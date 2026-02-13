Themasports lifenewscy
VIDEO - Eurovision 2026: Η Antigoni άναψε φωτιές με το «JALLA» στον ελληνικό B' Ημιτελικό
LIFESTYLE

VIDEO - Eurovision 2026: Η Antigoni άναψε φωτιές με το «JALLA» στον ελληνικό B’ Ημιτελικό

 13.02.2026 - 23:05
VIDEO - Eurovision 2026: Η Antigoni άναψε φωτιές με το «JALLA» στον ελληνικό B' Ημιτελικό

 13.02.2026 - 23:05

Η Antigoni, καλεσμένη στον B’ Ημιτελικό του «Sing for Greece 2026», ανέβηκε στη σκηνή για να παρουσιάσει ζωντανά το τραγούδι της “Jalla”, με το οποίο θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision 2026.

H εμφάνισή της κέρδισε την προσοχή του κοινού, με έντονα ethnic vibes και δυναμική σκηνική παρουσία που γέμισαν τον χώρο. Η τραγουδίστρια συνδύασε παραδοσιακά στοιχεία με σύγχρονη pop αισθητική, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γεμάτη ενέργεια.

Δείτε την εμφάνισή της στο “Sing for Greece”

 

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by wiwibloggs (@wiwibloggs)

Το τραγούδι “Jalla” παρουσιάστηκε πριν λίγες ημέρες στους απανταχού Eurofans, παγκοσμίως, μαζί με το βίντεο κλιπ του, μέσω του Youtube, και κατάφερε να ενθουσιάσει το κοινό μέσα σε λίγες ώρες.

Εκπρόσωπος της κυπριακής συμμετοχής και ερμηνεύτρια του “Jalla” είναι η Antigoni Baxton, η οποία υπογράφει το τραγούδι μαζί με τους Connor Mullally Knight, Trey Qua, Claydee Lupa και Paris Kalpos.

Η Κύπρος εμφανίζεται στο δεύτερο μισό του Β’ Ημιτελικού της Eurovision 2026 στις 14 Μαΐου.

ΠΗΓΗ: News247.gr

 

Σημαντικές εξελίξεις αναμένονται στην υπόθεση των καταγγελιών της Ιωάννα Φωτίου, καθώς η ίδια δηλώνει αποφασισμένη να δώσει κατάθεση στις Aρχές. Παρά την απόφασή της, ξεκαθαρίζει ότι θα κινηθεί με μεγάλη επιφύλαξη σχετικά με τα όσα θα αποκαλύψει.

VIDEO - Eurovision 2026: Η Antigoni άναψε φωτιές με το «JALLA» στον ελληνικό B’ Ημιτελικό

VIDEO - Eurovision 2026: Η Antigoni άναψε φωτιές με το «JALLA» στον ελληνικό B’ Ημιτελικό

  •  13.02.2026 - 23:05

