SOS από ΟΚΥπΥ: «Μην έρχεστε στα ΤΑΕΠ για ένα τεστ γρίπης – Κινδυνεύουν ζωές»

Η πρακτική αυτή, που παρατηρείται έντονα το τελευταίο διάστημα, πρέπει να σταματήσει άμεσα, καθώς η κατάχρηση των υπηρεσιών υγείας αποβαίνει εις βάρος των ασθενών των οποίων η ζωή βρίσκεται σε πραγματικό κίνδυνο.

Η αποστολή των ΤΑΕΠ είναι αποκλειστικά η αντιμετώπιση καταστάσεων που απειλούν τη ζωή και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συγχέεται με τον ρόλο των προσωπικών ιατρών. Ο Οργανισμός υπογραμμίζει ότι η εξέταση για τη γρίπη μπορεί να γίνει εύκολα με τη χρήση ειδικών τεστ που διατίθενται στην ελεύθερη αγορά και στα φαρμακεία, ενώ για οποιαδήποτε ιατρική συμβουλή ή αξιολόγηση συμπτωμάτων, οι πολίτες οφείλουν να απευθύνονται αποκλειστικά στον προσωπικό τους ιατρό.

«Τα ΤΑΕΠ σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τους προσωπικούς ιατρούς. Το προσωπικό των ΤΑΕΠ, είναι σε συνεχή εγρήγορση, εργάζονται πολύ σκληρά και με επαγγελματισμό για να σώζουν ζωές», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.