VIDEO - Eurovision 2026: Η Antigoni άναψε φωτιές με το «JALLA» στον ελληνικό B’ Ημιτελικό

H εμφάνισή της κέρδισε την προσοχή του κοινού, με έντονα ethnic vibes και δυναμική σκηνική παρουσία που γέμισαν τον χώρο. Η τραγουδίστρια συνδύασε παραδοσιακά στοιχεία με σύγχρονη pop αισθητική, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γεμάτη ενέργεια.

Δείτε την εμφάνισή της στο “Sing for Greece”

Το τραγούδι “Jalla” παρουσιάστηκε πριν λίγες ημέρες στους απανταχού Eurofans, παγκοσμίως, μαζί με το βίντεο κλιπ του, μέσω του Youtube, και κατάφερε να ενθουσιάσει το κοινό μέσα σε λίγες ώρες.

Εκπρόσωπος της κυπριακής συμμετοχής και ερμηνεύτρια του “Jalla” είναι η Antigoni Baxton, η οποία υπογράφει το τραγούδι μαζί με τους Connor Mullally Knight, Trey Qua, Claydee Lupa και Paris Kalpos.

Η Κύπρος εμφανίζεται στο δεύτερο μισό του Β’ Ημιτελικού της Eurovision 2026 στις 14 Μαΐου.

ΠΗΓΗ: News247.gr