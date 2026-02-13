Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΙντζίρλι: Συναντήθηκε με την ηγεσία του ΔΗΣΥ - «Ανάγκη διατήρησης συγκλίσεων που επιτεύχθηκαν στο Κραν Μοντανά»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ιντζίρλι: Συναντήθηκε με την ηγεσία του ΔΗΣΥ - «Ανάγκη διατήρησης συγκλίσεων που επιτεύχθηκαν στο Κραν Μοντανά»

 13.02.2026 - 23:19
Ιντζίρλι: Συναντήθηκε με την ηγεσία του ΔΗΣΥ - «Ανάγκη διατήρησης συγκλίσεων που επιτεύχθηκαν στο Κραν Μοντανά»

Την ανάγκη διατήρησης των συγκλίσεων που επιτεύχθηκαν στο Κραν Μοντανά, επεσήμανε η ηγέτης του Σιλά Ουσάρ Ιντζίρλι του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (ΡΤΚ) σε συνάντηση με την ηγεσία του ΔΗΣΥ στα γραφεία του κόμματος στην Πινδάρου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΡΤΚ, τα δύο κόμματα συμφωνούν στην υπέρβαση του συνεχιζόμενου αδιεξόδου στη διαδικασία λύσης του Κυπριακού και στην επίτευξη μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδιακής λύσης, βασισμένης στην πολιτική ισότητα, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Σημειώθηκε, προστίθεται, ότι η διαδικασία θα πρέπει να έχει προσανατολισμό στο αποτέλεσμα και να κινηθεί με αίσθημα κατεπείγοντος πριν από την έναρξη επίσημων συνομιλιών.

«Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι το παρόν στάτους κβο δεν είναι βιώσιμο», αναφέρεται και προστίθεται ότι η κα Ιντζίρλι αναφέρθηκε στην πολιτική βούληση της τουρκοκυπριακής κοινότητας για λύση, σημειώνοντας ότι η στήριξη προς τον Έρχιουρμαν αποτελεί ένδειξη αυτής της πρόθεσης. Παράλληλα, εκφράστηκε στήριξη στο έργο της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, ενώ επισημάνθηκε η σημασία της πρόσφατης συνάντησης του Έρχιουρμαν με τον Αντόνιο Γκουτέρες στη Νέα Υόρκη.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε -σύμφωνα με την ανακοίνωση- στον καθοριστικό ρόλο των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ), τα οποία κρίνονται απαραίτητα για τη δημιουργία κατάλληλου κλίματος και την προσέγγιση των δύο κοινοτήτων. Καταλήγοντας, αναφέρεται, τα δύο κόμματα υπογράμμισαν την απόφασή τους να συνεχίσουν τις κοινές προσπάθειες για την επίτευξη μιας διαρκούς και δίκαιης ειρήνης στο νησί.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοκαριστική καταγγελία στο «Τ»: Δημοτικό Σχολείο... υπό καθεστώς τρόμου - Μαθητής επιτίθεται ξανά και ξανά στους συμμαθητές του - Σε αποχή τα παιδιά
Έρχονται εξελίξεις με την υπόθεση Annie Alexui: Το πήρε απόφαση και καταθέτει - «Θα κινηθώ με μεγάλη προσοχή»
Αποχώρησε έξαλλη από podcast η Τζιώρτζια Παναγή – «Με προσβάλλεις, απολογούμαι, φεύγω» – Video
Έφυγε από τη ζωή η Κυριακή Κωνσταντίνου - Πότε θα γίνει η κηδεία - Δείτε φωτογραφία
Προσοχή καταναλωτές: Εντοπίστηκε αυτό το επικίνδυνο φρούτο στις ευρωπαϊκές αγορές - Τι περιέχει
Πέραν των 120 νέων προαγωγών στην Αστυνομία - Ποια μέλη αφορούν

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

VIDEO - Eurovision 2026: Η Antigoni άναψε φωτιές με το «JALLA» στον ελληνικό B’ Ημιτελικό

 13.02.2026 - 23:05
Έρχονται εξελίξεις με την υπόθεση Annie Alexui: Το πήρε απόφαση και καταθέτει - «Θα κινηθώ με μεγάλη προσοχή»

Έρχονται εξελίξεις με την υπόθεση Annie Alexui: Το πήρε απόφαση και καταθέτει - «Θα κινηθώ με μεγάλη προσοχή»

Σημαντικές εξελίξεις αναμένονται στην υπόθεση των καταγγελιών της Ιωάννα Φωτίου, καθώς η ίδια δηλώνει αποφασισμένη να δώσει κατάθεση στις Aρχές. Παρά την απόφασή της, ξεκαθαρίζει ότι θα κινηθεί με μεγάλη επιφύλαξη σχετικά με τα όσα θα αποκαλύψει.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Έρχονται εξελίξεις με την υπόθεση Annie Alexui: Το πήρε απόφαση και καταθέτει - «Θα κινηθώ με μεγάλη προσοχή»

Έρχονται εξελίξεις με την υπόθεση Annie Alexui: Το πήρε απόφαση και καταθέτει - «Θα κινηθώ με μεγάλη προσοχή»

  •  13.02.2026 - 18:56
Σοκαριστική καταγγελία στο «Τ»: Δημοτικό Σχολείο... υπό καθεστώς τρόμου - Μαθητής επιτίθεται ξανά και ξανά στους συμμαθητές του - Σε αποχή τα παιδιά

Σοκαριστική καταγγελία στο «Τ»: Δημοτικό Σχολείο... υπό καθεστώς τρόμου - Μαθητής επιτίθεται ξανά και ξανά στους συμμαθητές του - Σε αποχή τα παιδιά

  •  13.02.2026 - 18:13
Στο Παιδοογκολογικό η Αννίτα μετά τις καταγγελίες - «Δεν πρόκειται να ανεχτούμε πλέον αυτές τις καταστάσεις»

Στο Παιδοογκολογικό η Αννίτα μετά τις καταγγελίες - «Δεν πρόκειται να ανεχτούμε πλέον αυτές τις καταστάσεις»

  •  13.02.2026 - 20:24
VIDEO: «Ζουν μέσα στον τρόμο» οι θηροφύλακες - Δέχονται απειλές και εκβιασμούς - Σοκάρουν οι μαρτυρίες

VIDEO: «Ζουν μέσα στον τρόμο» οι θηροφύλακες - Δέχονται απειλές και εκβιασμούς - Σοκάρουν οι μαρτυρίες

  •  13.02.2026 - 21:29
Χειροπέδες σε 28χρονο - Καταζητείτο για υπόθεση εμπορίου κοκαΐνης και ecstasy

Χειροπέδες σε 28χρονο - Καταζητείτο για υπόθεση εμπορίου κοκαΐνης και ecstasy

  •  13.02.2026 - 21:04
4 πρόσφατες ειδήσεις που δείχνουν ότι ζούμε στο απόλυτο clusterfuck

4 πρόσφατες ειδήσεις που δείχνουν ότι ζούμε στο απόλυτο clusterfuck

  •  13.02.2026 - 20:09
Πέραν των 120 νέων προαγωγών στην Αστυνομία - Ποια μέλη αφορούν

Πέραν των 120 νέων προαγωγών στην Αστυνομία - Ποια μέλη αφορούν

  •  13.02.2026 - 16:39
VIDEO - Eurovision 2026: Η Antigoni άναψε φωτιές με το «JALLA» στον ελληνικό B’ Ημιτελικό

VIDEO - Eurovision 2026: Η Antigoni άναψε φωτιές με το «JALLA» στον ελληνικό B’ Ημιτελικό

  •  13.02.2026 - 23:05

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα