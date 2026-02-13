Themasports lifenewscy
Συνεχίζει το μουντό σκηνικό: Πότε και σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές, καταιγίδες, χαλάζι και χιόνια
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συνεχίζει το μουντό σκηνικό: Πότε και σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές, καταιγίδες, χαλάζι και χιόνια

 13.02.2026 - 22:45
Συνεχίζει το μουντό σκηνικό: Πότε και σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές, καταιγίδες, χαλάζι και χιόνια

Χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας. Στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται σκόνη, η οποία θα υποχωρήσει μέχρι το βράδυ, ωστόσο από τη Δευτέρα αναμένεται να επανεμφανιστεί.

Απόψε, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους ενδέχεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο, ενώ σε καταιγίδα είναι πιθανό να πέσει και χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν στο εσωτερικό και τα ορεινά νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί 4 με 5 μποφόρ, αλλά στα παράλια πολύ ισχυροί και παροδικά μέχρι σφοδροί, 6 με 7 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι πολύ κυματώδης και σταδιακά στα δυτικά μέχρι τρικυμιώδης. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 10 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός θα είναι αρχικά μερικώς συννεφιασμένος και αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού, αλλά σύντομα τα φαινόμενα θα εξασθενίσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως δυτικοί μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι κυματώδης μέχρι πολύ κυματώδης, για να καταστεί αργότερα κυματώδης και τοπικά ταραγμένη μέχρι κυματώδης. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά κυρίως νοτιοδυτικοί ως νοτιοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, για να καταστούν αργότερα κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι αρχικά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και τοπικά ταραγμένη, για να καταστεί αργότερα λίγο ταραγμένη και τοπικά μέχρι ταραγμένη.

Την Κυριακή, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Τη Δευτέρα, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, ενώ την Τρίτη αναμένονται μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού.

H θερμοκρασία μέχρι την Κυριακή δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, ενώ τη Δευτέρα θα σημειώσει μικρή άνοδο για να παραμείνει πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Την Τρίτη, δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

 

Έρχονται εξελίξεις με την υπόθεση Annie Alexui: Το πήρε απόφαση και καταθέτει - «Θα κινηθώ με μεγάλη προσοχή»

Έρχονται εξελίξεις με την υπόθεση Annie Alexui: Το πήρε απόφαση και καταθέτει - «Θα κινηθώ με μεγάλη προσοχή»

Σημαντικές εξελίξεις αναμένονται στην υπόθεση των καταγγελιών της Ιωάννα Φωτίου, καθώς η ίδια δηλώνει αποφασισμένη να δώσει κατάθεση στις Aρχές. Παρά την απόφασή της, ξεκαθαρίζει ότι θα κινηθεί με μεγάλη επιφύλαξη σχετικά με τα όσα θα αποκαλύψει.

