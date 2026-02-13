VIDEO: «Ζουν μέσα στον τρόμο» οι θηροφύλακες - Δέχονται απειλές και εκβιασμούς - Σοκάρουν οι μαρτυρίες

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του καναλιού Alpha, όπως αναφέρουν μέλη της Υπηρεσίας Θήρας, οι επιθέσεις κατά θηροφυλάκων δεν είναι φαινόμενο των τελευταίων ετών, αλλά έχουν βαθιές ρίζες στον χρόνο, με στόχο την προστασία των λαθροκυνηγών και τον έλεγχο δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ από το παράνομο κυνήγι αντελοπουλιών, λαγών και αγρινών.

Η πρόσφατη πυρπόληση υπηρεσιακών οχημάτων στην Ευρυχού αναδεικνύει την επικίνδυνη κατάσταση που βιώνουν οι θηροφύλακες. Όπως καταγγέλλουν, οι απειλές εκτείνονται πέρα από τους ίδιους, πλήττοντας μέλη των οικογενειών τους και τις περιουσίες τους. Κάθε περιπολία και επιχείρηση τους θέτει σε άμεσο κίνδυνο, με δράστες που ανήκουν σε οργανωμένες εγκληματικές φατρίες.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο εμπρησμός προσωπικού οχήματος θηροφύλακα πριν από δύο εβδομάδες ακολούθησε δίωξη λαθροθήρων. Σχετικά με τον πρόσφατο εμπρησμό, οι θηροφύλακες αναρωτιούνται πώς οι δράστες γνώριζαν ότι τα υπηρεσιακά οχήματα δεν θα χρησιμοποιούνταν. Φαίνεται ότι κακοποιοί διαθέτουν εσωτερικές πληροφορίες για τις περιπολίες και τις επιχειρήσεις. Παρά την εφαρμογή ακανόνιστου ωραρίου για αυξημένη απροβλεψιμότητα στους ελέγχους, πολλές φορές οι παραβάτες γνωρίζουν εκ των προτέρων πού και πότε θα γίνουν οι επιχειρήσεις.

Αρκετά μέλη της Υπηρεσίας Θήρας έχουν πέσει θύματα εκβιασμών, εμπρησμών και άλλων κακόβουλων ενεργειών από λαθροθήρες και εγκληματικά στοιχεία, ενέργειες που καταδικάζονται από την κοινωνία. Παρά τις εκκλήσεις για κατάθεση στοιχείων και τις επίσημες ανακοινώσεις, μέχρι στιγμής δεν έχει σημειωθεί ουσιαστική δράση. Οι υπεύθυνοι περιορίζονται σε γενικότητες, πλήττοντας τη δημόσια εικόνα των θηροφυλάκων.

