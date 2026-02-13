ΚΟΚΕΝ: Έντονη ανησυχία για τις εξελίξεις στον ΟΝΕΚ μετά τις παραιτήσεις τριών μελών

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Ο Κυπριακός Οργανισμός Κέντρων Νεότητας (ΚΟΚΕΝ) εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία και λύπη για τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν τη λειτουργία του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ), μετά και τις παραιτήσεις τριών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τη διαμορφωθείσα αδυναμία απαρτίας.

Οι εξελίξεις αυτές, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τη νεολαία του τόπου μας, πλήττουν πρωτίστως τους νέους και τις νέες της Κύπρου. Ο ΟΝΕΚ αποτελεί τον κατεξοχήν θεσμικό πυλώνα χάραξης και υλοποίησης πολιτικής για τη νεολαία. Η οποιαδήποτε δυσλειτουργία, εσωστρέφεια ή παρατεταμένη θεσμική αβεβαιότητα επηρεάζει άμεσα προγράμματα, πρωτοβουλίες, χρηματοδοτήσεις και δράσεις που στηρίζουν χιλιάδες νέους σε όλη την Κύπρο.

Σε μια περίοδο όπου οι νέοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις που σχετίζονται με την απασχόληση, τη συμμετοχή, τη ψυχική ανθεκτικότητα και την κοινωνική ένταξη, η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει σταθερότητα, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στους θεσμούς που τους εκπροσωπούν και τους υπηρετούν.

Ο ΚΟΚΕΝ θεωρεί ότι η παρούσα κρίση αναδεικνύει με σαφήνεια την ανάγκη άμεσης και ουσιαστικής αναθεώρησης της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία του ΟΝΕΚ. Ένα σύγχρονο, ξεκάθαρο και λειτουργικό θεσμικό πλαίσιο, με διακριτούς ρόλους, λογοδοσία, μηχανισμούς πρόληψης συγκρούσεων και διασφάλιση θεσμικής συνέχειας, είναι απαραίτητο ώστε να αποτρέπονται παρόμοια φαινόμενα στο μέλλον.

Καλούμε την εκτελεστική και τη νομοθετική εξουσία να προχωρήσουν άμεσα στις αναγκαίες ενέργειες για αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του Οργανισμού, διασφαλίζοντας ότι το δημόσιο συμφέρον και – κυρίως – το συμφέρον των νέων της Κύπρου θα παραμείνει στο επίκεντρο.

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου δεν μπορεί και δεν πρέπει να καθίσταται πεδίο προσωπικών αντιπαραθέσεων. Ανήκει στους νέους της πατρίδας μας και οφείλει να λειτουργεί με διαφάνεια, θεσμική υπευθυνότητα και προσανατολισμό στην παραγωγή ουσιαστικού έργου.

Ο ΚΟΚΕΝ παραμένει στη διάθεση της Πολιτείας για συμβολή σε έναν ειλικρινή και θεσμικό διάλογο με στόχο την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό της πολιτικής για τη νεολαία στην Κύπρο.