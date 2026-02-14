Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαSOS από ΟΚΥπΥ: «Μην έρχεστε στα ΤΑΕΠ για ένα τεστ γρίπης – Κινδυνεύουν ζωές»
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

SOS από ΟΚΥπΥ: «Μην έρχεστε στα ΤΑΕΠ για ένα τεστ γρίπης – Κινδυνεύουν ζωές»

 14.02.2026 - 10:51
SOS από ΟΚΥπΥ: «Μην έρχεστε στα ΤΑΕΠ για ένα τεστ γρίπης – Κινδυνεύουν ζωές»

Σε μια δραματική έκκληση προχώρησε ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), ξεκαθαρίζοντας με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι τα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) των δημόσιων νοσηλευτηρίων δεν αποτελούν χώρους εξέτασης για τη γρίπη Α.

Η πρακτική αυτή, που παρατηρείται έντονα το τελευταίο διάστημα, πρέπει να σταματήσει άμεσα, καθώς η κατάχρηση των υπηρεσιών υγείας αποβαίνει εις βάρος των ασθενών των οποίων η ζωή βρίσκεται σε πραγματικό κίνδυνο.

Η αποστολή των ΤΑΕΠ είναι αποκλειστικά η αντιμετώπιση καταστάσεων που απειλούν τη ζωή και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συγχέεται με τον ρόλο των προσωπικών ιατρών. Ο Οργανισμός υπογραμμίζει ότι η εξέταση για τη γρίπη μπορεί να γίνει εύκολα με τη χρήση ειδικών τεστ που διατίθενται στην ελεύθερη αγορά και στα φαρμακεία, ενώ για οποιαδήποτε ιατρική συμβουλή ή αξιολόγηση συμπτωμάτων, οι πολίτες οφείλουν να απευθύνονται αποκλειστικά στον προσωπικό τους ιατρό.

«Τα ΤΑΕΠ σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τους προσωπικούς ιατρούς. Το προσωπικό των ΤΑΕΠ, είναι σε συνεχή εγρήγορση, εργάζονται πολύ σκληρά και με επαγγελματισμό για να σώζουν ζωές», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το iOS 26.3 διαθέτει τη λειτουργία για τα iPhone που περίμεναν όλοι όσοι θέλουν να αλλάξουν κινητό
Τραγωδία στην άσφαλτο: Σκοτώθηκε ενώ άλλαζε λάστιχο στον αυτοκινητόδρομο
Εορτολόγιο: Μεγάλη μέρα για την Ορθοδοξία – Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 14 Φεβρουαρίου
Άγιος Βαλεντίνος: Η αληθινή ιστορία -Γιατί γιορτάζουμε τον έρωτα στις 14 Φεβρουαρίου – Η ελληνική εκδοχή
Από τα χιόνια στη σκόνη: Το «κοκτέιλ» του καιρού τις επόμενες μέρες – Ανεβαίνει αισθητά η θερμοκρασία
Γονιμότητα: Ο πασίγνωστος ιός που επηρεάζει το ανδρικό σπέρμα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΒΙΝΤΕΟ - Η Κύπρος «ξεδιψά»: «Ξύπνησαν» φράγματα και ποταμοί του νησιού – Εντυπωσιακές εικόνες

 14.02.2026 - 09:53
Τραγωδία στην άσφαλτο: Σκοτώθηκε ενώ άλλαζε λάστιχο στον αυτοκινητόδρομο

Τραγωδία στην άσφαλτο: Σκοτώθηκε ενώ άλλαζε λάστιχο στον αυτοκινητόδρομο

Η αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων με ανακοίνωση επιβεβαιώνει πως ένα άτομο σκοτώθηκε τραγικά χθες το βράδυ, αφού χτυπήθηκε από άλλο όχημα ενώ άλλαζε λάστιχο αυτοκινήτου στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Τραγωδία στην άσφαλτο: Σκοτώθηκε ενώ άλλαζε λάστιχο στον αυτοκινητόδρομο

Τραγωδία στην άσφαλτο: Σκοτώθηκε ενώ άλλαζε λάστιχο στον αυτοκινητόδρομο

  •  14.02.2026 - 08:12
SOS από ΟΚΥπΥ: «Μην έρχεστε στα ΤΑΕΠ για ένα τεστ γρίπης – Κινδυνεύουν ζωές»

SOS από ΟΚΥπΥ: «Μην έρχεστε στα ΤΑΕΠ για ένα τεστ γρίπης – Κινδυνεύουν ζωές»

  •  14.02.2026 - 10:51
Θάνατοι, καταγγελίες και πολιτικά θρίλερ: Τα γεγονότα που σημάδεψαν την εβδομάδα που μας πέρασε

Θάνατοι, καταγγελίες και πολιτικά θρίλερ: Τα γεγονότα που σημάδεψαν την εβδομάδα που μας πέρασε

  •  14.02.2026 - 07:21
Τραγωδία στη Λεμεσό: Υπέκυψε στα τραύματα της η 26χρονη που παρασύρθηκε με το σκούτερ της

Τραγωδία στη Λεμεσό: Υπέκυψε στα τραύματα της η 26χρονη που παρασύρθηκε με το σκούτερ της

  •  14.02.2026 - 07:12
ΒΙΝΤΕΟ - Η Κύπρος «ξεδιψά»: «Ξύπνησαν» φράγματα και ποταμοί του νησιού – Εντυπωσιακές εικόνες

ΒΙΝΤΕΟ - Η Κύπρος «ξεδιψά»: «Ξύπνησαν» φράγματα και ποταμοί του νησιού – Εντυπωσιακές εικόνες

  •  14.02.2026 - 09:53
Άγιος Βαλεντίνος: Η αληθινή ιστορία -Γιατί γιορτάζουμε τον έρωτα στις 14 Φεβρουαρίου – Η ελληνική εκδοχή

Άγιος Βαλεντίνος: Η αληθινή ιστορία -Γιατί γιορτάζουμε τον έρωτα στις 14 Φεβρουαρίου – Η ελληνική εκδοχή

  •  14.02.2026 - 07:29
Το iOS 26.3 διαθέτει τη λειτουργία για τα iPhone που περίμεναν όλοι όσοι θέλουν να αλλάξουν κινητό

Το iOS 26.3 διαθέτει τη λειτουργία για τα iPhone που περίμεναν όλοι όσοι θέλουν να αλλάξουν κινητό

  •  14.02.2026 - 08:26
4 ζώδια που είναι ικανά να χωρίσουν ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου

4 ζώδια που είναι ικανά να χωρίσουν ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου

  •  14.02.2026 - 09:32

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα