Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΣτο κελί 27χρονος για απάτη - «Τσέπωσε» 10 χιλιάδες ευρώ από εταιρεία με ένα email
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Στο κελί 27χρονος για απάτη - «Τσέπωσε» 10 χιλιάδες ευρώ από εταιρεία με ένα email

 13.02.2026 - 16:09
Στο κελί 27χρονος για απάτη - «Τσέπωσε» 10 χιλιάδες ευρώ από εταιρεία με ένα email

Ποινή φυλάκισης διάρκειας δύο χρόνων επέβαλε σήμερα το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας σε άντρα ηλικίας 27 ετών, μετά από εκδίκαση υπόθεσης απάτης μέσω διαδικτύου και απόσπασης χρηματικού ποσού ύψους 10 χιλιάδων ευρώ. Την υπόθεση είχε διερευνήσει το ΤΑΕ Λάρνακας.

Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, εταιρεία στη Λάρνακα απέστειλε μέσω τραπεζικού εμβάσματος το χρηματικό ποσό των 10,000 ευρώ, σε εταιρεία στη Λεμεσό, για αγορά οικοδομικών υλικών. Ωστόσο, σε κατοπινή επικοινωνία τους, διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία στη Λεμεσό δεν είχε λάβει το χρηματικό ποσό στον τραπεζικό λογαριασμό της και ότι το έμβασμα των χρημάτων έγινε σε τρίτο λογαριασμό, που όπως διαφάνηκε ανήκε στους δράστες της απάτης. Όπως διαπιστώθηκε, οι δράστες παράνομα παρενέβησαν στη διαδικτυακή επικοινωνία που είχαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – e-mail οι δύο εταιρείες και μέσω ψευδούς e-mail που απέστειλαν αναφέροντας τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού τους, εξαπάτησαν την εταιρεία στη Λάρνακα.

Η υπόθεση καταγγέλθηκε στο ΤΑΕ Λάρνακας στις 28 Ιουνίου, 2023 από τη διευθύντρια της εταιρείας στη Λάρνακα. Από τις εξετάσεις που έγιναν προέκυψε μαρτυρία εναντίον του 27χρονου και εναντίον του εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης. Αυτός εντοπίστηκε και συνελήφθη στις 13 Ιουλίου, 2025 και στις 14 Ιουλίου εκδόθηκε δικαστικό διάταγμα προσωποκράτησης του, διάρκειας τεσσάρων ημερών, για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης. Με την ολοκλήρωση των αστυνομικών εξετάσεων από το ΤΑΕ Λάρνακας, στις 18 Ιουλίου η Αστυνομία προχώρησε στην άμεση καταχώρηση της υπόθεσης ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, για εκδίκαση.

Αφού το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας εξέτασε τη μαρτυρία που συνέλεξε η Αστυνομία και παρουσίασε ενώπιον του η Κατηγορούσα Αρχή, έκρινε ένοχο τον 27χρονο για τη διάπραξη των αδικημάτων της εξασφάλισης αγαθών με ψευδείς παραστάσεις, και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και επέβαλε σε αυτόν συντρέχουσες ποινές φυλάκισης διάρκειας 12 και 24 μηνών αντίστοιχα. Κλάδος Επικοινωνίας

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εντυπωσιακές εικόνες από την είσοδο του βασιλιά καρνάβαλου στην Πάφο υπό βροχή - Το άρμα με το μαγεμένο δάσος - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Εκοιμήθη ο πατήρ Γεώργιος: Πένθος σε κοινότητα της Λευκωσίας - Σε λαϊκό προσκύνημα το σκήνωμα του
Τι συμβαίνει στο Παιδοογκολογικό; Διαρροές νερού, έντονος θόρυβος- Οι εξηγήσεις του ΟΚΥπΥ
Ανθρωπιστικός Διάδρομος: Μεταφορά γευμάτων από την Κύπρο στη Γάζα – «Συνεργασία για να φτάσουμε σε οικογένειες» - Δείτε βίντεο
Θρίλερ στη Λάρνακα: Αντικρουόμενες εκδοχές για τον θάνατο 72χρονης - Τι λέει η εγγονή, τι απαντά ο ΟΚΥπΥ - Βίντεο
Τρόμος σε πτήση: Κινητήρας εξερράγη στον αέρα, το αεροπλάνο έκανε αναγκαστική προσγείωση, δείτε βίντεο
Άνοιξαν νέες θέσεις εργασίας στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας - Μέχρι πότε μπορείς να υποβάλεις αίτηση - Όλες οι λεπτομέρειες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

VIDEO: Σοβαρό τροχαίο στα κατεχόμενα - Λεωφορείο έπεσε από ύψος 6 μέτρων

 13.02.2026 - 15:59
Επόμενο άρθρο

Ανάπτυξη-έκπληξη: Η Κύπρος «τρέχει» πιο γρήγορα από την Ευρώπη

 13.02.2026 - 16:11
Υπουργικό: Δικαίωμα ψήφου στον τόπο τους για εκ μητρογονίας εκτοπισθέντες - Οι αλλαγές που εγκρίθηκαν

Υπουργικό: Δικαίωμα ψήφου στον τόπο τους για εκ μητρογονίας εκτοπισθέντες - Οι αλλαγές που εγκρίθηκαν

Τη νομοθετική τροποποίηση του περί Αρχείο Πληθυσμού Νόμου ενέκρινε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο, δίνοντας το δικαίωμα στους εκ μητρογονίας εκτοπισθέντες να ψηφίζουν στις Εκλογές ανάδειξης Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης τόσο με βάση τον τόπο διαμονής τους όσο και με βάση τον τόπο εκτοπισμού τους, κατ’ αντίστοιχο τρόπο που ισχύει για τους εκ πατρογονίας εκτοπισθέντες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Υπουργικό: Δικαίωμα ψήφου στον τόπο τους για εκ μητρογονίας εκτοπισθέντες - Οι αλλαγές που εγκρίθηκαν

Υπουργικό: Δικαίωμα ψήφου στον τόπο τους για εκ μητρογονίας εκτοπισθέντες - Οι αλλαγές που εγκρίθηκαν

  •  13.02.2026 - 12:15
ΥΠΕΣ: Έρχονται αλλαγές στα στεγαστικά σχέδια

ΥΠΕΣ: Έρχονται αλλαγές στα στεγαστικά σχέδια

  •  13.02.2026 - 13:50
Λάβρος η Annie Alexui: «Η κυπριακή Κυβέρνηση θα πληρώσει για αυτά που μου έκανε, βλέπω τον υπουργό Δικαιοσύνης και γελάω»

Λάβρος η Annie Alexui: «Η κυπριακή Κυβέρνηση θα πληρώσει για αυτά που μου έκανε, βλέπω τον υπουργό Δικαιοσύνης και γελάω»

  •  13.02.2026 - 08:38
Θρίλερ στη Λάρνακα: Αντικρουόμενες εκδοχές για τον θάνατο 72χρονης - Τι λέει η εγγονή, τι απαντά ο ΟΚΥπΥ - Βίντεο

Θρίλερ στη Λάρνακα: Αντικρουόμενες εκδοχές για τον θάνατο 72χρονης - Τι λέει η εγγονή, τι απαντά ο ΟΚΥπΥ - Βίντεο

  •  13.02.2026 - 09:30
Μαγευτικές εικόνες: Χιόνια στο Τρόοδος και βροχές στο υπόλοιπο νησί - Μέχρι πότε θα πλήττουν την Κύπρο - Μετεωρολογικός Λειτουργός στο «Τ»

Μαγευτικές εικόνες: Χιόνια στο Τρόοδος και βροχές στο υπόλοιπο νησί - Μέχρι πότε θα πλήττουν την Κύπρο - Μετεωρολογικός Λειτουργός στο «Τ»

  •  13.02.2026 - 13:27
Σε συναγερμό οι Αρχές μετά από απειλητικά email σε σχολεία - «Θα πέσουν πυροβολισμοί» - Ποιοι κρύβονται πίσω από τα μηνύματα

Σε συναγερμό οι Αρχές μετά από απειλητικά email σε σχολεία - «Θα πέσουν πυροβολισμοί» - Ποιοι κρύβονται πίσω από τα μηνύματα

  •  13.02.2026 - 13:10
Άνοιξαν νέες θέσεις εργασίας στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας - Μέχρι πότε μπορείς να υποβάλεις αίτηση - Όλες οι λεπτομέρειες

Άνοιξαν νέες θέσεις εργασίας στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας - Μέχρι πότε μπορείς να υποβάλεις αίτηση - Όλες οι λεπτομέρειες

  •  13.02.2026 - 10:54
Εντυπωσιακές εικόνες από την είσοδο του βασιλιά καρνάβαλου στην Πάφο υπό βροχή - Το άρμα με το μαγεμένο δάσος - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Εντυπωσιακές εικόνες από την είσοδο του βασιλιά καρνάβαλου στην Πάφο υπό βροχή - Το άρμα με το μαγεμένο δάσος - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

  •  13.02.2026 - 11:10

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα