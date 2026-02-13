Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΣτις Βρυξέλλες ο Μάκης Κεραυνός: Στο επίκεντρο αποφάσεις για ευρώ, συντάξεις και άμυνα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στις Βρυξέλλες ο Μάκης Κεραυνός: Στο επίκεντρο αποφάσεις για ευρώ, συντάξεις και άμυνα

 13.02.2026 - 15:14
Στις Βρυξέλλες ο Μάκης Κεραυνός: Στο επίκεντρο αποφάσεις για ευρώ, συντάξεις και άμυνα

Ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός θα συμμετάσχει τη Δευτέρα, στις Βρυξέλλες, στη συνεδρίαση του Eurogroup, ενώ την επόμενη ημέρα θα προεδρεύσει στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ecofin.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Υπουργείο Οικονομικών, τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου ο Υπουργός Οικονομικών θα συμμετέχει στις εργασίες της Ευρωομάδας (Eurogroup)  όπου οι Υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις επί των συστάσεων οικονομικής πολιτικής για την ευρωζώνη που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Δεκέμβριο, ως μέρος του ευρωπαϊκού εξαμήνου που αφορά στον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών, και οι οποίες αναμένεται να εγκριθούν από το Συμβούλιο Ecofin την επόμενη μέρα.

Περαιτέρω, οι Υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με μελλοντικές ενέργειες που θα ενισχύσουν τον διεθνή ρόλο του ευρώ, ως μέρος του στόχου ενίσχυσης της αυτονομίας της ΕΕ.

Ακολούθως, η Ευρωομάδα θα συνέλθει σε διευρυμένη σύνθεση, με τη συμμετοχή δηλαδή και των 27 κρατών μελών της ΕΕ, με κύριο θέμα συζήτησης τις διεθνείς μακροοικονομικές ανισορροπίες στο πλαίσιο των τρεχουσών  γεωπολιτικών κινδύνων. Η συζήτηση θα διεξαχθεί στην παρουσία του Υπουργού Οικονομικών του Καναδά.

Την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου ο Υπουργός Οικονομικών θα προεδρεύσει του Συμβουλίου Ecofin, το οποίο θα αρχίσει με πρόγευμα εργασίας στο οποίο θα συζητηθούν οι τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις.

Το κύριο μέρος εργασιών θα ξεκινήσει με παρουσίαση των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ενίσχυση του πλαισίου για τις επικουρικές συντάξεις, επί του οποίου οι Υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις. Το εν λόγω πακέτο προτάσεων, αναφέρεται, έχει ως στόχο την ενίσχυση του πλαισίου επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών ως επίσης και τη θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος. Στη συνέχεια οι Υπουργοί Οικονομικών θα ανταλλάξουν απόψεις όσον αφορά τις οικονομικές συνέπειες της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Επίσης, το Συμβούλιο Ecofin αναμένεται να εγκρίνει τις κατευθυντήριες γραμμές για τον Προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2027, όπως επίσης και τη Σύσταση οικονομικής πολιτικής για την ευρωζώνη. Το Συμβούλιο ECOFIN θα ενημερωθεί, επίσης, για την πορεία υλοποίησης του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και θα εγκρίνει το τροποποιημένο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Λιθουανίας.

Οι Υπουργοί Οικονομικών, αναμένεται, επίσης, να εγκρίνουν αίτημα της Αυστρίας για ενεργοποίηση της εθνικής ρήτρας διαφυγής, με στόχο την αύξηση δαπανών για τον τομέα της άμυνας. Τέλος, οι Υπουργοί θα ενημερωθούν για την πορεία Υλοποίησης του δανειοδοτικού μηχανισμού SAFE, το οποίο στόχο έχει την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων και της αμυντικής βιομηχανίας της ΕΕ.

Τη Δευτέρα το βράδυ οι Υπουργοί θα παρακαθίσουν σε άτυπο δείπνο εργασίας, με πρωτοβουλία του Προέδρου της Ευρωομάδας, με θέμα τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις σε μια εποχή με ασύμμετρες προκλήσεις.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εντυπωσιακές εικόνες από την είσοδο του βασιλιά καρνάβαλου στην Πάφο υπό βροχή - Το άρμα με το μαγεμένο δάσος - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Εκοιμήθη ο πατήρ Γεώργιος: Πένθος σε κοινότητα της Λευκωσίας - Σε λαϊκό προσκύνημα το σκήνωμα του
Τι συμβαίνει στο Παιδοογκολογικό; Διαρροές νερού, έντονος θόρυβος- Οι εξηγήσεις του ΟΚΥπΥ
Ανθρωπιστικός Διάδρομος: Μεταφορά γευμάτων από την Κύπρο στη Γάζα – «Συνεργασία για να φτάσουμε σε οικογένειες» - Δείτε βίντεο
Θρίλερ στη Λάρνακα: Αντικρουόμενες εκδοχές για τον θάνατο 72χρονης - Τι λέει η εγγονή, τι απαντά ο ΟΚΥπΥ - Βίντεο
Τρόμος σε πτήση: Κινητήρας εξερράγη στον αέρα, το αεροπλάνο έκανε αναγκαστική προσγείωση, δείτε βίντεο
Άνοιξαν νέες θέσεις εργασίας στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας - Μέχρι πότε μπορείς να υποβάλεις αίτηση - Όλες οι λεπτομέρειες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Οδηγοί προσοχή: Έντονες βροχές επηρεάζουν την κυκλοφορία στους αυτοκινητοδρόμους

 13.02.2026 - 14:28
Επόμενο άρθρο

Ατύχημα για τον Χρήστο Δάντη: Έσπασε το χέρι του και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση

 13.02.2026 - 15:26
Υπουργικό: Δικαίωμα ψήφου στον τόπο τους για εκ μητρογονίας εκτοπισθέντες - Οι αλλαγές που εγκρίθηκαν

Υπουργικό: Δικαίωμα ψήφου στον τόπο τους για εκ μητρογονίας εκτοπισθέντες - Οι αλλαγές που εγκρίθηκαν

Τη νομοθετική τροποποίηση του περί Αρχείο Πληθυσμού Νόμου ενέκρινε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο, δίνοντας το δικαίωμα στους εκ μητρογονίας εκτοπισθέντες να ψηφίζουν στις Εκλογές ανάδειξης Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης τόσο με βάση τον τόπο διαμονής τους όσο και με βάση τον τόπο εκτοπισμού τους, κατ’ αντίστοιχο τρόπο που ισχύει για τους εκ πατρογονίας εκτοπισθέντες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Υπουργικό: Δικαίωμα ψήφου στον τόπο τους για εκ μητρογονίας εκτοπισθέντες - Οι αλλαγές που εγκρίθηκαν

Υπουργικό: Δικαίωμα ψήφου στον τόπο τους για εκ μητρογονίας εκτοπισθέντες - Οι αλλαγές που εγκρίθηκαν

  •  13.02.2026 - 12:15
ΥΠΕΣ: Έρχονται αλλαγές στα στεγαστικά σχέδια

ΥΠΕΣ: Έρχονται αλλαγές στα στεγαστικά σχέδια

  •  13.02.2026 - 13:50
Λάβρος η Annie Alexui: «Η κυπριακή Κυβέρνηση θα πληρώσει για αυτά που μου έκανε, βλέπω τον υπουργό Δικαιοσύνης και γελάω»

Λάβρος η Annie Alexui: «Η κυπριακή Κυβέρνηση θα πληρώσει για αυτά που μου έκανε, βλέπω τον υπουργό Δικαιοσύνης και γελάω»

  •  13.02.2026 - 08:38
Θρίλερ στη Λάρνακα: Αντικρουόμενες εκδοχές για τον θάνατο 72χρονης - Τι λέει η εγγονή, τι απαντά ο ΟΚΥπΥ - Βίντεο

Θρίλερ στη Λάρνακα: Αντικρουόμενες εκδοχές για τον θάνατο 72χρονης - Τι λέει η εγγονή, τι απαντά ο ΟΚΥπΥ - Βίντεο

  •  13.02.2026 - 09:30
Μαγευτικές εικόνες: Χιόνια στο Τρόοδος και βροχές στο υπόλοιπο νησί - Μέχρι πότε θα πλήττουν την Κύπρο - Μετεωρολογικός Λειτουργός στο «Τ»

Μαγευτικές εικόνες: Χιόνια στο Τρόοδος και βροχές στο υπόλοιπο νησί - Μέχρι πότε θα πλήττουν την Κύπρο - Μετεωρολογικός Λειτουργός στο «Τ»

  •  13.02.2026 - 13:27
Σε συναγερμό οι Αρχές μετά από απειλητικά email σε σχολεία - «Θα πέσουν πυροβολισμοί» - Ποιοι κρύβονται πίσω από τα μηνύματα

Σε συναγερμό οι Αρχές μετά από απειλητικά email σε σχολεία - «Θα πέσουν πυροβολισμοί» - Ποιοι κρύβονται πίσω από τα μηνύματα

  •  13.02.2026 - 13:10
Άνοιξαν νέες θέσεις εργασίας στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας - Μέχρι πότε μπορείς να υποβάλεις αίτηση - Όλες οι λεπτομέρειες

Άνοιξαν νέες θέσεις εργασίας στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας - Μέχρι πότε μπορείς να υποβάλεις αίτηση - Όλες οι λεπτομέρειες

  •  13.02.2026 - 10:54
Εντυπωσιακές εικόνες από την είσοδο του βασιλιά καρνάβαλου στην Πάφο υπό βροχή - Το άρμα με το μαγεμένο δάσος - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Εντυπωσιακές εικόνες από την είσοδο του βασιλιά καρνάβαλου στην Πάφο υπό βροχή - Το άρμα με το μαγεμένο δάσος - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

  •  13.02.2026 - 11:10

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα