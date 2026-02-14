Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΆγριος καβγάς μεταξύ Ρομά έξω από νυχτερινό μαγαζί στη Θεσσαλονίκη με τρεις τραυματίες
ΕΛΛΑΔΑ

Άγριος καβγάς μεταξύ Ρομά έξω από νυχτερινό μαγαζί στη Θεσσαλονίκη με τρεις τραυματίες

 14.02.2026 - 12:25
Άγριος καβγάς μεταξύ Ρομά έξω από νυχτερινό μαγαζί στη Θεσσαλονίκη με τρεις τραυματίες

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου στην περιοχή του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, όταν δύο παρέες συνεπλάκησαν έξω από νυχτερινό κέντρο διασκέδασης.

Το επεισόδιο πήρε γρήγορα διαστάσεις, προκαλώντας αναστάτωση στους θαμώνες και στους περαστικούς.

Σύμφωνα με το voria.gr συμπλοκή σημειώθηκε περίπου στις 5:20 το πρωί, όταν έξι άτομα, όλοι Ρομά, ήρθαν σε αντιπαράθεση με ακόμη μία ομάδα έξι ατόμων, με αποτέλεσμα η λεκτική ένταση να εξελιχθεί σε χειροδικίες.

Κατά πληροφορίες, η αφορμή για τον καβγά φέρεται να ήταν η προσέγγιση και παρενόχληση μίας νεαρής γυναίκας από τη δεύτερη παρέα, γεγονός που πυροδότησε την αντιπαράθεση.

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν ελαφρά τρία άτομα, τα οποία διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου για τις πρώτες βοήθειες. Παράλληλα, οι αρχές προχώρησαν σε μία προσαγωγή στο πλαίσιο της διερεύνησης του συμβάντος.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το iOS 26.3 διαθέτει τη λειτουργία για τα iPhone που περίμεναν όλοι όσοι θέλουν να αλλάξουν κινητό
Τραγωδία στην άσφαλτο: Σκοτώθηκε ενώ άλλαζε λάστιχο στον αυτοκινητόδρομο
Εορτολόγιο: Μεγάλη μέρα για την Ορθοδοξία – Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 14 Φεβρουαρίου
Άγιος Βαλεντίνος: Η αληθινή ιστορία -Γιατί γιορτάζουμε τον έρωτα στις 14 Φεβρουαρίου – Η ελληνική εκδοχή
Από τα χιόνια στη σκόνη: Το «κοκτέιλ» του καιρού τις επόμενες μέρες – Ανεβαίνει αισθητά η θερμοκρασία
Γονιμότητα: Ο πασίγνωστος ιός που επηρεάζει το ανδρικό σπέρμα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αποχώρηση-βόμβα από το κόμμα του Φειδία: «Τα βρόντηξε» και έφυγε υποψήφια, αφήνοντας αιχμές – «Δεν έχω φωνή»

 14.02.2026 - 12:15
Επόμενο άρθρο

Τραγωδία στο highway: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 58χρονου που «έσβησε» στην άσφαλτο – Συνελήφθη ο οδηγός

 14.02.2026 - 12:41
Πάφος: Κλιμάκιο του ΥΠΕΣ σαρώνει τις Τ/κ περιουσίες μετά τις καταγγελίες κατά του Δημάρχου

Πάφος: Κλιμάκιο του ΥΠΕΣ σαρώνει τις Τ/κ περιουσίες μετά τις καταγγελίες κατά του Δημάρχου

Μετά τις καταγγελίες που έγιναν για τον Δήμο Πάφου και τον τελούντα εν αργία Δήμαρχο Πάφου σε σχέση με τουρκοκυπριακές περιουσίες, το Υπουργείο Εσωτερικών προβαίνει σε σχετικούς ελέγχους στην Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πάφος: Κλιμάκιο του ΥΠΕΣ σαρώνει τις Τ/κ περιουσίες μετά τις καταγγελίες κατά του Δημάρχου

Πάφος: Κλιμάκιο του ΥΠΕΣ σαρώνει τις Τ/κ περιουσίες μετά τις καταγγελίες κατά του Δημάρχου

  •  14.02.2026 - 11:47
Έρχιουρμαν: Καθυστερήσεις στα οδοφράγματα και «καρφιά» για τη στάση της Λευκωσίας

Έρχιουρμαν: Καθυστερήσεις στα οδοφράγματα και «καρφιά» για τη στάση της Λευκωσίας

  •  14.02.2026 - 13:19
Στερεύουν τα μεγάλα φράγματα: Στο ναδίρ η πληρότητα τους παρά τις βροχές – Δείτε τα στοιχεία ανά περιοχή

Στερεύουν τα μεγάλα φράγματα: Στο ναδίρ η πληρότητα τους παρά τις βροχές – Δείτε τα στοιχεία ανά περιοχή

  •  14.02.2026 - 10:58
Τραγωδία στο highway: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 58χρονου που «έσβησε» στην άσφαλτο – Συνελήφθη ο οδηγός

Τραγωδία στο highway: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 58χρονου που «έσβησε» στην άσφαλτο – Συνελήφθη ο οδηγός

  •  14.02.2026 - 12:41
ΒΙΝΤΕΟ – Χαμόγελα στον Πωμό: Υπερχείλισε το φράγμα – Δείτε το εντυπωσιακό θέαμα

ΒΙΝΤΕΟ – Χαμόγελα στον Πωμό: Υπερχείλισε το φράγμα – Δείτε το εντυπωσιακό θέαμα

  •  14.02.2026 - 13:29
Άγιος Βαλεντίνος: Η αληθινή ιστορία -Γιατί γιορτάζουμε τον έρωτα στις 14 Φεβρουαρίου – Η ελληνική εκδοχή

Άγιος Βαλεντίνος: Η αληθινή ιστορία -Γιατί γιορτάζουμε τον έρωτα στις 14 Φεβρουαρίου – Η ελληνική εκδοχή

  •  14.02.2026 - 07:29
Το iOS 26.3 διαθέτει τη λειτουργία για τα iPhone που περίμεναν όλοι όσοι θέλουν να αλλάξουν κινητό

Το iOS 26.3 διαθέτει τη λειτουργία για τα iPhone που περίμεναν όλοι όσοι θέλουν να αλλάξουν κινητό

  •  14.02.2026 - 08:26
4 ζώδια που είναι ικανά να χωρίσουν ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου

4 ζώδια που είναι ικανά να χωρίσουν ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου

  •  14.02.2026 - 09:32

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα