Τι χρησιμεύει η «μυτερή» πλευρά στον τρίφτη τυριού: Η απάντηση που μπερδεύει πολλούς στην κουζίνα

Σεφ εξήγησε σε τι χρησιμεύει η τέταρτη πλευρά του τετράπλευρου τρίφτη τυριού, η οποία έχει αφήσει πολύ κόσμο απορημένο μέσα στην κουζίνα.

Υπάρχει η μεγάλη πλευρά για χοντρό τρίψιμο, η μικρότερη για πιο λεπτό τρίμμα, εκείνη που βγάζει φέτες, και τέλος η πλευρά με τις μικρές, μυτερές προεξοχές που μοιάζουν με καρφάκια.

Η πλευρά που κάνει το τυρί… πολτό

Αν κάποιος προσπαθήσει να τρίψει τυρί σε αυτή την πλευρά, συνήθως καταλήγει με μια μαλακή μάζα κολλημένη απ' έξω και σχεδόν τίποτα να μην πέφτει από τις τρύπες. Χρήστες του Reddit σε κοινότητες όπως τα r/CasualUK και r/Cooking ζήτησαν απαντήσεις. Ένας χρήστης ρώτησε: «Σε τι χρησιμεύει η τέταρτη πλευρά του box grater;».

Όπως έγραψε, υπάρχει η πλευρά που χρησιμοποιείται «το 90% του χρόνου» για χοντρό τρίψιμο, μια άλλη για πιο λεπτό, μία «θεωρητικά για φέτες» και τέλος εκείνη «που κάνει το πλύσιμο στο χέρι σχεδόν αιματηρή υπόθεση».

Για πολύ λεπτό τρίψιμο και ξύσμα Ο Josh Archibald, executive chef ανάπτυξης προϊόντων της τυροκομικής Tillamook, δήλωσε στο Good Housekeeping ότι κάθε πλευρά έχει σχεδιαστεί για διαφορετικά είδη τυριού και χρήσεων. Η πλευρά με τις «τραχιές, μυτερές μικρο-οπές» είναι ιδανική για σκληρά τυριά όπως η παρμεζάνα, αλλά και για σοκολάτα, τζίντζερ, μοσχοκάρυδο, ξύσμα εσπεριδοειδών και σκόρδο. Ο ίδιος προτείνει πριν από τη χρήση να τίθενται ορισμένα ερωτήματα: αν το τυρί θα ενσωματωθεί σε ζύμη ή μείγμα, αν είναι βασικό στοιχείο του τελικού πιάτου και πόση θερμότητα θα δεχθεί το φαγητό.

Η πιο «επικίνδυνη» αλλά χρήσιμη πλευρά Σύμφωνα με τη Martha Stewart, ο τρίφτης, που δημιουργήθηκε τον 16ο αιώνα, έχει πολλές χρήσεις. Όπως αναφέρει στην ιστοσελίδα της, η πλευρά με τις πιο μικρές τρύπες, που μοιάζουν με δοντάκια, παράγει το πιο λεπτό τρίμμα τυριού.