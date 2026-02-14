Themasports lifenewscy
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε τροχιά εκλογών η ΕΔΕΚ: Αυτοί είναι οι 19 «εκλεκτοί» που διεκδικούν την ψήφο της Λευκωσίας

 14.02.2026 - 12:57
Σε τροχιά εκλογών η ΕΔΕΚ: Αυτοί είναι οι 19 «εκλεκτοί» που διεκδικούν την ψήφο της Λευκωσίας

Με το βλέμμα στραμμένο στη μάχη του Μαΐου, η ΕΔΕΚ ανοίγει τα χαρτιά της, ξεκινώντας την επίσημη παρουσίαση των υποψηφίων της από την «πρωτεύουσα».

Το ψηφοδέλτιο της Επαρχίας Λευκωσίας που δόθηκε στη δημοσιότητα, στέλνει σαφές μήνυμα ριζικής ανανέωσης, χωρίς όμως να αποποιείται την εμπειρία των παλαιότερων στελεχών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κόμματος, η πλειονότητα των ονομάτων ανήκει στη νέα γενιά, προερχόμενη από όλο το φάσμα της κοινωνίας. Στόχος της ΕΔΕΚ είναι η δημιουργία μιας ομάδας έτοιμης να δώσει απαντήσεις στις σύγχρονες εθνικές και κοινωνικές προκλήσεις.

«Νέοι άνθρωποι, η πλειονότητα του ψηφοδελτίου, από όλα τα στρώματα της κοινωνίας, μαζί με καταξιωμένα, έμπειρα στελέχη της ηγεσίας της ΕΔΕΚ, συνθέτουν ένα ψηφοδέλτιο έτοιμο να ανταποκριθεί στις εθνικές και κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας.

Η ΕΔΕΚ, ενωμένη και αποφασισμένη, στη μάχη των βουλευτικών εκλογών, για τον τόπο, για το λαό.»

ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ:

  • Μορφάκης Σολομωνίδης - Αναπληρωτής Πρόεδρος ΕΔΕΚ
  • Πάμπος Χριστοδούλου - Αντιπρόεδρος ΕΔΕΚ, Σύμβουλος Εργασιακών Σχέσεων ΔΕΟΚ
  • Τάκης Χριστοδούλου - Πρόεδρος Νέας Αγροτικής Κίνησης
  • Σοφία Χριστοδούλου – Δικηγόρος, Πρόεδρος Νεολαίας ΕΔΕΚ
  • Μάριος Χαννίδης - Μέλος Πολιτικής Γραμματείας και Πολιτικού Γραφείου ΕΔΕΚ, Νομικός
  • Ξένιος Ξενοφώντος - Επιχειρηματίας, Μέλος Κεντρικής Επιτροπής ΕΔΕΚ
  • Ανδρέας Μιρής - Πρώην Βοηθός Διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης
  • Λευτέρης Μαρκίδης – Λογιστής, Ελεγκτής
  • Χαράλαμπος Αθανασίου – Γεωργοκτηνοτρόφος
  • Ειρήνη Αντωνίου - Επιχειρηματίας
  • Χριστίνα Ευσταθίου – Επιχειρηματίας, Συνεργάτιδα ΚΟΑ
  • Μάριος Λεβέντης – Υπεύθυνος Επιχειρησιακού Συντονισμού Ευρωπαϊκών Ταξιδιωτικών Προγραμμάτων
  • Κυριακή Μανουσάκη – Ηθοποιός, Ασφαλιστικός Σύμβουλος
  • Δώρος Μελέτης - Εκπαιδευτικός
  • Μάριος Ηλία - Εκτιμητής Ακινήτων, Κτηματομεσίτης
  • Λουκία Πική – Εκπαιδευτικός, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού
  • Μικαέλλα Νεοφύτου - Εκπαιδευτική Ψυχολόγος
  • Μάριος Τσιανάκκας – Φοιτητής, Τέως Πρόεδρος «ΑΓΩΝΑ»
  • Απόστολος Χριστοφορίδης – Νομικός

