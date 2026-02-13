VIDEO - Eurovision 2026: Η Antigoni άναψε φωτιές με το «JALLA» στον ελληνικό B’ Ημιτελικό
13.02.2026 - 23:05
Η Antigoni, καλεσμένη στον B’ Ημιτελικό του «Sing for Greece 2026», ανέβηκε στη σκηνή για να παρουσιάσει ζωντανά το τραγούδι της “Jalla”, με το οποίο θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision 2026.
H εμφάνισή της κέρδισε την προσοχή του κοινού, με έντονα ethnic vibes και δυναμική σκηνική παρουσία που γέμισαν τον χώρο. Η τραγουδίστρια συνδύασε παραδοσιακά στοιχεία με σύγχρονη pop αισθητική, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γεμάτη ενέργεια.
