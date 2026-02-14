Άγριος καβγάς μεταξύ Ρομά έξω από νυχτερινό μαγαζί στη Θεσσαλονίκη με τρεις τραυματίες

Το επεισόδιο πήρε γρήγορα διαστάσεις, προκαλώντας αναστάτωση στους θαμώνες και στους περαστικούς.

Σύμφωνα με το voria.gr συμπλοκή σημειώθηκε περίπου στις 5:20 το πρωί, όταν έξι άτομα, όλοι Ρομά, ήρθαν σε αντιπαράθεση με ακόμη μία ομάδα έξι ατόμων, με αποτέλεσμα η λεκτική ένταση να εξελιχθεί σε χειροδικίες.

Κατά πληροφορίες, η αφορμή για τον καβγά φέρεται να ήταν η προσέγγιση και παρενόχληση μίας νεαρής γυναίκας από τη δεύτερη παρέα, γεγονός που πυροδότησε την αντιπαράθεση.

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν ελαφρά τρία άτομα, τα οποία διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου για τις πρώτες βοήθειες. Παράλληλα, οι αρχές προχώρησαν σε μία προσαγωγή στο πλαίσιο της διερεύνησης του συμβάντος.

ΠΗΓΗ: protothema.gr