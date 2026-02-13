Themasports lifenewscy
Υπουργικό: Δικαίωμα ψήφου στον τόπο τους για εκ μητρογονίας εκτοπισθέντες - Οι αλλαγές που εγκρίθηκαν

 13.02.2026 - 12:15
Υπουργικό: Δικαίωμα ψήφου στον τόπο τους για εκ μητρογονίας εκτοπισθέντες - Οι αλλαγές που εγκρίθηκαν

Τη νομοθετική τροποποίηση του περί Αρχείο Πληθυσμού Νόμου ενέκρινε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο, δίνοντας το δικαίωμα στους εκ μητρογονίας εκτοπισθέντες να ψηφίζουν στις Εκλογές ανάδειξης Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης τόσο με βάση τον τόπο διαμονής τους όσο και με βάση τον τόπο εκτοπισμού τους, κατ’ αντίστοιχο τρόπο που ισχύει για τους εκ πατρογονίας εκτοπισθέντες.

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου υπογράμμισε ότι με τη σημερινή απόφαση «υλοποιείται η εξαγγελία του Προέδρου της Δημοκρατίας για απόδοση των ίδιων εκλογικών δικαιωμάτων στους εκ μητρογονίας εκτοπισθέντες για τις Εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, διορθώνοντας τη στρέβλωση που υπήρχε σε σχέση με τους εκ πατρογονίας εκτοπισθέντες και τη διατήρηση της μνήμης των κατεχόμενων Κοινοτήτων και Δήμων μας».

Όπως διευκρίνισε ο κ. Ιωάννου, σε περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι εκτοπισθέντες, η εγγραφή θα γίνεται από προεπιλογή με βάση τον τόπο εκτοπισμού του πατέρα. «Ωστόσο, ο εκλογέας που επιθυμεί να εγγραφεί στον εκλογικό κατάλογο με βάση τον τόπο εκτοπισμού της μητέρας, μπορεί να υποβάλει μια μόνο φορά αίτηση για αλλαγή εκλογικού καταλόγου», εξήγησε.

Ανέφερε, επίσης, ότι η νέα ρύθμιση θα εφαρμοστεί στις Εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης του 2029 και εντάσσεται στην ευρύτερη πολιτικής της Κυβέρνησης για την ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής στις εκλογικές διαδικασίες και στη χάραξη και λήψη αποφάσεων.

Στη συνέχεια, κληθείς να απαντήσει αν η νέα ρύθμιση θα εφαρμοστεί και για τις Βουλευτικές Εκλογές, ο Υπουργός Εσωτερικών επεσήμανε ότι η τροποποίηση δεν θα ισχύσει για τις Βουλευτικές Εκλογές, εξηγώντας πως, σε μια τέτοια περίπτωση, θα υπήρχε άμεση επίπτωση στον αριθμό των βουλευτικών εδρών των εκλογικών περιφερειών που δεν θα ήταν αντιπροσωπευτική του εκλογικού σώματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία, συνέχισε ο κ. Υπουργός, η εκτίμηση είναι ότι, σε πρώτη φάση, η Λεμεσός, η Λάρνακα και η Πάφος θα είχαν απώλεια εδρών προς όφελος της Αμμοχώστου και της Κερύνειας, ενώ σε βάθος 20ετίας, η μεγάλη πλειοψηφία των εκλογέων θα θεωρούνται εκτοπισθέντες, οδηγώντας σε μεγάλες αλλαγές στον εκλογικό χάρτη που δεν θα αντικατόπτριζαν τα πληθυσμιακά δεδομένα.

