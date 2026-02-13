Έρχονται εξελίξεις με την υπόθεση Annie Alexui: Το πήρε απόφαση και καταθέτει - «Θα κινηθώ με μεγάλη προσοχή»

Themasports lifenewscy
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

 13.02.2026 - 18:56
Σημαντικές εξελίξεις αναμένονται στην υπόθεση των καταγγελιών της Ιωάννα Φωτίου, καθώς η ίδια δηλώνει αποφασισμένη να δώσει κατάθεση στις Aρχές. Παρά την απόφασή της, ξεκαθαρίζει ότι θα κινηθεί με μεγάλη επιφύλαξη σχετικά με τα όσα θα αποκαλύψει.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Φυτιρής: Αυτές είναι οι τρεις επιλογές που δίνει στην Annie Alexoui για να τερματιστεί το «σήριαλ»

Η Annie ενημερώνει μέσω νέας ανάρτησης ότι θα συζητήσει με τον δικηγόρο της τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσει. Όπως επισημαίνει: «Είμαι απόλυτα ξεκάθαρη ότι θα τηρήσω τεράστια στάση άμυνας και θα είμαι πολύ επιφυλακτική σε όσα θα πω και στο πώς θα τα διαχειριστώ».

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, ο Κώστας Φυτιρής είχε αναφέρει πως η Ιωάννα Φωτίου έχει τρεις επιλογές για να καταθέσει και να συμβάλει στην εξέταση της υπόθεσης. Οι επιλογές περιλαμβάνουν: μετάβαση στην Κύπρο για αυτοπρόσωπη κατάθεση, υποβολή κατάθεσης από το εξωτερικό ή αποστολή της καταγγελίας και των στοιχείων μέσω του δικηγόρου της.

Δείτε το βίντεο:


