Σε αυτόν τον ζωολογικό κήπο δίνεις σε κατσαρίδα το όνομα πρώην σου και μετά ένα ζώο την τρώει

«Κάντε αυτή την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου αξέχαστη, για εσάς και τα ζώα» δηλώνει ο ζωολογικός κήπος. Το Cry Me a Cockroach δημιουργήθηκε από τον ζωολογικό κήπο Σαν Αντόνιο στο Τέξας και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει φέτος για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Είναι κάτι που έγινε και πέρυσι και πρόπερσι. Η μοναδική απαίτηση-προϋπόθεση είναι οι χρήστες να είναι 18 ετών και άνω για να συμμετάσχουν.

H ανάρτηση του ζωολογικού κήπου:

View this post on Instagram A post shared by San Antonio Zoo (@sanantoniozoo)

«Μετά από δημοφιλή απαίτηση, ο παγκοσμίου φήμης έρανος Cry Me a Cockroach του ζωολογικού κήπου του Σαν Αντόνιο σάς επιτρέπει να ονομάσετε συμβολικά μια κατσαρίδα, ένα τρωκτικό ή ένα λαχανικό με το όνομα του πρώην σας, προτού τα σερβίρουμε στα ζώα του ζωολογικού κήπου την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου!

Είναι ο απόλυτος τρόπος για να εξαλείψετε το παρελθόν σας και να βοηθήσετε στη χρηματοδότηση σημαντικών προσπαθειών διατήρησης της άγριας ζωής εδώ στο ζωολογικό κήπο.

Όταν κάνετε μια δωρεά σε αυτόν τον παράξενο αλλά διασκεδαστικό έρανο, θα λάβετε επίσης, μια κάρτα για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου με δυνατότητα να τη μοιραστείτε και ένα ειδικό βίντεο για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου με έναν από τους δημοφιλείς ''κατοίκους'' του ζωολογικού κήπου μας.

Κάντε αυτή την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου αξέχαστη, για εσάς και τα ζώα. Κάντε δωρεά σήμερα και βοηθήστε να γίνει ο ετήσιος έρανος Cry Me a Cockroach ο μεγαλύτερος μέχρι τώρα!

Απαιτούμε οι χρήστες να είναι 18 ετών και άνω για να συμμετάσχουν στον έρανο Cry Me A Cockroach».