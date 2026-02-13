Σοκαριστική καταγγελία στο «Τ»: Δημοτικό Σχολείο... υπό καθεστώς τρόμου - Μαθητής επιτίθεται ξανά και ξανά στους συμμαθητές του - Σε αποχή τα παιδιά

Οι γονείς δεν κρύβουν τον προβληματισμό τους για τη σωματική ακεραιότητα των παιδιών τους, καθώς ο μαθητής φέρεται να ασκεί επανειλημμένα βία σε συμμαθητές του.

Μητέρα παιδιού που φοιτά στο συγκεκριμένο σχολείο, επικοινώνησε με το ThemaOnline, αποκαλύπτοντας σοκαριστικά περιστατικά που έχουν τεθεί υπόψη τόσο των εκπαιδευτικών όσο και της Διεύθυνσης καθώς και του αρμόδιου Υπουργείου.

Σύμφωνα με την ίδια, από τις πρώτες μέρες της σχολικής χρονιάς ο μαθητής φέρεται να επιτέθηκε σε συμμαθητές και συμμαθήτριες του, προκαλώντας χτυπήματα, κλωτσιές και μπουνιές σε κεφάλι και σώμα.

Τα περιστατικά, όπως καταγγέλλεται, δεν περιορίζονται σε ένα συγκεκριμένο σημείο ή ώρα: συνέβησαν τόσο στην αυλή κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, όσο και μέσα στην τάξη.

Ανησυχία προκαλεί επίσης η σεξουαλικά ακατάλληλη συμπεριφορά του μαθητή προς συμμαθητές και εκπαιδευτικούς, καθώς και η συνεχής χρήση σπρωξιμάτων και χτυπημάτων.

Η καθημερινή διδασκαλία της ύλης δυσχεραίνεται σοβαρά, με αποτέλεσμα δασκάλες και παιδιά να βιώνουν έντονη ψυχολογική πίεση, πονοκεφάλους, έλλειψη συγκέντρωσης, άρνηση να πάνε σχολείο και φόβο.

Σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας, από χθες το μεσημέρι οι μαθητές βρίσκονται σε αποχή από τα μαθήματά τους, μέχρι να βρεθεί οριστική λύση.

Το ThemaOnline έχει στην κατοχή του τις επιστολές των γονέων, στις οποίες καταγράφονται όλα τα περιστατικά, οι οποίες έχουν σταλεί στις αρμόδιες αρχές με αίτημα την άμεση παρέμβαση για την προστασία των παιδιών, οι οποίες δεν δημοσιεύονται για ευνόητους λόγους.