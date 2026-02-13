Ιντζίρλι: Συναντήθηκε με την ηγεσία του ΔΗΣΥ - «Ανάγκη διατήρησης συγκλίσεων που επιτεύχθηκαν στο Κραν Μοντανά»

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΡΤΚ, τα δύο κόμματα συμφωνούν στην υπέρβαση του συνεχιζόμενου αδιεξόδου στη διαδικασία λύσης του Κυπριακού και στην επίτευξη μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδιακής λύσης, βασισμένης στην πολιτική ισότητα, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Σημειώθηκε, προστίθεται, ότι η διαδικασία θα πρέπει να έχει προσανατολισμό στο αποτέλεσμα και να κινηθεί με αίσθημα κατεπείγοντος πριν από την έναρξη επίσημων συνομιλιών.

«Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι το παρόν στάτους κβο δεν είναι βιώσιμο», αναφέρεται και προστίθεται ότι η κα Ιντζίρλι αναφέρθηκε στην πολιτική βούληση της τουρκοκυπριακής κοινότητας για λύση, σημειώνοντας ότι η στήριξη προς τον Έρχιουρμαν αποτελεί ένδειξη αυτής της πρόθεσης. Παράλληλα, εκφράστηκε στήριξη στο έργο της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, ενώ επισημάνθηκε η σημασία της πρόσφατης συνάντησης του Έρχιουρμαν με τον Αντόνιο Γκουτέρες στη Νέα Υόρκη.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε -σύμφωνα με την ανακοίνωση- στον καθοριστικό ρόλο των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ), τα οποία κρίνονται απαραίτητα για τη δημιουργία κατάλληλου κλίματος και την προσέγγιση των δύο κοινοτήτων. Καταλήγοντας, αναφέρεται, τα δύο κόμματα υπογράμμισαν την απόφασή τους να συνεχίσουν τις κοινές προσπάθειες για την επίτευξη μιας διαρκούς και δίκαιης ειρήνης στο νησί.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ