Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαVIDEO: «Ζουν μέσα στον τρόμο» οι θηροφύλακες - Δέχονται απειλές και εκβιασμούς - Σοκάρουν οι μαρτυρίες
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

VIDEO: «Ζουν μέσα στον τρόμο» οι θηροφύλακες - Δέχονται απειλές και εκβιασμούς - Σοκάρουν οι μαρτυρίες

 13.02.2026 - 21:29
VIDEO: «Ζουν μέσα στον τρόμο» οι θηροφύλακες - Δέχονται απειλές και εκβιασμούς - Σοκάρουν οι μαρτυρίες

Σοβαρές απειλές και εκβιασμοί πλήττουν τους θηροφύλακες, που βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι με τον υπόκοσμο και τη λαθροθηρία.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του καναλιού Alpha, όπως αναφέρουν μέλη της Υπηρεσίας Θήρας, οι επιθέσεις κατά θηροφυλάκων δεν είναι φαινόμενο των τελευταίων ετών, αλλά έχουν βαθιές ρίζες στον χρόνο, με στόχο την προστασία των λαθροκυνηγών και τον έλεγχο δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ από το παράνομο κυνήγι αντελοπουλιών, λαγών και αγρινών.

Η πρόσφατη πυρπόληση υπηρεσιακών οχημάτων στην Ευρυχού αναδεικνύει την επικίνδυνη κατάσταση που βιώνουν οι θηροφύλακες. Όπως καταγγέλλουν, οι απειλές εκτείνονται πέρα από τους ίδιους, πλήττοντας μέλη των οικογενειών τους και τις περιουσίες τους. Κάθε περιπολία και επιχείρηση τους θέτει σε άμεσο κίνδυνο, με δράστες που ανήκουν σε οργανωμένες εγκληματικές φατρίες.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο εμπρησμός προσωπικού οχήματος θηροφύλακα πριν από δύο εβδομάδες ακολούθησε δίωξη λαθροθήρων. Σχετικά με τον πρόσφατο εμπρησμό, οι θηροφύλακες αναρωτιούνται πώς οι δράστες γνώριζαν ότι τα υπηρεσιακά οχήματα δεν θα χρησιμοποιούνταν. Φαίνεται ότι κακοποιοί διαθέτουν εσωτερικές πληροφορίες για τις περιπολίες και τις επιχειρήσεις. Παρά την εφαρμογή ακανόνιστου ωραρίου για αυξημένη απροβλεψιμότητα στους ελέγχους, πολλές φορές οι παραβάτες γνωρίζουν εκ των προτέρων πού και πότε θα γίνουν οι επιχειρήσεις.

Αρκετά μέλη της Υπηρεσίας Θήρας έχουν πέσει θύματα εκβιασμών, εμπρησμών και άλλων κακόβουλων ενεργειών από λαθροθήρες και εγκληματικά στοιχεία, ενέργειες που καταδικάζονται από την κοινωνία. Παρά τις εκκλήσεις για κατάθεση στοιχείων και τις επίσημες ανακοινώσεις, μέχρι στιγμής δεν έχει σημειωθεί ουσιαστική δράση. Οι υπεύθυνοι περιορίζονται σε γενικότητες, πλήττοντας τη δημόσια εικόνα των θηροφυλάκων.

Δείτε το απόσπασμα:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοκαριστική καταγγελία στο «Τ»: Δημοτικό Σχολείο... υπό καθεστώς τρόμου - Μαθητής επιτίθεται ξανά και ξανά στους συμμαθητές του - Σε αποχή τα παιδιά
Έρχονται εξελίξεις με την υπόθεση Annie Alexui: Το πήρε απόφαση και καταθέτει - «Θα κινηθώ με μεγάλη προσοχή»
Αποχώρησε έξαλλη από podcast η Τζιώρτζια Παναγή – «Με προσβάλλεις, απολογούμαι, φεύγω» – Video
Έφυγε από τη ζωή η Κυριακή Κωνσταντίνου - Πότε θα γίνει η κηδεία - Δείτε φωτογραφία
Προσοχή καταναλωτές: Εντοπίστηκε αυτό το επικίνδυνο φρούτο στις ευρωπαϊκές αγορές - Τι περιέχει
Πέραν των 120 νέων προαγωγών στην Αστυνομία - Ποια μέλη αφορούν

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Χειροπέδες σε 28χρονο - Καταζητείτο για υπόθεση εμπορίου κοκαΐνης και ecstasy

 13.02.2026 - 21:04
Επόμενο άρθρο

Γνωστή αεροπορική εταιρεία σε ταξιδεύει σε 12 αγαπημένους προορισμούς, με τιμές από... €14.99

 13.02.2026 - 21:55
Έρχονται εξελίξεις με την υπόθεση Annie Alexui: Το πήρε απόφαση και καταθέτει - «Θα κινηθώ με μεγάλη προσοχή»

Έρχονται εξελίξεις με την υπόθεση Annie Alexui: Το πήρε απόφαση και καταθέτει - «Θα κινηθώ με μεγάλη προσοχή»

Σημαντικές εξελίξεις αναμένονται στην υπόθεση των καταγγελιών της Ιωάννα Φωτίου, καθώς η ίδια δηλώνει αποφασισμένη να δώσει κατάθεση στις Aρχές. Παρά την απόφασή της, ξεκαθαρίζει ότι θα κινηθεί με μεγάλη επιφύλαξη σχετικά με τα όσα θα αποκαλύψει.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Έρχονται εξελίξεις με την υπόθεση Annie Alexui: Το πήρε απόφαση και καταθέτει - «Θα κινηθώ με μεγάλη προσοχή»

Έρχονται εξελίξεις με την υπόθεση Annie Alexui: Το πήρε απόφαση και καταθέτει - «Θα κινηθώ με μεγάλη προσοχή»

  •  13.02.2026 - 18:56
Σοκαριστική καταγγελία στο «Τ»: Δημοτικό Σχολείο... υπό καθεστώς τρόμου - Μαθητής επιτίθεται ξανά και ξανά στους συμμαθητές του - Σε αποχή τα παιδιά

Σοκαριστική καταγγελία στο «Τ»: Δημοτικό Σχολείο... υπό καθεστώς τρόμου - Μαθητής επιτίθεται ξανά και ξανά στους συμμαθητές του - Σε αποχή τα παιδιά

  •  13.02.2026 - 18:13
Στο Παιδοογκολογικό η Αννίτα μετά τις καταγγελίες - «Δεν πρόκειται να ανεχτούμε πλέον αυτές τις καταστάσεις»

Στο Παιδοογκολογικό η Αννίτα μετά τις καταγγελίες - «Δεν πρόκειται να ανεχτούμε πλέον αυτές τις καταστάσεις»

  •  13.02.2026 - 20:24
VIDEO: «Ζουν μέσα στον τρόμο» οι θηροφύλακες - Δέχονται απειλές και εκβιασμούς - Σοκάρουν οι μαρτυρίες

VIDEO: «Ζουν μέσα στον τρόμο» οι θηροφύλακες - Δέχονται απειλές και εκβιασμούς - Σοκάρουν οι μαρτυρίες

  •  13.02.2026 - 21:29
Χειροπέδες σε 28χρονο - Καταζητείτο για υπόθεση εμπορίου κοκαΐνης και ecstasy

Χειροπέδες σε 28χρονο - Καταζητείτο για υπόθεση εμπορίου κοκαΐνης και ecstasy

  •  13.02.2026 - 21:04
4 πρόσφατες ειδήσεις που δείχνουν ότι ζούμε στο απόλυτο clusterfuck

4 πρόσφατες ειδήσεις που δείχνουν ότι ζούμε στο απόλυτο clusterfuck

  •  13.02.2026 - 20:09
Πέραν των 120 νέων προαγωγών στην Αστυνομία - Ποια μέλη αφορούν

Πέραν των 120 νέων προαγωγών στην Αστυνομία - Ποια μέλη αφορούν

  •  13.02.2026 - 16:39
VIDEO - Eurovision 2026: Η Antigoni άναψε φωτιές με το «JALLA» στον ελληνικό B’ Ημιτελικό

VIDEO - Eurovision 2026: Η Antigoni άναψε φωτιές με το «JALLA» στον ελληνικό B’ Ημιτελικό

  •  13.02.2026 - 23:05

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα