουργικότητα. Το σκηνικό ήταν διαμορφωμένο σύμφωνα με τη φετινή θεματική «Μαγεμένο Δάσος», με μεγάλα κόκκινα μανιτάρια, δασικά στοιχεία και θεατρικές φιγούρες που μετέφεραν το κοινό σε έναν κόσμο φαντασίας.

Ξεχωριστή παρουσία αποτέλεσε ο Βασιλιάς Καρνάβαλος ύψους πάνω από τρία μέτρα και ο λαγός ο οποίος φορούσε θεατρικό κοστούμι, ενισχύοντας τον εικαστικό χαρακτήρα της σύνθεσης, ενώ το συνοδευτικό άρμα συμπλήρωσε τον μαγεμένο διάκοσμο.

Η πομπή ξεκίνησε από τη Λεωφόρο Γ. Γρίβα Διγενή, με τη συμμετοχή της Σχολής Χορού Danceroom Jake Athanasiades και των Μαζορετών Πάφου της Ακαδημίας Χορού Κωνσταντίνας Χατζηευτυχίου.

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο Δημαρχεύων Άγγελος Ονησιφόρου και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, οι οποίοι προπορεύτηκαν της πομπής, σηματοδοτώντας την έναρξη της διαδρομής προς το Γλέντι της Τσικνοπέμπτης στο Χάνι του Ιμπραήμ.

Πλήθος κόσμου ακολούθησε τη διαδρομή, δίνοντας έντονο παλμό και εορταστικό χαρακτήρα στην έναρξη των αποκριάτικων εκδηλώσεων.

Το Παφίτικο Καρναβάλι 2026 ξεκίνησε δυναμικά, δίνοντας το στίγμα ενός πλούσιου και δημιουργικού προγράμματος που θα κορυφωθεί με τη Μεγάλη Αποκριάτικη Παρέλαση το Σάββατο 21 Φεβρουαριου στις 3.00 μ.μ.

Τη νομοθετική τροποποίηση του περί Αρχείο Πληθυσμού Νόμου ενέκρινε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο, δίνοντας το δικαίωμα στους εκ μητρογονίας εκτοπισθέντες να ψηφίζουν στις Εκλογές ανάδειξης Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης τόσο με βάση τον τόπο διαμονής τους όσο και με βάση τον τόπο εκτοπισμού τους, κατ' αντίστοιχο τρόπο που ισχύει για τους εκ πατρογονίας εκτοπισθέντες.

