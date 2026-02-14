Themasports lifenewscy
Αφθώδης Πυρετός: Παραδόθηκαν 500.000 εμβόλια μέσω Λήδρα Πάλας – «Γρίφος» η προέλευση των κρουσμάτων
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αφθώδης Πυρετός: Παραδόθηκαν 500.000 εμβόλια μέσω Λήδρα Πάλας – «Γρίφος» η προέλευση των κρουσμάτων

 14.02.2026 - 14:13
Αφθώδης Πυρετός: Παραδόθηκαν 500.000 εμβόλια μέσω Λήδρα Πάλας – «Γρίφος» η προέλευση των κρουσμάτων

Παραδόθηκαν αυθημερόν στους Τουρκοκύπριους οι 500.000 δόσεις του εμβολίου κατά του αφθώδους πυρετού που παρέδωσε χθες, Παρασκευή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Κυπριακή Δημοκρατία, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χριστόδουλος Πίπης.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι έχουν γίνει οι ενδεδειγμένοι έλεγχοι για ενδεχόμενα περιστατικά στις ελεύθερες περιοχές, με τα αποτελέσματα των εξετάσεων να είναι αρνητικά.

Ο κ. Πίπης σημείωσε ότι ο ίδιος προσωπικά εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας παρέλαβε χθες τις δόσεις του εμβολίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προσθέτοντας ότι οι δόσεις μεταφέρθηκαν στη Λευκωσία και παραδόθηκαν αυθημερόν στους Τουρκοκύπριους μέσω της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για την Υγεία. Η παράδοση των δόσεων έγινε στο οδόφραγμα του Λήδρα Πάλας, είπε.

Στην ερώτηση αν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας έχουν εικόνα της κατάστασης στις κατεχόμενες περιοχές αναφορικά με τον αφθώδη πυρετό, ο Χριστόδουλος Πίπης απάντησε αρνητικά, επισημαίνοντας ότι «(οι Τουρκοκύπριοι) δεν μας λένε τίποτα πέραν από αυτά που κατέστησαν γνωστά μέσω της ομάδας των εμπειρογνωμόνων που ήρθαν και το ότι έχουν κάνει τον δεύτερο εμβολιασμό στις 3 μονάδες εκτροφής βοοειδών στο Λάπαθος. Πέραν αυτού δεν έχουν αναφέρει τίποτε άλλο, ούτε γνωρίζουμε».

Ο Διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών εξήγησε στο ΚΥΠΕ ότι οι 500.000 δόσεις του εμβολίου κατά του αφθώδους πυρετού προορίζονται για τον εμβολιασμό των μικρών μηρυκαστικών ζώων, δηλαδή των αιγοπροβάτων και των υπόλοιπων ζώων.

Αναφερόμενος στις ενέργειες της Κυπριακής Δημοκρατίας για αντιμετώπιση της κατάστασης, ο κ. Πίπης ανέφερε ότι «εφαρμόζουμε τα μέτρα τα οποία προβλέπονται με την επιτήρηση που γίνεται στις μονάδες κατά μήκος της γραμμής κατάπαυσης του πυρός».

Σημείωσε επίσης ότι «προβήκαμε στους ελέγχους που μας εισηγήθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να γίνει έγκαιρος εντοπισμός ενδεχόμενων περιστατικών», συμπληρώνοντας ότι «ευτυχώς τα αποτελέσματα των ερευνών και των εργαστηριακών εξετάσεων ήταν όλα αρνητικά».

«Παραμένει, όμως, γρίφος το πώς προέκυψε το περιστατικό σε μόνο 3 μονάδες εκτροφής βοοειδών στο Λάπαθος», κατέληξε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Πάφος: Κλιμάκιο του ΥΠΕΣ σαρώνει τις Τ/κ περιουσίες μετά τις καταγγελίες κατά του Δημάρχου

Μετά τις καταγγελίες που έγιναν για τον Δήμο Πάφου και τον τελούντα εν αργία Δήμαρχο Πάφου σε σχέση με τουρκοκυπριακές περιουσίες, το Υπουργείο Εσωτερικών προβαίνει σε σχετικούς ελέγχους στην Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών.

