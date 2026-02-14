Themasports lifenewscy
Στερεύουν τα μεγάλα φράγματα: Στο ναδίρ η πληρότητα τους παρά τις βροχές – Δείτε τα στοιχεία ανά περιοχή

 14.02.2026 - 10:58
Στερεύουν τα μεγάλα φράγματα: Στο ναδίρ η πληρότητα τους παρά τις βροχές – Δείτε τα στοιχεία ανά περιοχή

Μόλις στο 14,1% ανερχόταν την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου η συνολική πληρότητα των φραγμάτων, παγκύπρια, σε σχέση με 26,0% την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα, στις 13 Φεβρουαρίου η συνολική ποσότητα νερού στα φράγματα ανερχόταν μόλις στα 41.080 εκατομμύρια κυβικά μέτρα (ΕΚΜ), που αντιστοιχεί στο 14,1% της συνολικής χωρητικότητας των φραγμάτων, η οποία είναι στα 290.804 ΕΚΜ, ενώ η αντίστοιχη περσινή ποσότητα νερού στα φράγματα ήταν 75.613 ΕΚΜ.

Η συνολική ποσότητα νερού που εισέρρευσε στα φράγματα από την 1η Οκτωβρίου του 2025 είναι 19.223 ΕΚΜ.

Πιο αναλυτικά, η ποσότητα νερού στο μεγαλύτερο φράγμα της Κύπρου, τον Κούρη, με χωρητικότητα 115 ΕΚΜ, ανερχόταν την ίδια ημέρα στα μόλις 14.499 ΕΚΜ ή στο 12,6% της χωρητικότητας του.

Το δεύτερο μεγαλύτερο φράγμα, ο Ασπρόκρεμμος, με χωρητικότητα 52.375 ΕΚΜ, διέθετε ποσότητα νερού μόλις 6.764 ΕΚΜ που αντιστοιχεί στο 12,9% της χωρητικότητας του.

Η πληρότητα του φράγματος της Ευρέτου με συνολική χωρητικότητα 17.168 ΕΚΜ ανερχόταν στις 13 Φεβρουαρίου στο 18,5% ή σε 4.437 ΕΚΜ.

Η πληρότητα του φράγματος της Κανναβιού με συνολική χωρητικότητα 17.168 ΕΚΜ ανερχόταν στο 16,6% ή σε 2.852 ΕΚΜ.

Τέλος, το πέμπτο σε χωρητικότητα φράγμα, αυτό της Καλαβασού, με συνολική χωρητικότητα 17.100 ΕΚΜ διέθετε ποσότητα νερού στις 13 Φεβρουαρίου μόλις 1.353 ΕΚΜ που αντιστοιχεί στο 7,9% της χωρητικότητας του.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

