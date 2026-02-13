Στις Βρυξέλλες ο Μάκης Κεραυνός: Στο επίκεντρο αποφάσεις για ευρώ, συντάξεις και άμυνα

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Υπουργείο Οικονομικών, τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου ο Υπουργός Οικονομικών θα συμμετέχει στις εργασίες της Ευρωομάδας (Eurogroup) όπου οι Υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις επί των συστάσεων οικονομικής πολιτικής για την ευρωζώνη που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Δεκέμβριο, ως μέρος του ευρωπαϊκού εξαμήνου που αφορά στον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών, και οι οποίες αναμένεται να εγκριθούν από το Συμβούλιο Ecofin την επόμενη μέρα.

Περαιτέρω, οι Υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με μελλοντικές ενέργειες που θα ενισχύσουν τον διεθνή ρόλο του ευρώ, ως μέρος του στόχου ενίσχυσης της αυτονομίας της ΕΕ.

Ακολούθως, η Ευρωομάδα θα συνέλθει σε διευρυμένη σύνθεση, με τη συμμετοχή δηλαδή και των 27 κρατών μελών της ΕΕ, με κύριο θέμα συζήτησης τις διεθνείς μακροοικονομικές ανισορροπίες στο πλαίσιο των τρεχουσών γεωπολιτικών κινδύνων. Η συζήτηση θα διεξαχθεί στην παρουσία του Υπουργού Οικονομικών του Καναδά.

Την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου ο Υπουργός Οικονομικών θα προεδρεύσει του Συμβουλίου Ecofin, το οποίο θα αρχίσει με πρόγευμα εργασίας στο οποίο θα συζητηθούν οι τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις.

Το κύριο μέρος εργασιών θα ξεκινήσει με παρουσίαση των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ενίσχυση του πλαισίου για τις επικουρικές συντάξεις, επί του οποίου οι Υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις. Το εν λόγω πακέτο προτάσεων, αναφέρεται, έχει ως στόχο την ενίσχυση του πλαισίου επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών ως επίσης και τη θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος. Στη συνέχεια οι Υπουργοί Οικονομικών θα ανταλλάξουν απόψεις όσον αφορά τις οικονομικές συνέπειες της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Επίσης, το Συμβούλιο Ecofin αναμένεται να εγκρίνει τις κατευθυντήριες γραμμές για τον Προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2027, όπως επίσης και τη Σύσταση οικονομικής πολιτικής για την ευρωζώνη. Το Συμβούλιο ECOFIN θα ενημερωθεί, επίσης, για την πορεία υλοποίησης του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και θα εγκρίνει το τροποποιημένο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Λιθουανίας.

Οι Υπουργοί Οικονομικών, αναμένεται, επίσης, να εγκρίνουν αίτημα της Αυστρίας για ενεργοποίηση της εθνικής ρήτρας διαφυγής, με στόχο την αύξηση δαπανών για τον τομέα της άμυνας. Τέλος, οι Υπουργοί θα ενημερωθούν για την πορεία Υλοποίησης του δανειοδοτικού μηχανισμού SAFE, το οποίο στόχο έχει την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων και της αμυντικής βιομηχανίας της ΕΕ.

Τη Δευτέρα το βράδυ οι Υπουργοί θα παρακαθίσουν σε άτυπο δείπνο εργασίας, με πρωτοβουλία του Προέδρου της Ευρωομάδας, με θέμα τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις σε μια εποχή με ασύμμετρες προκλήσεις.