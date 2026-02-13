VIDEO: Σοβαρό τροχαίο στα κατεχόμενα - Λεωφορείο έπεσε από ύψος 6 μέτρων

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων και η Kıbrıs Postası, το περιστατικό καταγράφηκε γύρω στις 14:20 στον κεντρικό δρόμο Αμμοχώστου – Λευκωσίας, κοντά στον κυκλικό κόμβο «Halkbank».

Με βάση τις πρώτες πληροφορίες από την «αστυνομία» των κατεχομένων, το ατύχημα φέρεται να οφείλεται σε απροσεξία του οδηγού. Το λεωφορείο, το οποίο κατευθυνόταν δυτικά, φέρεται να έχασε τον έλεγχο, προσέκρουσε αρχικά στο διαχωριστικό στηθαίο και στη συνέχεια διέσχισε ανεξέλεγκτα τον κυκλικό κόμβο. Ακολούθως, χτύπησε σε πέτρινο τοίχο στην αριστερή πλευρά του δρόμου και κατέληξε σε παρακείμενο αγροτεμάχιο, όπου ακινητοποιήθηκε όρθιο, πάνω στους τροχούς του.

Από την πτώση τραυματίστηκαν ο οδηγός και ένας επιβάτης του οχήματος. Οι δύο μεταφέρθηκαν άμεσα στο κρατικό νοσοκομείο Dr. Burhan Nalbantoğlu State Hospital στην κατεχόμενη Λευκωσία, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Όπως αναφέρεται στην επίσημη ενημέρωση, οι τραυματίες παραμένουν για νοσηλεία, ενώ οι κατοχικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

Δείτε βίντεο: