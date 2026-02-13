Σου αρέσει το κρέας; Εδώ μπορείς να φας τα καλύτερα σουβλάκια της Λεμεσού

Τα σουβλάκια

Σε γνωστό σημείο στο κέντρο της Λεμεσού, εκεί όπου μέχρι πρόσφατα στεγαζόταν το Bistrot 55 – Street Edition (Ελευθερίας 71), άνοιξε τις πόρτες του το νέο εγχείρημα της ομάδας του Bistrot 55 Restaurant με ξεκάθαρο προσανατολισμό στην παράδοση: Τα Σουβλάκια. Ένα μαγαζί αφιερωμένο στο σωστό, αυθεντικό σουβλάκι, όπως το θυμόμαστε — καλοψημένο, με ποιότητα και χωρίς εκπτώσεις. Η ομάδα πίσω από το project επιχειρεί να επαναφέρει στο προσκήνιο ένα φαγητό που άλλοτε αποτελούσε σταθερή εβδομαδιαία συνήθεια, αλλά τα τελευταία χρόνια συχνά έμοιαζε περισσότερο με στοίχημα. Την επιμέλεια του μενού υπογράφει ο βραβευμένος Chef της Χρονιάς 2024 στα Cyprus Eating Awards, Jack Γιαννακού, με φιλοσοφία απλή και ξεκάθαρη: τίμιο, παραδοσιακό σουβλάκι από άριστης ποιότητας κυπριακό κρέας, σε συνεργασία με κρεοπωλείο που εκτρέφει τα δικά του ζώα. Στο κοτόπουλο υπάρχει επιλογή ανάμεσα σε μπούτι ή φιλέτο, ενώ το μενού συμπληρώνεται με φρέσκες τηγανητές πατάτες, ταλατούρι, σπιτικό ταχίνι και πίκλα. Το μαγαζί λειτουργεί με λίγες θέσεις στη μπάρα για dine in, αλλά και με take away και delivery μέσω Foody και Wolt.

(77 77 27 00) Ελευθερίας 71, 3042, Λεμεσός.

Ωραίος Τρελός

Στο κέντρο της πόλης, σε έναν όμορφο χώρο -με πολύχρωμες καρέκλες και καρό τραπεζομάντιλα στα τραπέζια- θα απολαύσεις απίθανα σουβλάκια, σε χορταστική μερίδα και σε λογικότατες τιμές.

(25331803) Καλλικράτη 14.

Charcoal Grill

Απλός χώρος, με όλα τα είδη σχάρας, φτιαγμένα με κρέας πάντα φρέσκο από το δικό τους κρεοπωλείο. Πέρα από σουβλάκια, εδώ θα βρεις και καλοφτιαγμένα μεζεδάκια, εποχιακά και μη. Μπορείς να παραγγείλεις για take away ή να τα απολαύσεις στο χώρο του.

(25589397) Γλαύκος House 4Ζ, Kanika Enaerios Complex.

Άριστος & Κική

To μαγαζί αυτό έχει μία από τις κορυφαίες θέσεις στη λίστα με τα top σουβλατζίδικα της πόλης και μετρά 30+ χρόνια, με τα παιδιά να συνεχίζουν την παράδοση.

(25323769) Αριάδνης, Γερμασόγεια.

ΑΜΕΚ Καψάλου

Το στέκι αυτό αποτελεί πλέον κλασική αξία για τους Λεμεσιανούς. Ένας σύλλογος που λειτουργεί πάνω από 40 χρόνια, προσφέροντας καλούδια από την κυπριακή κουζίνα τα οποία μπορείς να παραγγείλεις ξεχωριστά, μιας και δεν προσφέρεται μεζές. Παραγγέλνεις ό,τι θέλεις, από σαλατικά, σουβλάκια, σεφταλιά, κρασάτο, συκώτι αρνίσιο, αγρέλια με αυγά, πατάτες κ.λπ. και πληρώνεις αναλόγως.

(25382744) Αγίας Φυλάξεως 158.

Τα παιθκιά του Γιαννή

Το «Τα Παιθκιά του Γιαννή» στο Ζακάκι της Λεμεσού είναι μια ταβέρνα που έχει χτίσει τη φήμη της πάνω στην απλότητα και την αυθεντικότητα. Με μενού που τιμά το κυπριακό σουβλάκι, τις σεφταλιές και τα παραδοσιακά μεζεδάκια, προσφέρει γενναιόδωρες μερίδες σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές. Ο χώρος μπορεί να είναι λιτός, όμως η ουσία βρίσκεται στη γεύση και στην αίσθηση της γειτονιάς που αποπνέει. Είναι από εκείνα τα στέκια που φέρνουν κοντά φίλους γύρω από το τραπέζι, με μπίρα, ζεστή ατμόσφαιρα και φαγητό που σε κερδίζει χωρίς περιττά στολίδια.

(96 425755) Καρνεάδη 2, Λεμεσός

Θυμάρι

Μοντέρνα, αστική σουβλακερί σε κομβικό σημείο, στην είσοδο του παλιού λιμανιού, πάνω στην πλατεία Συντάγματος. Το Θυμάρι ξεχωρίζει με το έξυπνο όνομα και το καθαρό, σύγχρονο στυλ του, προτείνοντας μια χαλαρή street-food εμπειρία χωρίς περιττές επισημότητες. Παίρνεις το σουβλάκι σου στο χέρι, κάθεσαι στην μπάρα και το απολαμβάνεις όρθιος, ιδανικά με μια παγωμένη μπίρα. Στη θράκα μπαίνουν καλαμάκια, μπιφτέκια και μπριζόλες, ενώ το σουβλάκι σερβίρεται σε πίτα ελληνική, κυπριακή ή αραβική. Το μενού συμπληρώνεται με burgers και φρέσκες σαλάτες, όλα σε χαμηλές, προσιτές τιμές. Είναι το στέκι που μαζεύει νεαρόκοσμο πριν ή μετά τα μπαράκια της περιοχής, με γρήγορο ρυθμό και ανεπιτήδευτη διάθεση. Και φυσικά, το delivery του κινείται στο ίδιο έξυπνο μοτίβο, με ιδέες που βγαίνουν από το κλασικό.

(25333441) Πλατεία Συντάγματος 3, Λεμεσός

Θεοδόσης

Η φήμη τους έχει ξεπεράσει τα σύνορα της Λεμεσού! Τα διάσημα ζουμερά σουβλάκια του Θεοδόση, οι νόστιμες σεφταλιές και τα καλοψημένα κρεατικά που με μεράκι θα σου ετοιμάσει, αποτελούν πλέον σταθερή αξία για ντόπιους και ξένους. Το μόνο βέβαιο είναι ότι θα πρέπει να μπεις στη σειρά για να το απολαύσεις.

(25570251) Ομόνοια, Λεμεσός.

Περί της Ουσίας



Ζεστό, φιλικό τρωγοπίνειν με παραδοσιακά μαγειρευτά και σχάρα. Καλά κρέατα, δυνατό σουβλάκι δοκιμάστε και τις τηγατηνές μελιτζάνες που έρχονται με τα ορεκτικά. Το πρωί με αλμυρά, καφέδες, χυμούς. Ζωντανή μουσική Παρασκευή και Σάββατο.

(25 397705) Ευαγγελίστριας 138, Κάτω Πολεμίδια, Λεμεσός.

Parko Food And Leisure

Το απάχικο αυτό ταβερνάκι θα το βρεις στην οδό Αγίας Φωτεινής, κάτω ακριβώς από την εκκλησία του Αποστόλου Λουκά στον συνοικισμό Κολοσσίου, έτοιμο να φιλοξενήσει τις μεζεδοκατανύξεις της παρέας σου! Σερβίρει τόσο μεζέδες (ποικιλία σχάρας) όσο και στην πίτα (χοιρινό σουβλάκια, σεφταλιές, μιξ, σουβλάκι κοτόπουλο, γύρος βοδινός, χαλούμι, λουκάνικο χωριάτικο, παστουρμάς, μανιτάρι και πατάτες επίσης στην πίτα) αλλά και πιάτα (μερίδες) όπως χοιρινή μπριζόλα (jumbo 750 γρ) στα κάρβουνα και φιλέτο κοτόπουλο, χοιρινά πανσετάκια κ.ά. Μπορείς ακόμα να φτιάξεις και τη δική σου μερίδα επιλέγοντας τα διάφορα της σχάρας, καθώς επίσης και πλούσια σαλάτα όπως και αλοιφές. Στα συν βάλε και τις επιλογές για παιδιά όπως μπέργκερ και κοτομπουκιές. Μπορείς να παραγγείλεις για take away ή να τα απολαύσεις στο χώρο τους.

(25932487) Αγίας Φωτεινής 6, συνοικισμός Κολοσσίου, Λεμεσός. Τρ-Σ 17.30-22.00.

Έλενας σουβλάκια

Το συνοικιακό ταβερνάκι της Έλενας (απέναντι από το Γυμνάσιο Πολεμιδιών) είναι πάντοτε γεμάτο κόσμο όλων των ηλικιών που παίρνει θέση σε ένα από τα τραπέζια της, προκειμένου να απολαύσει τόσο το εύγευστο σουβλάκι της όσο και τον καλοφτιαγμένο της μεζέ. Σίγουρα αξίζει να δοκιμάσεις και τη μυρωδάτη σεφταλιά της.

(25714799) Μελίνας Μερκούρη 78, Πολεμίδια.

Στης Γιώτας Σουβλάκια - Ταβερνείο

Συνοικιακό σουβλατζίδικο, με λιγοστά τραπεζάκια στην πλαϊνή αυλή, που από το 1994 ετοιμάζει καλοψημένα κρεατικά και μυρωδάτες σεφταλιές.

(25712702) Κάτω Πολεμίδια 4150

Φάνος

Το σουβλατζίδικο αυτό βρίσκεται πολύ κοντά στην εκκλησία Πέτρου και Παύλου και προσφέρει όλων των ειδών είδη σχάρα. Ξεχωρίζει για τη μεγάλη ποσότητα και πολύ καλή ποιότητα, αυτά είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του.

(25382388) Πέτρου Τσίρου 6.

Η Στέρνα

Οι γνώστες του ψησίματος στη σχάρα ξέρουν πως για το καλό σουβλάκι χρειάζεται καλό ποιοτικό κρέας και αγάπη γι’ αυτό που κάνεις. Και στην Στέρνα θα βρεις και τα δύο, μαζί με πολλά άλλα. Αν ρωτήσεις του σταθερούς πελάτες, οι οποίοι δεν είναι λίγοι, όλοι συμφωνούν σε ένα πράγμα, πως κάθε φορά φτάνει στο πιάτο σου ακριβώς αυτό που παραγγέλνεις, όπως ακριβώς το παραγγέλνεις.

(25103100) Μάρκου Δράκου 31A, Λεμεσός 4002.

Ορφανίδης

Διαχρονική αξία για τους ντόπιους, καθώς εδώ και πολλά χρόνια φτιάχνει ένα από τα πιο γευστικά και καλοψημένα σουβλάκια στην πόλη και τις πιο γεμάτες σιεφταλιές. Μάστορας στο είδος, με μεράκι και αγάπη για το καλό σουβλάκι.

(25346432) Γλάδστωνος 98, Λεμεσός 3032.

Σουβλάκια Χαβούζας

Περνώντας απ' εκεί θα δεις νεαρόκοσμο και μη να κάθονται σε ένα από τα τραπεζάκια του και να απολαμβάνουν καλοψημένα κρεατικά στα κάρβουνα. Στο μενού του θα βρεις σουβλάκια, σεφταλιές, χαλούμια, γύρο, λουκάνικα, παστουρμά και άλλα πολλά!

(99244978) Νίκου Παττίχη 111, 3070 Λεμεσός, ανοιχτοί καθημερινά από τις 11:00-23:00.

To Στεκκούι

Ένα μικρό, συνοικιακό στέκι στον Άγιο Συλά που φτιάχνει μερικά από τα πιο νόστιμα σουβλάκια και μία μυρωδάτη σεφταλιά. Στις δε πίτες του η ποσότητα είναι εντυπωσιάζει και ποιότητα ξεχωρίζει. Προτείνουμε να τα δοκιμάσεις!

(25 212400) 8ος δρόμος, Ύψωνας, Λεμεσός.

Ο Γίγαντας

Ο Γίγαντας είναι ένα κλασικό ψητοπωλείο που ειδικεύεται στον ελληνικό γύρο, με επιλογές σε χοιρινό, βοδινό και κοτόπουλο. Οι μερίδες του είναι πληθωρικές, με δύο πίτες στηριγμένες σαν σάντουιτς, ιδανικές για να τις απολαύσεις στο χέρι. Για όσους προτιμούν να καθίσουν, ο χώρος διαθέτει και λίγα τραπεζάκια. Πέρα από τον γύρο, στο μενού θα βρεις σουβλάκια και μπριζόλες, όλα ψημένα σωστά και σερβιρισμένα χωρίς περιττές υπερβολές. Το μαγαζί λειτουργεί τόσο για take away όσο και για delivery, παραμένοντας μια χορταστική και αξιόπιστη επιλογή για γρήγορο, τίμιο ψήσιμο.

(25 003910) Αποστόλου Βαρνάβα 3, Λεμεσός.

Η Γωνιά του Πεπέ

Μικρό, οικογενειακό μεζεδοπωλείο που τιμά την κυπριακή παράδοση, σερβίροντας αυθεντικούς μεζέδες σε ένα φιλόξενο και ζεστό περιβάλλον, με ιδιαίτερα προσιτές τιμές. Τους καλοκαιρινούς μήνες, και όσο ο καιρός το επιτρέπει, απλώνει τα τραπεζάκια του στην Πλατεία Ηρώων, δημιουργώντας μια όμορφη, παρεΐστικη ατμόσφαιρα. Τον χειμώνα, η εμπειρία μεταφέρεται στον μικρό εσωτερικό χώρο του μαγαζιού, ο οποίος διατηρεί τον χαρακτήρα και τη θαλπωρή του και μπορεί να φιλοξενήσει περίπου 30–40 άτομα.

(99 580303) Παύλου Μελά 28, Λεμεσός

ΠΗΓΗ: Checkincyprus.com