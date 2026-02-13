ΔΗΠΑ: Tρεις νέοι υποψήφιοι για τις Βουλευτικές Εκλογές - Αριστίνδην η Ηλιάνα Κλεάνθους

«Συνεχίζουμε με συνέπεια, σοβαρότητα και αίσθημα ευθύνης την παρουσίαση των υποψηφίων βουλευτών της Παράταξής μας, προχωρώντας σήμερα στην τέταρτη κατά σειρά ομάδα. Η σταδιακή ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων μας εντάσσεται σε μια οργανωμένη, διαφανή και μεθοδική διαδικασία, η οποία αναδεικνύει το εύρος, την ποιότητα και την πολυσυλλεκτικότητα του ψηφοδελτίου μας ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών του Μαΐου 2026», αναφέρει σε ανακοίνωση της η ΔΗΠΑ.

Όπως σημειώνει, «σήμερα παρουσιάζουμε 3 ακόμη υποψηφίους, προερχόμενους από τον χώρο της εργασίας, της επιστήμης, της εκπαίδευσης, της επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής προσφοράς. Πρόκειται για πρόσωπα που δεν προσεγγίζουν τα ζητήματα θεωρητικά, αλλά τα βιώνουν καθημερινά μέσα από την επαγγελματική και κοινωνική τους διαδρομή. Φέρνουν μαζί τους πολύτιμη εμπειρία, τεκμηριωμένη γνώση, επαγγελματική επάρκεια και ουσιαστική ευαισθησία απέναντι στις ανάγκες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πολίτες».

Την ίδια στιγμή αναφέρει πως, «ιδιαίτερη σημασία έχουν οι Αριστίνδην Υποψήφιοι, προσωπικότητες με αναγνωρισμένο έργο και δημόσια παρουσία, οι οποίες επιλέγουν να συμπορευθούν με την Παράταξή μας. Η συμμετοχή τους ενισχύει το ψηφοδέλτιο με κύρος, αξιοπιστία και τεχνογνωσία, διευρύνοντας τον δημόσιο διάλογο με νηφαλιότητα, σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Παράλληλα, τα έμπειρα και δοκιμασμένα στελέχη της Δημοκρατικής Παράταξης συνεχίζουν να δίνουν καθημερινά τον αγώνα για την προάσπιση των αρχών, των αξιών και των προγραμματικών μας θέσεων, με σταθερό προσανατολισμό στο δημόσιο συμφέρον και την εξυπηρέτηση του πολίτη.

Ηλιάνα Κλεάνθους – Χειρούργος Οδοντίατρος / Επαρχία Λεμεσού Αριστίνδην

Θάνος Χρυσάνθου – Φιλόλογος / Επαρχία Πάφου Αριστίνδην

Ευκλείδης Αμβροσιάδης – Επιχειρηματίας – Δημοτικός Σύμβουλος / Υποψήφιος Πάφου».

«Το ψηφοδέλτιό μας αποτυπώνει την κοινωνία της Κύπρου όπως πραγματικά είναι: σύνθετη, δημιουργική, απαιτητική και με υψηλές προσδοκίες. Συνδυάζει ανανέωση και εμπειρία, γνώση και πράξη, πολιτική ευθύνη και κοινωνική ευαισθησία. Δεν επενδύει σε εύκολες υποσχέσεις ούτε σε συνθήματα χωρίς περιεχόμενο. Αντιθέτως, καταθέτει συγκεκριμένες, ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες προτάσεις καθώς και ένα σαφές σχέδιο για ένα κράτος πιο αποτελεσματικό, μια οικονομία πιο ανθεκτική και μια κοινωνία πιο δίκαιη», αναφέρεται επίσης.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

ΗΛΙΑΝΑ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ / ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΡΙΣΤΙΝΔΗΝ

Η Ηλιάνα Κλεάνθους είναι κόρη του Ανθυπασπιστή Κλεάνθη Κλεάνθους, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στη Ναυτική Βάση «Ευάγγελος Φλωράκης» στο Μαρί το 2011, μια παρακαταθήκη που ενίσχυσε βαθιά μέσα της το αίσθημα καθήκοντος και κοινωνικής ευθύνης.

Είναι χειρουργός οδοντίατρος στον δημόσιο τομέα υγείας, με σταθερή επαγγελματική πορεία και ενεργή κοινωνική παρουσία. Είναι 39 ετών, παντρεμένη και μητέρα μίας κόρης.

Αποφοίτησε από την Οδοντιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και απέκτησε ουσιαστική επαγγελματική εμπειρία τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Από το 2015 υπηρετεί ως Οδοντιατρικός Λειτουργός στο δημόσιο σύστημα υγείας, ερχόμενη καθημερινά σε άμεση επαφή με τους πολίτες.

Ως επαγγελματίας υγείας στο δημόσιο σύστημα βρίσκεται σταθερά δίπλα στους πολίτες, κατανοώντας από πρώτο χέρι τις ανάγκες και τις αγωνίες της κοινωνίας. Πιστεύει σε μια πολιτική που ακούει, σέβεται και δίνει ουσιαστικές λύσεις.

Διατελεί υπεύθυνη της Σχολιοδοντιατρικής Υπηρεσίας στην επαρχία Πάφου, συμβάλλοντας ενεργά στην πρόληψη και την αγωγή υγείας των παιδιών, ενώ συμμετέχει και στην Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας των Οδοντιατρικών Υπηρεσιών.

Η Ηλιάνα Κλεάνθους ανήκει στη γενιά των ανθρώπων που δεν έμαθαν απλώς να μιλούν για την ευθύνη, έμαθαν να τη ζουν καθημερινά. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λεμεσό, σε ένα περιβάλλον που της καλλιέργησε από νωρίς την αξία της ευθύνης, της αξιοπρέπειας και της προσφοράς προς τον συνάνθρωπο

Παράλληλα, αναπτύσσει κοινωνική δράση μέσα από εθελοντικές πρωτοβουλίες, παρέχει βοήθεια σε φιλοζωικά θέματα και στον ελεύθερο της χρόνο ασχολείται δημιουργικά με την ζαχαροπλαστική.

Η επαγγελματική και προσωπική της διαδρομή, ως γιατρός, μητέρα και ενεργό μέλος της κοινωνίας, διαμόρφωσε μια βαθιά ανθρωποκεντρική προσέγγιση, βασισμένη στην ενσυναίσθηση, την αξιοπιστία και την υπευθυνότητα.

Με οδηγό την εμπειρία της από την καθημερινή επαφή με τους πολίτες, επιδιώκει να συμβάλει σε μια πολιτική που βρίσκεται κοντά στην κοινωνία, ενισχύει τη δημόσια υγεία, στηρίζει την οικογένεια και βελτιώνει ουσιαστικά την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Πιστεύει σε μια πολιτική με ευθύνη και ανθρώπινο πρόσωπο, μια πολιτική που χτίζει εμπιστοσύνη και δημιουργεί πραγματική προοπτική για το μέλλον.

ΘΑΝΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ-ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ / ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ ΑΡΙΣΤΙΝΔΗΝ

Γεννήθηκε στην Πάφο στις 15 Φεβρουαρίου 1986, με καταγωγή από τα χωριά Λάσα και Τσάδα και είναι μόνιμος κάτοικος στην Αγία Μαρινούδα. Είναι νυμφευμένος με την εκπαιδευτικό Παναγιώτα Δουκανάρη και έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, τον Θεόδωρο και τη Νεοφύτια.

Ο Θάνος Χρυσάνθου αποφοίτησε από το Λύκειο Κύκκου το 2003 με βαθμό Άριστα. Ακολούθως ολοκλήρωσε τη στρατιωτική του θητεία στις ένοπλες δυνάμεις. Φοίτησε στη σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού (ΣΕΑΠ) Κρήτης και αποστρατεύτηκε με τον βαθμό του έφεδρου Ανθυπολοχαγού, αποκομίζοντας πολύτιμες εμπειρίες ηγεσίας, ευθύνης αι ομαδικότητας.

Είναι απόφοιτος της φιλοσοφικής σχολής του πανεπιστήμιο Κύπρου του τμήματος Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας. Ως φοιτητής υπήρξε ενεργό μέλος στα φοιτητικά δρώμενα και έχει υπηρετήσει ως πρόεδρος αλλά και ως μέλος σε διάφορους ομίλους του πανεπιστημίου Κύπρου. Παράλληλα, υπήρξε εκπρόσωπος φοιτητών στο συμβούλιο του τμήματος Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας από το 2006 -2008.

Έχει αναπτύξει έντονη κοινωνική και πολιτική δράση, με συμμετοχή σε συλλόγους, σωματεία και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Από το 2017 μέχρι το 2019 διετέλεσε μέλος του κοινοτικού συμβουλίου Αγίας Μαρινούδας και από το 2025 μέχρι και σήμερα είναι Πρόεδρος των Αποδήμων του χωριού Λάσας.

Από το 2009 μέχρι και σήμερα δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον ιδιωτικό τομέα ως φιλόλογος, συμβάλλοντας στην ακαδημαϊκή πρόοδο και την προσωπική ανάπτυξη των μαθητών του.

Η απόφασή του να είναι υποψήφιος βουλευτής πηγάζει από την αγάπη του για την Πάφο και την ανάγκη για μια πολιτική που θέτει στο επίκεντρο τον Άνθρωπο, την Παιδεία και τη νέα γενιά. Με υπευθυνότητα, ήθος και συνέπεια φιλοδοξεί να εργαστεί για μια συμπεριληπτική και δίκαιη κοινωνία.

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ- ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ / ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΑΦΟΥ

Ο Ευκλείδης Αμβροσιάδης γεννήθηκε στη Γεωργία το 1970 και σπούδασε Οικονομικά στη Ρωσία, αποκτώντας ακαδημαϊκή κατάρτιση που του επέτρεψε να αναπτύξει στέρεη γνώση σε ζητήματα οικονομικής διαχείρισης και ανάπτυξης. Από το 1994 ζει και εργάζεται στην Κύπρος, όπου έχει συνδέσει την επαγγελματική και κοινωνική του πορεία με την τοπική κοινωνία.

Από το 2024 υπηρετεί ως εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος στην Πάφο με τη Δημοκρατική Παράταξη, συμμετέχοντας ενεργά στη διαμόρφωση και προώθηση πολιτικών που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών και τη βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης. Στο πλαίσιο των καθηκόντων του ως Πρόεδρος της Επιτροπής Παραλιών, διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στη διαχείριση και αναβάθμιση των παραλιακών υποδομών, στην ενίσχυση της ασφάλειας και της προσβασιμότητας, καθώς και στην προώθηση δράσεων περιβαλλοντικής προστασίας και αισθητικής αναβάθμισης του παράκτιου μετώπου.

Παράλληλα, διατηρεί επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα της εστίασης, στοιχείο που του προσδίδει άμεση γνώση των αναγκών της τοπικής αγοράς και της τουριστικής οικονομίας. Η επαγγελματική του εμπειρία, σε συνδυασμό με τη θεσμική του ιδιότητα, διαμορφώνουν ένα προφίλ ενεργού πολίτη με ουσιαστική συμβολή στην τοπική αυτοδιοίκηση και στην αναπτυξιακή προοπτική της Πάφου.