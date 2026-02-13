Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΣτο Παιδοογκολογικό η Αννίτα μετά τις καταγγελίες - «Δεν πρόκειται να ανεχτούμε πλέον αυτές τις καταστάσεις»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Παιδοογκολογικό η Αννίτα μετά τις καταγγελίες - «Δεν πρόκειται να ανεχτούμε πλέον αυτές τις καταστάσεις»

 13.02.2026 - 20:24
Στο Παιδοογκολογικό η Αννίτα μετά τις καταγγελίες - «Δεν πρόκειται να ανεχτούμε πλέον αυτές τις καταστάσεις»

Θέλουμε χρονοδιάγραμμα και να γνωρίζουμε ποιος είναι ο υπεύθυνος, είπε η Πρόεδρος της Βουλής και Πρόεδρος του ΔΗΣΥ κατά τη σημερινή επίσκεψη της στην Παιδοογκολογική Κλινική του Μακάρειου Νοσοκομείου.

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ κ. Αννίτα Δημητρίου, επισκέφθηκε σήμερα την Παιδοογκολογική Κλινική στο Μακάρειο Νοσοκομείο, μετά από πρόσκληση της Προέδρου του Παγκύπριου Συνδέσμου Γονέων και Φίλων Παιδοογκολογικής Κλινικής κ. Λουίζας Στεφανίδου.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Τι συμβαίνει στο Παιδοογκολογικό; Διαρροές νερού, έντονος θόρυβος- Οι εξηγήσεις του ΟΚΥπΥ

Η κ. Δημητρίου σημείωσε πως δεν πρόκειται πλέον αυτές οι καταστάσεις να γίνουν ανεκτές και πως οι υπεύθυνοι θα πρέπει να κάνουν ό,τι επιβάλλεται ώστε αφενός τα έργα να συνεχιστούν και αφετέρου να περιοριστεί ο θόρυβος και η σκόνη που ταλαιπωρούν τους μικρούς ασθενείς και τους γονείς τους.

«Δεν λέμε σε καμία περίπτωση να σταματήσουν τα έργα. Λέμε όμως, ότι πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, να υπάρχει συντονισμός και να χρησιμοποιηθούν όλα τα απαραίτητα εργαλεία περιορισμού του θορύβου και της σκόνης» υπέδειξε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ χαρακτηρίζοντας πλήρως δικαιολογημένες τις αντιδράσεις και διαμαρτυρίες των παιδιών και των οικογενειών τους.

«Ο ένας αρμόδιος φαίνεται να πετάει την μπάλα στον άλλο», σημείωσε καλώντας τους έστω και τώρα να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να ενημερώσουν για ό,τι χρειάζεται να γίνει, προκειμένου να υπάρξει ο επιβαλλόμενος σεβασμός στα παιδιά μας και στον κάθε πολίτη.

«Θέλουμε να γνωρίζουμε το χρονοδιάγραμμα αποπεράτωσης των έργων, καθώς ήδη υπάρχει καθυστέρηση, και θα είμαστε εδώ για να διασφαλίσουμε ότι κανένα παιδί δεν θα ταλαιπωρείται» πρόσθεσε.

Από την πλευρά της η κ. Λουίζα Στεφανίδου, αφού ευχαρίστησε την Πρόεδρο της Βουλής και του ΔΗΣΥ μίλησε για την ανησυχία, την αγωνία και την ψυχική εξουθένωση των γονιών για όλα αυτά που συμβαίνουν και εξέφρασε την ελπίδα ότι σύντομα θα βρεθεί μια λύση και θα εφαρμοστούν όσα εξήγγειλε ο ΟΚΥΠΥ, ώστε να διευκολυνθεί η ζωή των παιδιών και των οικογενειών τους.

Την κ. Δημητρίου συνόδευσε στην Παιδοογκολογική Κλινική η Αντιπρόεδρος και Βουλεύτρια του ΔΗΣΥ και μέλος της Επιτροπής Υγείας κ. Σάβια Ορφανίδου.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοκαριστική καταγγελία στο «Τ»: Δημοτικό Σχολείο... υπό καθεστώς τρόμου - Μαθητής επιτίθεται ξανά και ξανά στους συμμαθητές του - Σε αποχή τα παιδιά
Έρχονται εξελίξεις με την υπόθεση Annie Alexui: Το πήρε απόφαση και καταθέτει - «Θα κινηθώ με μεγάλη προσοχή»
Αποχώρησε έξαλλη από podcast η Τζιώρτζια Παναγή – «Με προσβάλλεις, απολογούμαι, φεύγω» – Video
Έφυγε από τη ζωή η Κυριακή Κωνσταντίνου - Πότε θα γίνει η κηδεία - Δείτε φωτογραφία
Προσοχή καταναλωτές: Εντοπίστηκε αυτό το επικίνδυνο φρούτο στις ευρωπαϊκές αγορές - Τι περιέχει
Πέραν των 120 νέων προαγωγών στην Αστυνομία - Ποια μέλη αφορούν

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

VIDEO: «Εξωπραγματικό» φαινόμενο - Κυπριακό χωριό «χάθηκε» στην ομίχλη - Συγκλονίζουν οι εικόνες

 13.02.2026 - 20:15
Επόμενο άρθρο

Σου αρέσει το κρέας; Εδώ μπορείς να φας τα καλύτερα σουβλάκια της Λεμεσού

 13.02.2026 - 20:50
Έρχονται εξελίξεις με την υπόθεση Annie Alexui: Το πήρε απόφαση και καταθέτει - «Θα κινηθώ με μεγάλη προσοχή»

Έρχονται εξελίξεις με την υπόθεση Annie Alexui: Το πήρε απόφαση και καταθέτει - «Θα κινηθώ με μεγάλη προσοχή»

Σημαντικές εξελίξεις αναμένονται στην υπόθεση των καταγγελιών της Ιωάννα Φωτίου, καθώς η ίδια δηλώνει αποφασισμένη να δώσει κατάθεση στις Aρχές. Παρά την απόφασή της, ξεκαθαρίζει ότι θα κινηθεί με μεγάλη επιφύλαξη σχετικά με τα όσα θα αποκαλύψει.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Έρχονται εξελίξεις με την υπόθεση Annie Alexui: Το πήρε απόφαση και καταθέτει - «Θα κινηθώ με μεγάλη προσοχή»

Έρχονται εξελίξεις με την υπόθεση Annie Alexui: Το πήρε απόφαση και καταθέτει - «Θα κινηθώ με μεγάλη προσοχή»

  •  13.02.2026 - 18:56
Σοκαριστική καταγγελία στο «Τ»: Δημοτικό Σχολείο... υπό καθεστώς τρόμου - Μαθητής επιτίθεται ξανά και ξανά στους συμμαθητές του - Σε αποχή τα παιδιά

Σοκαριστική καταγγελία στο «Τ»: Δημοτικό Σχολείο... υπό καθεστώς τρόμου - Μαθητής επιτίθεται ξανά και ξανά στους συμμαθητές του - Σε αποχή τα παιδιά

  •  13.02.2026 - 18:13
Πέραν των 120 νέων προαγωγών στην Αστυνομία - Ποια μέλη αφορούν

Πέραν των 120 νέων προαγωγών στην Αστυνομία - Ποια μέλη αφορούν

  •  13.02.2026 - 16:39
Στο Παιδοογκολογικό η Αννίτα μετά τις καταγγελίες - «Δεν πρόκειται να ανεχτούμε πλέον αυτές τις καταστάσεις»

Στο Παιδοογκολογικό η Αννίτα μετά τις καταγγελίες - «Δεν πρόκειται να ανεχτούμε πλέον αυτές τις καταστάσεις»

  •  13.02.2026 - 20:24
ΥΠΟΙΚ: Απασχολούν οι τοκισμοί στα δάνεια εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων

ΥΠΟΙΚ: Απασχολούν οι τοκισμοί στα δάνεια εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων

  •  13.02.2026 - 18:11
4 πρόσφατες ειδήσεις που δείχνουν ότι ζούμε στο απόλυτο clusterfuck

4 πρόσφατες ειδήσεις που δείχνουν ότι ζούμε στο απόλυτο clusterfuck

  •  13.02.2026 - 20:09
Στο κελί 27χρονος για απάτη - «Τσέπωσε» 10 χιλιάδες ευρώ από εταιρεία με ένα email

Στο κελί 27χρονος για απάτη - «Τσέπωσε» 10 χιλιάδες ευρώ από εταιρεία με ένα email

  •  13.02.2026 - 16:09
Κομισιόν: Παρέδωσε 500.000 δόσεις εμβολίων κατά του αφθώδους πυρετού στην Κύπρο

Κομισιόν: Παρέδωσε 500.000 δόσεις εμβολίων κατά του αφθώδους πυρετού στην Κύπρο

  •  13.02.2026 - 19:48

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα