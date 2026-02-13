Μαγευτικές εικόνες: Χιόνια στο Τρόοδος και βροχές στο υπόλοιπο νησί - Μέχρι πότε θα πλήττουν την Κύπρο - Μετεωρολογικός Λειτουργός στο «Τ»

Μιλώντας στο ThemaOnline, ο Ανώτερος Μετεωρολογικός Λειτουργός, Μιχάλης Μούσκος σημείωσε πως, «περιμένουμε από τα δυτικά του νησιού, από την Επαρχία Πάφου, κύμα βροχοπτώσεων το οποίο θα σαρώσει σε όλο το νησί, για να φτάσει μέχρι τα ανατολικά της Κύπρου γύρω στις 15:30 το απόγευμα όπου αναμένεται πέσουν τοπικές βροχές και μεμονομένες καταιγίδες μέχρι νωρίς το πρωί του Σαββάτου» και πρόσθεσε πως, «στην περιοχή του Τροόδους πέφτουν ήδη τα χιόνια».

Συγκεκριμένα όπως εξήγησε, «αρκετές βροχές αναμένονται περισσότερα στο δυτικό μισό του νησιού, δηλαδή στις επαρχίες Πάφου και Λεμεσού καθώς και στα ορεινά» και συμπλήρωσε πως, «μετά και τις χθεσινές βροχές, το ποσοστό βροχών για τον μήνα Φεβρουάριο βρίσκεται στο 32% ενώ με αναμένεται να ξεπεράσουμε το 50% από τις σημερινές βροχές».

Παράλληλα ερωτηθείς για τον καιρικό «μενού» του Σαββατοκύριακου, ανέφερε ότι, «από το μεσημέρι του Σαββάτου μέχρι και την Δευτέρα δεν αναμένεται οποιαδήποτε κακοκαιρία και ενδεχομένως να μην ανανεωθεί η ισχύουσα κίτρινη προειδοποίηση».

Επιπρόσθετα ανέφερε πως, «αναμένονται σφοδροί άνεμοι ιδιαίτερα σε παράλιες περιοχές ενώ έχει εκδοθεί σχετική προειδοποίηση στους ναυτιλόμενους».

Όσον αφορά την θερμοκρασία ο κ. Μούσκος ανέφερε ότι, «η θερμοκρασία κυμαίνεται γύρω στους 19 βαθμούς, λίγο πιο πάνω από τις μέσες τιμές Φεβρουαρίου που είναι γύρω στους 16-17 βαθμούς κελσίου» ενώ πρόσθεσε ότι, «τις επόμενες μέρες και ιδιαίτερα την Κυριακή και την Δευτέρα αναμένεται μικρή άνοδος της θερμοκρασίας για να ανέβει στους 21 βαθμούς, ιδιαίτερα στο εσωτερικό και στα ανατολικά παράλια»

Καταληκτικά σημείωσε πως, «στην ατμόσφαιρα επικρατεί από χθες αραιή σκόνη και αναμένεται να υποχωρήσει σταδιακά μέχρι το απόγευμα».

*Φωτογραφίες από την ομάδα «Καιρόφιλοι Κύπρου»