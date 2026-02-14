Σε τροχιά εκλογών η ΕΔΕΚ: Αυτοί είναι οι 19 «εκλεκτοί» που διεκδικούν την ψήφο της Λευκωσίας

Το ψηφοδέλτιο της Επαρχίας Λευκωσίας που δόθηκε στη δημοσιότητα, στέλνει σαφές μήνυμα ριζικής ανανέωσης, χωρίς όμως να αποποιείται την εμπειρία των παλαιότερων στελεχών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κόμματος, η πλειονότητα των ονομάτων ανήκει στη νέα γενιά, προερχόμενη από όλο το φάσμα της κοινωνίας. Στόχος της ΕΔΕΚ είναι η δημιουργία μιας ομάδας έτοιμης να δώσει απαντήσεις στις σύγχρονες εθνικές και κοινωνικές προκλήσεις.

«Νέοι άνθρωποι, η πλειονότητα του ψηφοδελτίου, από όλα τα στρώματα της κοινωνίας, μαζί με καταξιωμένα, έμπειρα στελέχη της ηγεσίας της ΕΔΕΚ, συνθέτουν ένα ψηφοδέλτιο έτοιμο να ανταποκριθεί στις εθνικές και κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας.

Η ΕΔΕΚ, ενωμένη και αποφασισμένη, στη μάχη των βουλευτικών εκλογών, για τον τόπο, για το λαό.»

ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ: